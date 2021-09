Introdans doet de legendarische nachtclub The Pink Panther herleven

Waar ooit de fameuze discotheek The Pink Panther zat, houden de losse heupen van Introdans de geest van de disco springlevend.

Het was er altijd fun én het voelde er safe, volgens de oud-bezoekers van discotheek The Pink Panther in hartje Arnhem. Van heinde en verre kwamen ze om te dansen in de legendarische nachtclub, waar ook wereldberoemde ­discoacts als Kool & The Gang en Percy Sledge optraden. Die kwamen soms zomaar aanwaaien, na een optreden op de Amerikaanse legerbases net over de grens.

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd er in de weekenden tot in de kleine uurtjes gedanst op de glazen dansvloer. Die lichtte net als in John Travolta’s discoklassieker ­Saturday Night Fever op de beat van de muziek in vrolijke kleuren op.

Voetjes van de vloer

The Pink Panther was de plek in Arnhem waar ook jongeren van Mo­lukse en Indonesische komaf een hang-out vonden. Nou, en die konden dansen! Hippe vogels waren het. En zo kwamen de verhalen vanzelf los, vertelt choreograaf en artistiek manager Adriaan Luteijn van Introdans, toen hij de vaste gasten van The Pink Panther – vaak inmiddels in de 60, 70 – interviewde.

De interviews dienden als research voor Introdans’ openings­programma Pink Panther Party: een moderne discodansproductie op een muziekmix van dj Rob Manga van radio Sublime. Een feestelijke aftrap van de viering van het vijftigjarig jubileum van het Arnhemse moderne balletgezelschap.

“Introdans werd in 1971 opgericht, de tijd waarin ook disco opkwam”, vertelt Luteijn. “De tijd van vrijheid, blijheid en pionieren. Het toeval wil dat The Pink Panther in hetzelfde gebouw heeft gezeten als waar Introdans nu repeteert en ­kantoor houdt. De Party gaat plaatsvinden in precies dezelfde ruimte als waar al die beroemde discoacts de voetjes van de vloer kregen.”

Zelf stond Luteijn als puber te swingen in de discosoos van de kerk. Nu hielpen de verhalen van oud-discogangers hem om de muziek- en dansstroming van weleer te pakken.

“Het stereotype beeld van disco – een foute afropruik, jeans met wijde pijpen en whoeh whoeh whoeh je ‘discovinger’ de lucht in – doet de stijl geen recht. Achter disco schuilt een heel boeiende wereld.”

Groot en klein leed

“In New York kwamen in het begin van de jaren zeventig verschillende gemeenschappen bij elkaar in letterlijk zo genoemde safe spaces. Op andere plekken waren ze niet welkom. Deze bijzondere mix van Afro-Amerikanen, latino’s en gays vond elkaar in die ene gedachte: wij willen dansen en dat doen we met z’n allen lekker hier. Zo heeft disco een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie en bewustwording van maatschappelijk achtergestelde groepen.”

Dat gegeven past uitstekend bij de werkwijze van Introdans, die met de tak Interactie ruim veertig jaar voorstellingen maakt met mensen uit alle geledingen van de samen­leving. Ook nu weer voor Pink ­Panther Party, die Luteijn samen met dansmaakster Chantal de Vries choreografeert.

De voorstelling wordt gedanst door een twintigkoppige cast: ‘eigen’ Introdansers, dansers uit de vogue-, ­whacking- en urban scene én niet-professionele dansers met diverse achtergronden. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel en autisme dansen mee.

Discotoeren op de dansvloer

Luteijn: “In Pink Panther Party staat het brede spectrum van de mensheid op de dansvloer. Als je in de filmpjes ziet hoe er werd gedanst op discofeesten uit die tijd, lijkt de ruimte net zeewier. Een kolkende zee van zelfexpressie. Iedereen kon dansen hoe hij, zij of hen wilde en daarmee helemaal zichzelf zijn.”

Zien we in de voorstelling de John Tra­volta’s en Donna Summers van nu op de dansvloer discotoeren uithalen? Nee, zo plat wordt het niet, aldus Luteijn. De voorstelling neemt het publiek mee in kleine en grote belevenissen van een heel scala aan personages in een safe space. Vol blijmoedigheid die zo bij disco hoort, maar ook met groot en klein leed. “Want disco gaat over mensen.”

Om van de discomuziek een score met theatrale diepgang te maken, moest Luteijn samen met dj Rob Manga wel eerst de muzikale diepte in. “Discomuziek is behoorlijk een­dimensionaal, gemaakt om je de dansvloer op te trekken. Als theatermakers konden we daar minder mee; we wilden niet simpelweg wat pasjes verzinnen op de beat, en dat is dan dat.”

Hustle, funky chicken, ­boogalo

“Dj Rob Manga heeft ons enigszins weggetrokken bij de overbekende hits van The Trammps, Kool & The Gang en Donna Summer. Die komen zeker voorbij, maar je hoort óók muziek waarvan je denkt: o ja dat was er toen óók en is eigenlijk veel interessanter dan Disco Inferno en I feel love alleen.”

Eén ding is zeker: niemand blijft stilzitten op die typische ‘four on the floor’-vierkwartsmaat die de hartslag vormt van elke discohit. Dat weten de oud-bezoekers van de legendarische The Pink Panther maar al te goed. Sommige van hen komen zeker ­kijken om oude Pink Panther-tijden te zien herleven, op de plek waar zij zich vroeger waagden aan de hustle, funky chicken, ­boogaloo – en ach, vooruit – de discovinger in de lucht.

Succes verzekerd? Een beetje wel. ­Luteijn ziet het publiek – binnen RIVM-richtlijnen natuurlijk – wel uit zijn dak gaan. “Disco is heel toegankelijk. Iedereen kan zich ertoe verhouden en kent zelf ook wel een discodeuntje. Het is een feestje voor iedereen.”

