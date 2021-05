Is de ‘ruzie’ tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes een gevalletje wit privilege?

Het moet een grimmig aangezicht zijn geweest, toen Jaimie Vaes met bebloed gezicht en gescheurde kleren de lobby van hotel Oku Ibiza in rende. De ­politie werd gebeld, de geruchtenmachine kwam op gang. Vaes vormt namelijk een bekend koppel met rapper Lil’ Kleine. Die zou in lamgedronken en doorgesnoven toestand zijn verloofde met een wijnfles hebben aangevallen, de hotelkamer aan gort hebben ­geslagen en zich vervolgens verstopt hebben voor de politie. Hun zoontje, nog geen twee jaar, zou er getuige van zijn geweest.

Zou, want het is allemaal niet officieel bevestigd. Wel weten we dat Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine eigenlijk heet, werd gearresteerd en twee nachten heeft vastgezeten.

Voorgeprogrammeerd oordeel

Toen het nieuws naar buiten kwam, was het aan de (sociale) media om er wat van te vinden. Dat is waar zo’n voorval tussen BN’ers waarde krijgt: de manier waarop het besproken wordt. Daarin ligt namelijk ­besloten wat we er diep vanbinnen van ­vinden, hoe we het categoriseren. Het voor­geprogrammeerde oordeel, de coded bias van onze cultuur.

Die zien we al in de bewoording van de koppen. Het AD schreef dat de rapper vastzat ‘na incident met Jaimie Vaes’, AT5 noemde het ‘ruzie met vriendin’, Viva een ‘uit de hand gelopen ruzie’, terwijl het ­gebeurde alle schijn heeft van huiselijk ­geweld. Niets is nog bewezen, maar door te spreken van ‘ruzie’ wordt het bij voorbaat afgedaan als iets dat niet zo heel erg is, een gevalletje van twee kijven, beide schuld. Iets voor de privésfeer, terwijl dit koppel zelf toch voortdurend die privésfeer publiek maakt (bijvoorbeeld via Vaes’ realityshow op Discovery+).

Steunbetuigingen

Op de socials werd gewezen op de foute formulering en ertegen teruggeduwd, het voorgeprogrammeerde oordeel een beetje bijgeschaafd. Met tweets, maar ook in de steunbetuigingen van andere BN’ers. ­‘Wegkijken is goedkeuren #huiselijkgeweld’, zette Olcay Gulsen in haar Instagramstory.

Terloops werd er door het Instagramaccount Politieke Jongeren op gewezen hoe de berichten verschilden met die over voetballer Quincy Promes, over wie in 2018 werd gekopt: ‘Promes geeft zijn vriendin klappen op Ibiza’. Promes is zwart – was de verzachtende bewoording over Scholten een gevalletje wit privilege? In het bijschrift een vraag aan Scholtens platenlabel: ‘Gaan jullie nog iets doen, Top Notch?’.

Die vraag werd massaal gesteld, en toonde de verwachtingen die we hebben in de huidige cancelcultuur. Bilal Wahib was ook getekend bij Top Notch, maar werd binnen drie uur gedropt, toen hij in maart een minderjarige jongen publiek vernederde met een nare grap. Nu liet het label niet van zich horen.

Middelvinger

Ondertussen werd Scholten vrijgelaten en zagen we hem ‘genieten op het strand van Ibiza’ (AD en RTL Boulevard), zoals we hem in december zagen genieten in Dubai, toen Nederland in lockdown moest. Net als toen een dikke middelvinger naar de rest, onderdeel van zijn stoutejongensmerk, ­entertainment voor zijn volgers.

Woensdag gaf hij met Vaes een gezamen­lijke verklaring af waarin ze zeggen ‘echt ­geschokt’ te zijn ‘door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie’. En dat ze veel van elkaar houden.