Is het stoer dat Lubach een week vrij neemt, of is het een vorm van zelfoverschatting?

Als ik ervoor open sta, vind ik het stoer dat Arjen Lubach een weekje vrij neemt. Het ís zwaar om een dagelijks programma te maken waarin je een visie op de actualiteit verwerkt en bij je onderwerpen drie keer de hoek om gaat. Kijkers, zendermanagers en omroepbazen mogen wel eens beseffen hoeveel denkwerk en creativiteit dat vergt.

De avondshow (VPRO) maakte in zes weken 24 afleveringen: 24 gasten, 24 goed uitgebeende doch sexy gebrachte onderwerpen en vele spitsvondige items erbij. We kunnen wel blijven gillen over onze verslindende 24-uursmentaliteit, maar dan moeten we ook omarmen dat Lubach daar op tijd even uit stapt.

Sta ik er even niet voor open, dan vind ik het matig zendermanagement en een vorm van zelfoverschatting. Matthijs van Nieuwkerk hield het dagelijks ‘vatten van de dag’ vijftien jaar lang knap vol, maar satire vraagt nog een extra laag denkkracht. Dat weet de VPRO toch? Koot en Bie waren er ook niet dagelijks. De verwachting dat het scherpe team vier dagen per week een Zondag met Lubach-light kan volhouden, blijkt wel erg hoog.

Lubach vult het gat met eerder opgenomen De avondshow stand-ups waarin hij collega-comedians het podium geeft. Een frisse golf intelligente grappen spoelt over ons heen, deze maandag van Raoul Heertje en Klikbeet-talent Alex Ploeg. Ze kunnen alleen niet reageren op de actualiteit, merkte Heertje op. En dat maakt een programma ’s avonds op NPO1 juist urgent. Waarom doet De avondshow dit niet live dan? De komieken aankondigen hoeft Arjen Lubach heus niet zelf te doen.

Arjen Lubach introduceert de stand-up comedians die het deze week van hem overnemen. Beeld maaike bos

Meer mensen met dat soort wraakgedachten

Heertje maakt intussen harde, herkenbare grappen over hoe mild hij werd van corona toen hij niet kon optreden en alleen luisteren - en hoe de huidige oorlog hem juist radicaliseert. “Ik ben voor het eerst voor geweld. Die lui liquideren? Goed idee. Da’s toch een soort Twitter voor gevorderden.” Kun je nagaan hoe de actualiteit van Boetsja deze grap inhaalt; inmiddels hebben meer mensen dat soort wraakgedachten.

Goede grappen zijn als een nieuwe ademteug, soms van frisse, soms van zware lucht, maar altijd met een soort noodzaak. Bij het nieuwe multiculturele sketchesprogramma Seef spees (ook VPRO) moest ik daarentegen opletten. Wat zeggen de makers van kleur in die praatgroep (‘safe space’) nu eigenlijk? Wat is precies de grap met de Black Illuminati (actrice Romana Vrede en twee mannen in The Matrix-achtige kleding) die een witte man met een zwarte hand zoeken?

Iets met een nieuwe Verlichting, het zoeken naar The One? Ook het lekker overdreven Suri-Nederlandse typetje Roy Louisville (een energieke Daniël Kolf) in de rubriek Myth Busters kan ik niet plaatsen. Hij schopt tegen elk bijgeloof aan, “omdat je lult!”. Is de grap, dat nu een zwarte in plaats van witte man een ander daarop veroordeelt?

Ik wil dit experiment graag vatten, want: een idee van de geroemde feministische journalisten Claride Gargard en Hasna El Maroudi, gemaakt door regisseur Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia, Joardy Season), met Theo d’Or-winnares Vrede, de gevatte Soundos El Ahmadi en een kleurrijke groep anderen. Ik ben er nog niet, en de kijkers evenmin (139 duizend vorige week, 77 duizend deze maandag). Ik voel me dom én geërgerd, want ergens confronteert het me juist met het tekort aan gemeenschappelijke grond om de grappen te snappen.