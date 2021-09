Is ‘ik hou van je’ minder kwetsbaar als je het appt dan wanneer je het zegt?

Op een vrijdagavond, om een uur of half tien, zag ik twee van mijn Instagram­­vrienden bijna tegelijk hetzelfde beeld uploaden. Twee keer een foto van de lucht, die op dat moment pittoresk roze was, met van die gelige wolkjes.

De foto’s deden me denken aan dat beroemde korte verhaal van Hemingway. For sale: babyshoes, never worn. Zes simpele woorden, die samen een enorm tragisch verhaal vertellen. In dit geval: twee tamelijk gratuite Instagramfoto’s, die samen een pijnlijke liefdesgeschiedenis symboliseerden.

Ik wist toevallig dat deze twee mensen niet lang daarvoor hun relatie hadden beëindigd. Dat ze niet met elkaar spraken, elkaar de ruimte moesten geven. En nu deelden ze vrijwel gelijktijdig precies diezelfde lucht. Was dat toeval? Of zag een van hen de foto bij de ander en probeerde hij of zij een boodschap te sturen?

Ze keken hoe dan ook op hetzelfde moment de hemel in.

Een paar weken eerder, op vakantie met mijn geliefde, gebeurde er in de auto iets nieuws. Zijn bluetooth-geluidsboxje verbond niet alleen met zijn telefoon, of alleen met de mijne, maar met allebei onze telefoons tegelijk. Na meer dan een jaar van connectieproblemen, om beurten moeten verbinden, bluetooth aan en weer uit moeten zetten, leek dat kleine boxje nu tegen ons te zeggen: oké, ik snap het, jullie zijn samen, bij dezen verbind ik jullie ook digitaal.

Ik was ontroerd toen mijn schoonfamilie me aan de gezinsapp toevoegde

Is ‘ik hou van je’ op de app minder waard dan in uitgesproken woorden? Je zou kunnen bepleiten van wel: via de telefoon kijk je elkaar niet aan, is er in die zin geen echt contact en dus minder kwetsbaarheid. Toch manifesteren we liefde en genegenheid steeds vaker online.

Toen ik een tijdje geleden werd toegevoegd aan de gezinsapp van mijn schoonfamilie, voelde ik een kort moment oprechte ontroering. Niet dat ik nou zo blij was dat ik naast mijn eigen familie-app nu nóg een kanaal heb waarop hoofdzakelijk (oude) foto’s gedeeld worden en felicitaties worden uitgewisseld. Maar wat ik ervoer was acceptatie, de concretisering van het idee dat je ergens welkom bent. Een groep mensen die met een paar kliks tegen je zegt: ‘Jij hoort nu bij ons’.

In Digital Life bestrijdt socioloog Tim Markham het idee dat het echte leven alleen offline bestaat. Leven, je identiteit vormgeven, betekent constant in relatie staan tot de wereld om je heen: iedereen is onderdeel van de tijd en plaats waarin hij of zij geboren is en andersom. Of we het willen of niet, ons leven speelt zich steeds meer af op digitale platforms en daarmee worden onze emoties steeds meer een online aangelegenheid.

Misschien is ‘ik hou van je’ op de app inderdaad minder kwetsbaar dan in het echt, maar tegelijk vormt de digitalisering nieuwe manieren om genegenheid uit te drukken.

Was er niet zo’n liefdesliedje van Phil Collins, over tegelijk naar dezelfde hemel kijken als je elkaar mist? De eenentwintigste-eeuw-versie zou kunnen gaan over twee mensen die door hun breuk ineens niets te doen hebben op vrijdagavond en daarom maar dezelfde lucht delen op Instagram.