Ja, Whitney Houston had een relatie met een vrouw

Het gerucht deed praktisch haar hele carrière ronde: Whitney Houston had een relatie met een vrouw. Robyn Crawford vertelt nu zelf hoe het zat. Een tragisch en bizar verhaal.

Robyn Crawford zweeg altijd over haar relatie met Whitney Houston. Dat was hun afspraak. Maar nu, zeven jaar na de dood van de wereldster, twee documentaires en massa publicaties later, vertelt ze toch haar verhaal in het boek ‘A Song for You’. En ja, de geruchten zijn waar: de vrouwen hadden twee jaar een liefdesrelatie. Hun intense vriendschap duurde daarna nog twee decennia en dat maakt Robyns verhaal echt interessant, tragisch, en een tikje bizar.

Robyn ontmoette Whitney in 1980 in een buurthuis in New Jersey. Whitney zat nog op de middelbare school, Robyn was drie jaar ouder. Ze hadden meteen een klik. “We waren jong, roekeloos en vrij. We werden niet verliefd, we waren het gewoon. We plakten er geen etiket op, we gebruikten een woord als lesbisch nooit.”

Whitney Houston Beeld AP

Intussen was alles er op gericht Whitney beroemd te maken. Ze had het talent en haar moeder, achtergrondzangeres Cissy, ging rücksichtslos voor dat ene doel. In 1983 kreeg Whitney haar felbegeerde platencontract. Voor haar was het duidelijk: nu moest er een einde komen aan de relatie. Ze zou nooit succes hebben als ze een relatie had met een vrouw. Whitney gaf Robyn een bijbel waarin ze ‘Onvoorwaardelijke liefde’ schreven, met hun namen eronder. En daarmee was het lichamelijke deel van hun relatie beëindigd. Vervolgens betrokken ze samen een appartement, namen een paar katten en Robyn werd de persoonlijk assistent van Whitney. Ze nam de rol op zich van beschermengel die zichzelf wegcijferde. De perfecte partner, zo je wilt.

Soms sliepen ze nog in een bed, ieder op haar eigen helft. Whitney kreeg verkering met beroemde mannen, zoals bij haar nieuwe status hoorde: Jermaine Jackson, Eddie Murphy. Als het uitging, kon ze met haar verdriet bij Robyn terecht. Op haar beurt moest Robyn omzichtig handelen, want Whitney was jaloers. Tijdens een wereldtournee zoende ze met een danseres. Toen Whitney daar achter kwam, sloeg ze Robyn in het gezicht. Later zou ze vol spijt vertellen hoeveel ze van haar hield.

Whitney Houston en haar man Bobby Brown. Beeld AFP

De familie van Whitney, moeder Cissy voorop, moest niets hebben van de constante aanwezigheid van Robyn. Ze werd zelfs gewaarschuwd dat de vader van de zangeres iemand had ingehuurd om ‘haar knieschijven te breken’.

Maar niemand kwam tussen de gezworen vriendinnen, tot rapper Bobby Brown in Whitney’s leven kwam. Er wordt altijd beweerd dat hij de zangeres aan de drugs bracht, maar volgens Robyn gebruikte Whitney altijd al. Toen ze elkaar net leerden kennen, toverde Whitney een joint uit haar jaszak. Ook daarna gebruikten ze samen drugs, maar Robyn zorgde ervoor dat het gebruik recreatief bleef. Whitney verlangde altijd naar meer en van Bobby, met wie ze in 1992 trouwde, kreeg ze haar zin. Robyn zag haar vriendin wegzakken in een constante roes. Ze kon de gewelddadige ruzies tussen Whitney en Bobby niet aanzien en in 2000 nam ze ontslag. Ze zou een andere baan krijgen bij de platenmaatschappij, maar dat aanbod werd plots ingetrokken: Whitney wilde het niet hebben.

Ze neemt haar nog steeds niets kwalijk, Robyn is ervan overtuigd dat Whitney al het slechte kreeg ingefluisterd door haar entourage. Haar huidige vrouw Lisa Hintelmann gelooft daar minder in. Zij zag hoezeer Robyn vergroeid was met de superster en eiste dat ze in therapie zou gaan alvorens hun relatie voort te zetten. Nu hebben ze twee geadopteerde kinderen en Robyn werkt als personal trainer. Jarenlang hoorde ze niets van Whitney. Vlak voor haar dood sprak de zangeres Robyns voicemail in. Maar dat bericht wiste ze per ongeluk.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.