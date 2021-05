Italië pakt de prijs, Nederland wint niet met het liedje, maar wel met show

Italië heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen met het ruige rocknummer Zitti E Buoni. De band Måneskin reageerde uitzinnig. De zinderend puntentelling in Ahoy bleef tot het laatst spannend, omdat de keuze van het publiek behoorlijk afweek van de vakjury. Jeangu Macrooy, de Nederlandse deelnemer, eindigde op een teleurstellende 23ste plaats. Samen met Spanje, Duitsland en Verenigd Koninkrijk kreeg Nederland nul punten van het publiek.

Coronafestival

Maar hoe hoog Nederland eindigde lijkt dit jaar bijzaak. De organisatie zal een zucht van opluchting hebben geslaakt nu het festival, waarbij duizenden mensen betrokken waren, in coronatijd zonder al te grote problemen is verlopen. De doelstelling was om geen besmettingen te laten plaatsvinden in Ahoy. Maar liefst 175.000 mondmaskers werden er doorheen gejaagd.

Onduidelijk is nog waar Duncan Laurence, de winnaar van 2019, besmet is geraakt. Hij testte afgelopen woensdag positief op covid-19 en kon daarom de bokaal niet persoonlijk overdragen aan zijn opvolgers. Presentatrice Chantal Janzen deed het in zijn plaats. Ook zijn grootse show kon hij gisteravond niet live doen, in plaats daarvan werd een opname getoond van een repetitie.

Ook bij een aantal landendelegaties dook het virus op, de IJslandse deelnemers konden daardoor ook niet optreden. Maar het strenge testbeleid in Ahoy heeft toch gewerkt - het bleef wat het virus betreft bij een paar incidenten die letterlijk snel geïsoleerd konden worden. Daardoor werd de 65ste editie in Rotterdam toch een volwaardig Songfestival, de naar schatting 180 miljoen televisiekijkers in Europa zullen nauwelijks verschil hebben gemerkt met eerdere edities - dat er beperkt publiek in Ahoy aanwezig was droeg enorm bij aan de sfeer.

Glitterjurkjes

Ondanks alle maatregelen en beperkingen kreeg zowel het publiek in de zaal als thuis een geweldige avond voorgeschoteld. De kwaliteit van de liedjes was dit jaar opmerkelijk hoog, wat zorgde voor een afwisselende en hoogwaardige show. Ballads, blues, funky pop, hardrock, chansons; alle genres waren aanwezig. De zilveren glitter jurkjes waren zo populair dat het leek alsof ze in de uitverkoop waren. Het podium dat dit jaar groter was dan anders omdat er minder publiek in de zaal zat, was een technisch hoogstandje. Alle acts werden overgoten met veel vuurwerk, lasers en een overweldigend geluid uit in totaal 298 speakers.

Het Nederlandse presentatieteam leverde gedegen werk. Het zorgde voor een strakke show zonder tenenkrommende flauwe grapjes, die andere jaren onvermijdelijk bij het festival leken te horen. Ze zongen wel, Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit brachten een zeer verdienstelijke muzikale opening van de show. Maar de echte ontdekking van dit festival was Nikkie de Jager, de beautyblogger die aanvankelijk een bijrol was toebedeeld in de presentatie. Zij straalde op het hoofdpodium en in pauzefilmpjes en brak en passant een lans voor de acceptatie van transgenders.

Rotterdam op de kaart

Rest de vraag of de slordige 50 miljoen euro die het festival kostte, verdeeld over de omroepen en de stad Rotterdam, het waard is geweest. Nederland heeft in ieder geval laten zien dat zo’n groot tv-evenement hier in goede handen is. Maar daar twijfelde vooraf eigenlijk niemand aan. Of de stad Rotterdam voldoende heeft kunnen profiteren van het festival is de vraag. Doordat buitenlandse bezoekers nauwelijks konden komen en het publiek in Ahoy beperkt was, ging het in de stad nooit echt bruisen.

Maar de kijkers in Europa weten, dankzij de vele beelden van de stad die in de show te zien waren, nu wel wat er in Rotterdam te beleven valt. “Dat Rotterdam gaststad is, wordt echt al opgemerkt”, zei de Rotterdamse projectdirecteur Alice Vlaanderen eerder in deze krant. “Ahoy krijgt volop aanvragen van organisatoren van evenementen voor het najaar en daarna, de stad wordt veelvuldig benaderd voor congressen.”

