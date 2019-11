Is Bridget Maasland (45) te oud voor André Hazes (25)?

Op de sociale media raakt men niet uitgepraat over de prille relatie van André Hazes en Bridget Maasland. Omdat André zijn jonge gezin verliet, maar ook vanwege het leeftijdsverschil: zij is 20 jaar ouder dan hij. Maar wat is te oud?

André Hazes – eerder bekend als Dreetje, de zoon van de grote volkszanger – heeft het aangelegd met presentatrice Bridget Maasland. Dat was showbizznieuws van on-Hollandse proporties om diverse redenen. Ten eerste omdat André een dag eerder via Instagram had bekendgemaakt dat het uit is met zijn vriendin Monique Westenberg, met wie hij een zoontje heeft dat volgens de familietraditie ook André heet. Naast dit trieste gegeven spreekt ook het aanzienlijke leeftijdsverschil tussen André en nieuwe liefde Bridget tot de verbeelding: hij is 25, zij 45.

Bridget Maasland. Beeld ANP

Nou, daar wisten de sociale media wel raad mee. Volgens de goede oude traditie was Bridget een homewrecker die haar verdiende loon nog wel zou krijgen en verder een sluw loeder dat haar klauwen in een onschuldige jongeling had geslagen – dat waren de reacties van de vrouwen. De mannen leken zich radeloos af te vragen hoe een succesvolle zanger als André, die de mooie meiden letterlijk van zich af moet meppen, nou kon vallen voor zo’n oude taart? “Je blijft van m’n oma af”, twitterde een lolbroek die een patroon meende te ontwaren; tussen Monique en André zat immers ook een behoorlijk leeftijdsverschil, zestien jaar om precies te zijn.

Tja, André valt blijkbaar op vrouwen die ouder zijn dan hij. Bij zijn ouders was het precies andersom. Zijn moeder Rachel was 19 jaar jonger dan André senior. Hoorde je destijds niemand over, natuurlijk. En daar komen we bij het volgende punt dat weinig verrassend is, maar toch even gemaakt moet worden: leeftijdsverschil tussen partners maakt vooral de tongen los als zij ouder is dan hij.

Want wie hoor je over de 58-jarige George Clooney en zijn Amal van 41? Leonardo DiCaprio’s vriendinnen blijven grofweg dezelfde leeftijd, terwijl hij zelf almaar ouder wordt. Zijn huidige beeldschone model Camila Morrone is 22, Leo is 44. Zijn collega Keanu Reeves werd vorige week de hemel in geprezen omdat zijn vriendin Alexandra Grant ‘slechts’ negen jaar jonger is dan hij. De kunstenares is bovendien grijs. Ja, u leest het goed: grijs! Met die haarkleur bevind je je in Hollywood in het exclusieve gezelschap van de boze heks uit Sneeuwwitje.

Keanu Reeves en Alexandra Grant. Beeld EPA

Als vrouw moet je een supermodel à la Heidi Klum (46) zijn om flauwe opmerkingen over een 17 jaar jongere vriend (muzikant Tom Kaulitz) te vermijden. Bij mannen gaan we het pas pijnlijk vinden als we in de buitencategorie belanden, The Rolling Stones om precies te zijn. Mick Jagger vindt 40 jaar geen probleem, Ronnie Wood houdt het bij 30. De bijbehorende liefdesbaby’s laten we hier even buiten beschouwing.

Maar al het seksisme terzijde: wat is nou een te groot leeftijdsverschil? Een vuistregel in deze kwestie is ‘de helft plus zeven’: de helft van de leeftijd van de oudste partner plus zeven jaar is de minimale leeftijd die acceptabel is voor de jongste partner. In het geval van Bridget: 45:2=22,5+7=29,5. Ze zou dus voor partners vanaf 29 jaar en 6 maanden moeten gaan, André valt buiten haar jachtgebied. Maar ja, dat is de theorie. Je hebt ook nog die ongrijpbare fenomenen als liefde en lust.

Lees ook:

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.