Is de finale ‘in’ het Wembley-stadion of ‘op’ Wembley?

Morgen is de EK-finale voetbal. Als die had plaatsgevonden in Amsterdam of Rotterdam, zou er ‘in de Arena’ of ‘in de Kuip’ worden gevoetbald. Maar er wordt gevoetbald in het Wembley-stadion in Londen. Meestal gebruiken de media ‘Wembley’ zonder ‘stadion’. Ze schrijven dat ‘er wordt gespeeld op Wembley’. Dat verbaast een lezer: waarom zijn er wedstrijden ‘in de Arena’ en ‘in Camp Nou’ in Barcelona, maar ‘op Wembley’?

In het Engels is het meestal ‘at Wembley (stadium)’. ‘At’ kan vertaald worden als aan, bij, in, op of te en vertaaltechnisch is er geen bezwaar tegen ‘in Wembley’. Toch schrijven Nederlandse kranten al sinds 1923 – vlak na de bouw van het eerste Wembley-stadion – meestal ‘op Wembley’. Alleen als ‘at Wembley stadium’ volledig wordt vertaald, levert dat ‘in het Wembley-stadion’ op.

‘At’ wordt ‘op’

Hebben we ‘op’ te danken aan de trappen voor de ingang van het stadion? Aan de ligging van Wembley zelf? Die naam gaat terug op Oud-Engels wemba lea (open plek in het bos) en Wembley Green, zoals het dorp vroeger heette, moet oorspronkelijk in een golvend landschap hebben gelegen. Het is echter vooral het nabij het stadion gelegen Barn Hill dat duidelijk hoger ligt dan de omgeving.

De vertaling van ‘at’ als ‘op’ doet zich ook voor bij namen van andere Britse stadions: ‘op Old Trafford’ (Manchester), ‘op Anfield’ (Liverpool), ‘op Villa Park’ (Birmingham). Zodra er ‘stadium’ achter de naam staat, is ‘in’ echter gewoon: ‘in het Emirates Stadium’. Blijkbaar is het gewoonte geworden om bij namen van Engelse stadions ‘at’ (meestal) te vertalen als ‘op’ als er geen ‘stadion’ achter staat.

In ons taalgebied zijn er ook stadions waarvan de namen niet met ‘stadion’ eindigen. Er wordt gevoetbald ‘op het Kasteel’ (Sparta in Rotterdam), ‘op Woudestein’ (Excelsior in Rotterdam) of ‘op den Heizel’ (in Brussel).