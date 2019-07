Is Fons de Poel echt nodig als Harm Edens al aan de Via Gladiola staat?

Oergezellig, iedere avond dat programma over de Nijmeegse Vierdaagse van Fons de Poel en Sander de Kramer bij KRO-NCRV op NPO1. Maar als je ziet wat een werk en feest Omroep Gelderland van de verslaglegging maakt.

Dan ga je je toch afvragen of zo’n aparte uitzending voor het landelijk publiek echt nodig is. Zeker nu er zo bezuinigd moet worden in ‘Hilversum’. Voor Omroep Gelderland staan Harm Edens en collegae iedere dag al om 7 uur ’s ochtends live langs de route, voor interviews en ongein over die enorme wandelende tak die door de provincie trekt.

Voor de thuisblijvers is het een ontbijtprogramma om glimlachend bij wakker te worden en meteen zin te krijgen in de dag. Want wat doen er een bijzondere gladiolen mee aan de tocht. En wat staan er minstens zo vreemde types langs de kant. Edens haalt ze er feilloos uit.

Hallucinerend middel

Het uitstekende wandelweer van de afgelopen dagen lijkt daarbij als een hallucinerend middel te werken. Edens raakt niet uitgesproken over hoeveel louter blije positivo’s hij dit jaar voor de microfoon treft. Niemand schijnt last te hebben van vermoeidheid of tegenzin. Nu werkt zijn vrolijke aanpak ook mee: energiek plukt hij de ene na de andere loper uit de karavaan, geeft ze te eten, gluurt in hun tasjes, snuffelt in hun hoofden en verzamelt objecten voor het Vierdaagsemuseum van Omroep Gelderland. Dit alles in een moordend tempo, waarbij je Edens soms de instructies naar de productiemensen hoort schreeuwen. Geef me die envelop! De stiften doen het niet! Om 3 uur ’s middags is het van hetzelfde laken een pak, met aan het eind van de wandeletappe een tweede bomvol live programma bij de regionale omroep.

Op de nationale zender NPO1 doet ’s avonds Fons de Poel de verslaggeving nog eens dunnetjes over in ‘Het gevoel van de Vierdaagse’. Met hulp van Sander de Kramer als Harm Edens’ tegenhanger in de categorie ‘leve de lol’. Zo stond De Kramer woensdag met een mobiele massagepraktijk langs de route om wandelaars heel ‘deskundig’ aan te pakken: op het randje van flauw, maar het gaf wel nieuwe gedachten over de herkomst van woorden als klutsknieën, hobbelvoeten, schonken, klap- en ballonkuiten. Lekker vilein was De Kramer wanneer een passant een massage weigerde. Hij riep die persoon dan gewoon iets na als: “Ja, maar ik zie dat jij niet goed loopt hoor”. Een beetje valsheid, tussen al die blije opwinding: heerlijk.

Interessante geschiedenis

Fons de Poel bereikt nooit die jolige ontremming, hij is niet zo’n sjeuïg type. Hij houdt altijd iets onkreukbaars tussen al die zwetende mensen. Maar hij diepte woensdag wel weer een interessant stukje geschiedenis op over routeplaatsje Balgoij in het Land van Maas en Waal. Tijdens een watersnoodramp in 1926 wilden de boeren hun vee veilig in de droge kerk van Balgoij zetten, maar meneer pastoor weigerde. Niks ‘laat de schaapjes tot mij komen’. Onze Lieve Heer maakte het goed met de ontredderde mensen door koningin Wilhelmina in een roeiboot te laten verschijnen. Ze kwam poolshoogte nemen. En heel fluks stonden de koeien wel in de kerk.

De Nijmeegse Vierdaagse is kortom een onuitputtelijke bron voor boeiende televisie. Maar zo te zien ook een plek voor veel meer samenwerking.

