Is het land op drift, dan is Jeroen Pauw op dreef

Hoe de afgelopen televisieweek samen te vatten? Meerdere heftige actualiteiten knokten om voorrang en we hadden niet veel aan onze papieren tv-gidsen. Zelden ging de programmering zo vaak op de schop. Je zou bijna verlangen naar een ouderwetse komkommertijd. Maar ja, komkommers bestaan voor 97 procent uit water.

En nat is het. Tot aan de liezen in Limburg en omstreken. En wangen en ooghoeken bleven niet droog vanwege de liquidatie van Peter R. de Vries. De crimefighter pur sang, zoals rechtbankverslaggever Saskia Belleman meerdere talen aansprak om haar collega neer te zetten.

Praktisch dat Trouw vrijdag de voorpagina in tweeën kon delen om beide onderwerpen evenveel belang toe te dichten. Donderdag deed Op1 hetzelfde, door eerst Jeroen Pauw een uitzending te laten maken over De Vries, en daarna Jort Kelder en Maaike Timmerman in Limburg een tweede uur te laten vullen over de watersnood.

Pauw is op dreef als de wereld op drift is. Meer en meer is hij de éminence bijna grise die we willen zien als we ons geraakt voelen. Nu liet hij kalm, zonder effectbejag en zonder te veel naar emoties te zoeken zijn gasten zinnige dingen zeggen over De Vries. Zo legde een beveiligingsexpert kort en bondig uit waarom De Vries natuurlijk geen bodyguards om zich heen wilde: dan kon hij zijn confidentiële werk niet meer doen. Officier van Justitie Wouter Bos bekende dat het OM last had van ‘misplaatste arrogantie’ toen ze het fenomeen De Vries pas leerden kennen en samenwerking afwimpelden.

Hoe zwart zijn dood, het portret van De Vries krijgt steeds meer kleur.

Geregeld viel het begrip ‘maatschappij-ontwrichtende gebeurtenis’. Veel kijkers hebben dat vast nog niet zo ervaren deze laatste dagen, waarin zoveel saamhorigheid is qua afschuw over deze liquidatie. Maar het grote probleem zit natuurlijk veel dieper. De onderwereld knalt steeds vaker met putdeksel en al uit zijn riool. Om de brave bovenwereld te besmeuren. Met de smerige aanslag op De Vries als nieuw dieptepunt.

Pauw schoot vol toen hem uiteindelijk zelf werd gevraagd hoe hij De Vries zou missen. “Zijn eerlijkheid”, zei Pauw, duidend op de echtheid die hij bij De Vries ervaarde.

Daarna zakte Op1 met Kelder en Timmerman af naar het zuiden van het land. Waar de straten worden overspoeld door hemelwater. En de mens met zandzakken een vuist tegen dit onrecht probeert te maken. Ooit maakte ik mee dat een orkaan een nacht lang mijn bestaan bepaalde en ik herkende de overgave van een man in Valkenburg: “Op een gegeven moment merkte ik dat iedereen het losliet, omdat het toch niet meer ging”.

Als je niets meer kan doen, wat doe je dan? Daar zal het de komende tijd over gaan en moeten gaan in alle praatprogramma’s. Hoe nu verder? Geen drugs meer gebruiken, om die kloterige narcomaffia niet te faciliteren. Respect hebben voor de politie. Je kinderen goed opvoeden. Luisteren naar de natuur. Minder kinderen maken. Kleiner gaan leven. Meer deltaplannen maken. Solidair blijven. Schoon leven. Helpen schoonmaken.

Vroeger hadden we het vaak over de maakbare samenleving. We kunnen er wel weer eens een slinger aan geven, nu we opnieuw veel zullen thuiszitten omdat het land weer rood kleurt.

Laat die kleur ons niet stoppen vooruit te blijven denken.

