Ivo van Hove na 22 jaar weg bij Internationaal Theater Amsterdam

De koeien op de achtergrond bij Mijn lieve gunsteling riepen bij sommigen een productie van Ivo van Hove in herinnering van lang geleden, bij het Zuidelijk Toneel. In Eugene O’Neills Het Begeren onder de Olmen maakten Grietje 35 en Anke 17 deel uit van de cast. Zwartbonte acteurs. De jonge Vlaamse regisseur (1958, Heist-op-den-Berg) had daar in Eindhoven de boel al aardig opgeschud toen hij in 2001 de leiding van Toneelgroep Amsterdam overnam van Gerardjan Rijnders.

Mijn lieve gunsteling was dit voorjaar een van de meest recente regies van Ivo van Hove bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA). De koeien van toen en van nu hebben gemeen dat het decor bedacht was door Jan Versweyveld, de levenspartner van Van Hove. Die twee vormen een hecht team, zoals te zien was in de documentaire Twee Mannen, die de NTR vorig jaar uitzond. Toen Van Hove naar Amsterdam kwam, kreeg Toneelgroep Amsterdam Versweyveld er als vanzelfsprekend bij.

Moeite met zijn autoritaire optreden

Van Hove nam ook zijn eigen stijl van leidinggeven mee naar Amsterdam, die zeker in zijn begintijd niet bij iedereen in goede aarde viel. Er vertrokken medewerkers en gezichtsbepalende acteurs als Pierre Bokma en Lineke Rijxman, die moeite hadden met zijn autoritaire optreden. Maar uiteindelijk smeedde Van Hove een hecht ensemble dat hij tot vernieuwend theater wist te brengen, met grootse prestaties van Halina Reijn, Marieke Heebink, Ramsey Nasr en Hans Kesting.

“We gaan zes uur toneel maken zonder pauze”, zei hij eens in een eerste bijeenkomst van acteurs. Ze zouden Shakespeare gaan doen, meer was nog niet bekend. “Ze dachten dat ik knettergek was geworden”, zei van Hove in een interview. Het was het begin van Romeinse Tragedies, waarin verschillende stukken van Shakespeare werden samengebracht vanuit een overkoepelend idee. “Ik was wel overtuigd, maar ook ík wist niet of het ging lukken, tot de eerste try-out en iedereen ‘wauw’ zei.”

Een avond bingewatchen

Het tekent de manier van werken van Van Hove: wat hij in zijn hoofd heeft wil hij ook zó voor zich zien. Het leidde bij dat idee tot een verpletterende ervaring: Coriolanus, Julius Caesar en Anthonius & Cleopatra gecombineerd tot een avond bingewatchen met gebruik van video en tv-formats. Met publiek dat plaats kon nemen op het podium, tussen de acteurs.

Later, in 2014, werd met Kings of War hetzelfde concept toegepast op andere werken van Shakespeare. Het was met dit soort baanbrekend theater dat Van Hove zijn gezelschap internationaal op de kaart zette. Voorstellingen als The Fountainhead en La Voix Humaine vlogen de wereld over, soms waren de voorstellingen van het gezelschap meer in het buitenland dan in eigen land te zien, op het roemruchte Festival van Avignon maar ook ver buiten Europa, tot in Taipei en Buenos Aires aan toe. Meestal live, maar ook het registreren en streamen van voorstellingen nam onder Van Hove een grote vlucht. In coronatijd was ITA met het in episodes voorlezen van de Decamerone een van de eerste gezelschappen die een antwoord wist te formuleren op de sluiting van de theaters.

Grensoverschrijdende ambities

Anderzijds wist Van Hove met het team dat hij in de loop der jaren om zich heen verzamelde, grote internationale namen juist naar Nederland te halen. Gastregisseurs als Robert Icke, Simon Stone, Julien Gosselin, Katie Mitchell en Edouard Louis maakten hun opwachting en gingen aan de slag met de acteurs; Toneelgroep Amsterdam veranderde in 2019 in Internationaal Theater Amsterdam (ITA), een naam die kennelijk beter paste bij de grensoverschrijdende ambities.

Van Hove heeft altijd de grenzen van zijn eigen werkveld verkend, combineerde in zijn begintijd in Amsterdam het regisseren met het leidinggeven aan het Holland Festival, regisseerde toen ook al, in 2001 een musical (Rent) bij Joop van den Ende, opera’s bij de Nationale Opera en zette zichzelf ook internationaal steeds beter op de kaart.

Het leidde tot projecten met grootheden als Juliëtte Binoche en Isabelle Huppert; David Bowie vroeg hem Lazarus te regisseren en Van Hoves interpretatie van West Side Story was volgens een New Yorkse criticus in 2020 ‘a bold blockbuster’, goed voor vier sterren. Vorig jaar kwam daar nog het intendantschap van de Ruhrtriënnale in Duitsland bij. Het is veel op het bordje van één mens. De vraag was niet óf Ivo Van Hove uit Amsterdam zou vertrekken, eerder wanneer.

De handen vrij

September 2023 is een voor de hand liggend moment: begin volgend jaar moet ITA de plannen voor de komende vier jaar inleveren bij het ministerie van OCW. De regisseur zelf wil meer ruimte voor zijn internationale carrière. De nieuwe artistieke leiding met Eline Arbo aan het roer zal bij het vaststellen van die plannen de handen vrij willen hebben. Arbo zegt in de persverklaring van ITA ‘vereerd te zijn dat de Raad van Toezicht het vertrouwen in mij heeft om voort te bouwen op zijn (Van Hoves, red,) werk. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het directieteam de toekomst van ITA verder vorm te geven.’

Gezien de eigenzinnige voorstellingen die Arbo inmiddels bij ITA en daarbuiten maakte, zoals Weg met Eddy Bellegueule, De Uren, De Jaren en Jane Eyre, is het vertrouwen gegrond. ITA gaat onder haar leiding vast mooie tijden tegemoet. Van Hove zal als gastregisseur en adviseur verbonden blijven aan ITA.

