Is de carrière van Bilal Wahib voorbij, of hebben we het binnenkort over slechts een ontspoorde grap?

Het duizelt je, als je bedenkt hoe Bilal Wahib de afgelopen week al zijn glazen heeft ingegooid met dat misselijkmakende filmpje waarin hij een minderjarige jongen uitdaagt zijn piemel te laten zien.

De 22-jarige Wahib had alles waarvan hij ooit gedroomd moet hebben: hij acteerde in films en tv-series, maakte naam als zanger en rapper en presenteerde een kinderprogramma op televisie. Hij won een Gouden Kalf, op het filmfestival van Berlijn werd hij uitgeroepen tot shooting star, grote belofte – een eer die ooit ook te beurt viel aan Daniel – James Bond – Craig. Hij was niet weg te slaan uit talkshows, iedereen viel voor zijn ontwapenende lach.

Alles ligt aan diggelen: woensdag stond de politie op de stoep, hij moest mee naar het bureau. Zijn platenmaatschappij en omroep BNN/Vara verbraken de banden, Instagram en Facebook hebben hem voorgoed de toegang ontzegd, een gewonnen Edison wordt niet uitgereikt en radiozenders boycotten zijn muziek.

Je zou bijna medelijden krijgen. Bijna.

‘17 doezoe, als jij je piemel kan laten zien’

Wat gebeurde er nu precies? Wahib zat dinsdagavond in een livestream op Instagram van acteur Oussama Ahammoud, met wie hij speelde in de populaire serie Mocro Maffia. Hun fans konden daar bij aanhaken. Een van de deelnemers was een minderjarige jongen, hij zou twaalf jaar zijn. Wahib zei tegen hem: “Als jij je piemel kan laten zien, nu, dan 17 doezoe (17.000 euro) voor jou. Hier, je stuurt je bankrekening maar.”

De jongen zei dat hij geen bankrekening had, toen beloofde Wahib het contant te zullen geven. Ahammoud riep nog: “Hij is minderjarig broer”, maar Wahib zette door en de jongen liet zijn broek zakken, tot grote hilariteit van de twee gastheren. Toen zei Wahib: “Je hebt je piemel niet laten zien bro. Je piemel kan toch niet kijken broer.” Weer werd er gelachen en Wahib riep tegen zijn vriendin, buiten beeld, “Schatje, hij heeft zijn piemel gewoon laten zien.”

Machtspositie

Het filmpje ging razendsnel rond op internet en er volgden verbijsterde en woedende reacties. Hoe kun je een kind zo vernederen? Ook bekenden reageerden, zoals acteur Nasrdin Dchar, collega uit Mocro Maffia. “Bilal Wahib en Oussama Ahammoud, jullie moeten je diep schamen. Hoe halen jullie het in je hoofd om zoiets te doen!” schreef hij op Twitter.

Bilal Wahib op de rode loper voorafgaand aan het Grolsch Gouden Kalveren Gala tijdens de 40ste editie van het Nederlands Film Festival. Beeld ANP

Is Wahib zich niet bewust van zijn machtspositie als populaire acteur en rapper? Hij presenteerde nota bene een kinderprogramma, dan weet hij toch de gevaren voor kinderen op internet. Hij kent toch de kracht van de sociale media, hij weet dat dit soort beelden zich razendsnel verspreiden en nooit meer weg gaan.

Blijkbaar maakte hij zich er geen seconde zorgen over hoe onvoorstelbaar schadelijk dat kan zijn voor deze minderjarige jongen. Maar als hij zich niet druk maakt om die jongen, dan toch op zijn minst om de gevolgen voor zijn eigen carrière?

Want die zijn niet mals. Justitie ziet het als niets minder dan kinderporno, het maken en verspreiden van naaktbeelden van een minderjarige. In artikel 248a van het Wetboek van Strafrecht heet het: ‘Door geld een minderjarige bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen’. Daar staat maximaal vier jaar cel op. Zijn vriend Ahammoud wordt slechts als getuige beschouwd.

Door het stof

Als het label kinderporno op je geplakt wordt, heb je de behoefte om te reageren, uit te leggen en spijt te betuigen. Dat doe je als bekende persoon in een talkshow. Het principe van zo’n openbare biecht is in de Verenigde Staten uitgevonden. Hugh Grant (die betrapt was met een prostituee) zocht vergeving in de Tonight Show, Lance Armstrong (die doping had gebruikt) bij Oprah Winfrey.

Maar timing is erg belangrijk. Donderdagavond zou Wahib aanschuiven in de talkshow Beau op RTL4. En daarmee was hij er wel heel snel bij om zijn straatje schoon te vegen, vond opnieuw vrijwel iedereen op de sociale media.

