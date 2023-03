‘Intimidatie en overschrijdend gedrag bij NOS Sport’

Presentator Tom Egbers heeft op de redactie van NOS Sport grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoond, schrijft de Volkskrant. De krant is op de hoogte van ‘meerdere situaties’ tegenover vrouwen op de redactie, zo wordt geschreven op basis van bronnen in een uitgebreid artikel over de cultuur bij NOS Sport.

Egbers zou in 2005 korte tijd een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire van NOS Sport. De presentator viel haar net zo lang lastig tot ze valt voor zijn avances. Nadat de affaire werd beëindigd escaleerde de situatie volgens de krant en begon Egbers de vrouw te pesten. In het bijzijn van meerdere collega's noemde hij haar "de as van het kwaad", "het vergif" en "serpent". Ook maakte hij wanneer zij langsliep het handgebaar waarmee hij deed alsof hij iemands keel doorsnijdt.

De presentator betuigt in de Volkskrant spijt over zijn gedrag. Ook betreurt hij de relatie die hij met de vrouw had. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.”

De Volkskrant sprak de afgelopen maanden met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen van NOS Sport. Daaruit blijkt volgens de krant dat er al lange tijd een cultuur heerst waarin vrouwen zich onveilig voelen en waarbij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus worden behandeld. Onder medewerkers heerst angst, sommigen voelen zich geïntimideerd door leidinggevenden en de hoofdredactie.

Pesterijen Aïcha Marghadi

Ook komen ervaringen van sportpresentator Aïcha Marghadi aan bod. Ze beschrijft dat ze te maken kreeg met pesterijen en buitensluiting en hierin niet werd geholpen door de hoofdredactie. “Ze hebben me gewoon laten verzuipen.” Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, zegt hierover: “We hebben destijds geprobeerd haar te begeleiden en te helpen waar we konden. Ik herken me niet in de door haar genoemde voorbeelden. Dat zij dit zo heeft ervaren, is verdrietig.”

Marijn de Vries: niets gedaan met melding

Eerder vandaag schreef oud-wielrenster en voormalig Trouw-columnist Marijn de Vries dat zij zo’n zes jaar geleden melding heeft gedaan van ongewenst gedrag door een medewerker van NOS Sport. Met de melding werd niets gedaan.

Een jaar geleden deed ze opnieuw melding van hetzelfde voorval, maar ook toen gebeurde er niets.

In de column beschrijft De Vries dat zij tijdens de Tour de France drie weken lang deel uitmaakte van het NOS-programma De Avondetappe op locatie. Volgens een schema reed zij iedere dag in een auto met een collega die vulgaire taal uitsloeg. Na een melding bij een eindredacteur kon ze weliswaar in een andere auto meerijden, maar werd er verder niets ondernomen.

Een jaar later mocht ze wel weer bij het programma aanschuiven, maar hing er “een raar sfeertje” waarin lachend werd gezegd dat ze “echt niet bang hoeft te zijn om met hem in de auto te moeten hoor, hahaha.” Niemand leek haar te steunen, schrijft ze. “Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel.” Weer een jaar later is De Vries helemaal niet meer welkom bij De Avondetappe, maar een goede reden wordt haar nooit gegeven.

Hoofdredactie NOS Sport stapt op

De column volgt op een inventarisatieverslag waarin de NOS donderdag bekendmaakte dat er bij de omroep meldingen zijn binnengekomen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van ruim twintig jaar. Er zijn door de NOS geen namen genoemd van personen over wie klachten zijn binnengekomen. Presentator Jack van Gelder vertelde donderdag in HLF8 dat er twee meldingen over hem zijn gedaan.

In een reactie zegt de NOS zich te schamen voor de ervaringen die de Volkskrant meldt.