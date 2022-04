Invictus Games: het goede voorbeeld van gehavende, geheelde mensen

In het logo staan de woorden Invictus Games onder elkaar, met de letters I AM in geel uitgelicht. Mooi bedacht: Ik Ben. Het slaat op de deelnemende, gewond geraakte militairen die zodanig geheeld zijn dat ze weer gezien willen worden en het gevoel hebben ‘er’ te mogen zijn. Of ze nu PTSS hebben of hun benen kwijt zijn, op missie gewond raakten of na diensttijd MS kregen, “ze zijn terug”, zei initiatiefnemer prins Harry geroerd bij de opening zaterdag. Trainen voor deze Games had hun vechtlust en innerlijke kracht weer aangewakkerd.

Het is een prachtig, inspirerend evenement voor een specifieke doelgroep. Maar eigenlijk slaat dat I AM op ons allemaal. Het kostte me wat denken om daar op uit te komen.

Lichte weerzin

Ik heb me namelijk afgevraagd om welke redenen ik het internationale sportevenement zou kijken. Zo veel goede intenties, zo veel ‘onoverwinnelijkheid’ van geest, in onze ‘internationale stad van vrede en recht’ nog wel, zei burgemeester van Den Haag Jan van Zanen bij de opening zaterdag. Grote woorden.

Die maken het geheel ook drukkend. Diep van binnen roert zich een lichte weerzin tegen zoveel veronderstelde bewondering. Misschien blijven de kijkers daardoor steken rond de 250.000 à 300.000. Je zou kunnen denken dat mensen afhaken omdat dit verhaal hun niche niet is.

Dit evenement draait om de verhalen

Toch klopt daar iets niet, al is het maar omdat deze militairen voor ons allemaal hun offer hebben gebracht. Ook aan de NOS-uitzendingen ligt het niet per se, die zitten gevarieerd in elkaar. Saïda Maggé presenteert het ontspannen, ook wanneer ze prins Harry zelf spreekt en hem drie pakjes stroopwafels geeft. Sportief directeur Gregory Sedoc (oud-militair, voormalig Olympisch atleet) geeft luchtig maar deskundig sportcommentaar. En de jolige oud-militair Marc van de Kuilen, Paralympisch rolstoelbasketballer, maakt energieke interviewtjes en geinige reportages van bijvoorbeeld de vrijwilligers, maar ook de familieleden van sporters.

Het spreekt tot de verbeelding, zeker nu militairen in Oekraïne dit uur aan het vechten zijn. Vijfhonderd deelnemers uit twintig landen strijden in tien disciplines tegen elkaar, en niet alleen om te winnen. Dit evenement draait namelijk om de verhalen.

De Britse prins Harry begroet de Nederlandse selectie tijdens de Invictus Games.

Zwemmer Ronald van Dort won zijn wedstrijd, maar coachte zijn Nederlandse teamgenoot Michel Jansen ook de streep over. Die kwam weliswaar als laatste aan, maar was ‘een winnaar’ omdat hij het wel gewoon flikte, ondanks de paniek door zijn PTSS (posttraumatische stressstoornis). In de Balkan had hij verschrikkingen meegemaakt. Na de race knuffelde hij aandoenlijk met zijn hulphond Walley. Ook Van Dort zelf glom. Zijn vader met vliegangst kon eindelijk bij zijn wedstrijd aanwezig zijn nu het evenement na Londen (Groot-Brittannië 2014), Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018) in Nederland is.

Wanneer je een tijdje kijkt en in die verhalen hoort hoe de mannen en vrouwen tegen hun eigen demonen vechten, gaan er in je hoofd steeds meer luikjes open. Een negatief zelfbeeld na tegenslag, dat hebben we allemaal wel eens. Als het deze beschadigde mensen lukt om weer heel te zijn, dan kunnen wij het toch ook? En als ‘samen bewegen’ een manier is om in beweging te komen, dan ligt er voor sombere tijden een helder recept. Dat I AM klinkt hoe langer hoe inclusiever.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.