Zelfs bij de concurrentie keken ze ervan op. Talitha Muusse, presentator van Op1, twitterde: ‘Vroeger moest je op de blaren zitten als je een grote fout had gemaakt. Nu word je aangepraat dat ‘jouw kant van het verhaal’ er ook toe doet en krijg je een talkshowpodium als cadeautje’.

Vlak voor de uitzending krabbelde Wahib terug. Zijn managementbureau Namam verklaarde: “Het slachtoffer en zijn ouders hebben aangegeven dit niet te zien zitten, ze willen er alles aan doen om verdere publiciteit te voorkomen. Bilal respecteert deze wens. De wensen van het slachtoffer en de familie zijn op dit moment het belangrijkste”.

Presentator Beau van Erven Dorens zei in de uitzending dat hij het jammer vond dat hij Wahib niet kritisch kon ondervragen. We zullen het voorlopig moeten doen met de verklaring van zijn advocaat dat hij ‘vreselijk veel spijt heeft’ van deze ‘misplaatste grap’.

Stil zitten als je geschoren wordt. Marco Borsato wachtte een jaar toen rondom hem de storm uitbrak omdat hij zijn vrouw meerdere keren had bedrogen. Toen pas ging hij naar Linda de Mol om door het stof te gaan, verantwoordelijkheid te nemen en spijt te betuigen, een traantje te laten. En dat schandaal ging om allemaal volwassen mensen, er zijn geen beelden van en Justitie hoefde er niet aan te pas te komen.

Het is voor Wahib dus veel te vroeg om uit te zoeken of zijn carrière nog levensvatbaar is. Hij kan wel kijken hoe het collega’s is vergaan na een of meer publieke misstappen. In het wereldje van populaire rappers, waar Wahib tegenaan schurkt, valt wel vaker iets voor in een sfeertje van grof machogedrag.

Met 165 door de bebouwde kom

Neem rapper Boef. Hij kwam in 2018 zwaar onder vuur te liggen omdat hij drie vrouwen uitmaakte voor kechs – dat is Marokkaans Arabisch voor hoeren. Ze waren zo aardig geweest de rapper een lift te geven toen zijn auto het had begeven en als dank schold Boef ze achteraf uit op sociale media. Hij maakte er halfslachtige excuses voor op televisie. Twee jaar later dook er een filmpje op, waarin hij met 300 kilometer per uur over de snelweg reed en met 165 door de bebouwde kom. Hij kreeg 2,5 jaar rij-ontzegging.

Francis Edusei, ofwel rapper Frenna. Beeld Martijn Gijsbertsen

Zijn carrière heeft het allemaal weinig kwaad gedaan, hij behoort tot de meest gestreamde artiesten van Nederland. Maar volwassen vrouwen uitschelden of te hard rijden, het zijn wellicht zaken waar mensen minder zwaar aan tillen dan een minderjarige jongen zo manipuleren dat hij zijn broek laat zakken en dat nog filmen ook.

Meer raakvlakken zijn er met de affaire rond rapper Frenna. Hij zat in 2016 drie maanden in voorarrest in Suriname. Samen met twee andere leden van de formatie SFB werd hij beschuldigd van seks met een vijftienjarig meisje. Er was ook een filmpje van in omloop. De rechter in Suriname achtte Frenna en de andere twee schuldig, maar vond het voorarrest voldoende straf. Het drietal keerde spoorslags terug naar Nederland, waar de zaak weinig impact leek te hebben.

‘Rappers SFB vieren vrijlating met concert in Rotterdamse Club Blu’ kopte het AD een week na hun terugkeer. Ze konden het jaar afsluiten met een gouden plaat en een positie in de top-10 van meest gestreamde artiesten op Spotify. Vorige week stond in deze krant een interview met Frenna, die inmiddels met 1 miljard streams de meest beluisterde popartiest van Nederland is.

Pedofilie of ontspoorde grap?

Het kan dus verkeren, het is maar net hoe het publiek de zaak gaat beoordelen. Wordt Wahib door een rechter veroordeeld voor het maken van kinderporno? Zal hij te boek staan als pedofiel? Dat woord valt op de sociale media nogal vaak en een groep pedojagers schijnt al naar hem op zoek te zijn.

Het is evengoed mogelijk dat Nederland het gebeurde over een paar maanden ziet als een danig ontspoorde grap, net als Wahib zelf. Als presentator van kinderprogramma’s heeft hij zich ongetwijfeld gediskwalificeerd, maar over het verloop van zijn acteer- en muziekcarrière valt geen voorspelling te doen.

De minderjarige jongen uit het filmpje liet gisteren via Instagram weten dat hij zich schaamt, maar dat alles goed met hem gaat. Hopelijk loopt hij niet al te veel schade op van zo’n publieke vernedering. Zijn kortstondige roem zal hem waarschijnlijk nog lang achtervolgen en hij zal zich zijn hele leven heugen dat hij ongewild het middelpunt werd van deze media­storm.

