Is megaster Billie Eilish de Greta Thunberg van de pop?

“Ik lijd zeker aan klimaatangst. En ik weet dat veel van mijn leeftijdgenoten dat ook doen. Het is overweldigend en ik vraag me af of we genoeg doen.” Met deze uitspraak opent Billie Eilish de net verschenen documentaire Overheated. Hierin komen popmuzikanten aan het woord, klimaatactivisten, Billies moeder Maggie Baird en mensen die te maken hebben met de gevolgen van het veranderende klimaat.

De documentaire maakt deel uit van het gelijknamige zesdaagse klimaatevenement dat Eilish vorige week vrijdag in Londen lanceerde. Tijdens het evenement wordt onder meer gezocht naar manieren om de kleding- en muziekindustrie duurzamer te maken.

Ontwikkelt Eilish zich tot de Greta Thunberg van de popmuziek? Misschien wel. Als influencer heeft ze in elk geval een enorme achterban. Met alleen al op Instagram ruim 103 miljoen volgers heeft ze een groot podium als ze iets zegt. En bovendien is Overheated niet de eerste keer dat de zangeres zich uitspreekt over het klimaat.

Leven in een film waarin de wereld eindigt

Hoe diep haar zorgen over de klimaatcrisis gaan, bleek al 2019 in een interview met LA Times, waarin ze zei: “Het voelt alsof we leven in een film waarin de wereld eindigt. We zouden het kunnen stoppen, maar dat doen we niet omdat iedereen te lui is. We zullen sterven als we niet veranderen. (...) Ik wil graag kinderen krijgen en wil dat zij kinderen kunnen krijgen. Dat gaat misschien niet gebeuren en dat haat ik.”

Eilish laat het niet bij woorden. In haar eigen leven probeert ze stappen in de goede richting te zetten. Zo maakte ze onlangs bij het Met Gala in New York haar opwachting in een jurk die was gemaakt van gerecyclede materialen. Ook heeft ze ook haar steun uitgesproken voor Music Declares Emergency, een beweging van platenmaatschappijen, festivals en popartiesten die zich sterk maken voor het bestrijden van de klimaatcrisis.

Ook bij haar Happier Than Ever-tournee, waarmee ze nu de wereld over reist, stelt de twintigjarige alles in het werk om de tournee zo klimaatvriendelijk als mogelijk te maken. Bij de recente concerten in de Londense O2 Arena waren bijvoorbeeld alleen veganistische hapjes en drankjes te krijgen.

Dat zal bij haar Amsterdamse concert morgen niet het geval zijn, meldt Mojo Concerts. Maar op verzoek van Eilish mogen bezoekers voor één keer wel doorzichtige bidons meenemen om met water te te vullen. Ook kunnen de fans een bezoek brengen aan een Eco Village, waar ze informatie over de klimaatcrisis vinden en hun kennis op dit gebied kunnen testen.

De tour-merchandise is grotendeels geupcycled (gemaakt van materialen van afgedankte producten). Verder heeft Eilish Reverb in de arm genomen. Deze non-profitorganisatie berekent alle CO 2 -emissies van de tournee, zoals de emissies van het transport, hotelverblijf en energieverbruik tijdens de concerten, en zet samen met Eilish’ team duurzame projecten op die de vervuilende effecten van de tournee ruimschoots moeten compenseren.

Groenste poptour ooit

Eilish is niet de enige popartiest die inzet op duurzaam touren. De Britse band The 1975 gaf al een optreden in Londen waarbij alle elektriciteit werd gehaald uit plantaardige olie. Ook de leden van Coldplay willen tijdens hun huidige tour alleen schone energie gebruiken. Maar door de veelheid aan duurzame initiatieven kan de Happier Than Ever-tournee van Billie Eilish, weleens de groenste tournee uit de geschiedenis van de popmuziek worden.

De vraag is wel: zullen Eilish’ uitspraken over de klimaatcrisis ook landen bij haar miljoenen fans wereldwijd? Acteur en klimaatactivist Sieger Sloot , die met onder anderen Maria Goos de voorstelling Seksklimaat maakte, over seksualiteit én over het klimaat, denkt van wel.

“Bekende mensen kunnen het onderwerp nog beter agenderen. En ik denk dat het merendeel van de mensen de boodschap dat er iets gedaan moet worden aan de klimaatverandering eerder aanneemt van iemand die ze vertrouwen. Bij Billie Eilish hebben mensen het gevoel dat ze haar kennen, dus kan ze op dit gebied een heel belangrijke rol spelen.”

Ook Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, is zeer te spreken over de acties van Eilish. “Ik hoop altijd dat ook mensen met veel invloed van buiten de klimaatbeweging zich uitspreken. Billie Eilish kan zoveel meer mensen bereiken dan een klimaatactivist die hetzelfde zegt.”

Moonen vervolgt: “Ik denk echt dat het een heel grote impact kan hebben als zo’n ster zich uitspreekt. Dat kan leiden tot meer bewustzijn over het onderwerp. Jongeren weten vaak niet wat ze kunnen doen en hebben het beeld dat het duur en ingewikkeld is om duurzaam te leven. Dus ik hoop dat Eilish haar fans ook concrete tips zal geven.”

