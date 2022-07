Intieme beelden geven je het gevoel dat je bij de familie hoort

Vakantietijd, familietijd: voor veel gezinnen zijn dit de enige weken per jaar dat de complete roedel de hele dag samen optrekt. Benieuwd hoeveel gezinsleden er al achter het behang geplakt zitten inmiddels. Voor wie iets wil leren van familiedynamiek en hoe je met elkaar sterker wordt, is de 2Doc Boven Water een bron van inspiratie.

Boven Water gaat over familiebedrijven in het MKB en iedere aflevering begint met een tekst om helemaal depri van te worden. Dat Nederland 281.000 familiebedrijven telt die het moeilijk hebben: vanwege de krachtige prijsvechters in de markt en ook omdat veel nieuwe wet- en regelgeving – bedacht om die grote jongens te temmen – vaak juist de kleintjes de kop kost. Het klinkt in deze BNNVara-serie alsof er alleen maar bedreigingen zijn en geen kansen, alsof alle familiebedrijven vermalen gaan worden door het grootkapitaal.

Nu valt het vaak ook vaak niet mee. Neem waar de familie Kesbeke (van de potjes tafelzuur) mee te maken heeft. Is de augurkenoogst vertraagd door hagelbuien en andere meteorologische pech? De supermarkten hebben niets met de natuur te maken en leggen boetes op wanneer Oos Kesbeke en zijn zonen Camiel en Silvian (derde en vierde generatie inleggers) niet op tijd leveren.

Derde generatie visser

In Goeree-Overflakkee vaart derde generatie visser Chris Tanis nog steeds uit met zijn vader, maar hij gaat het familiebedrijf niet overnemen: de bemanning is inmiddels grotendeels 50-plus en waar jonge vissers te vinden? Het vak van visserman sterft uit maar Pa Tanis geeft niet op. Hij geeft voorlichting op scholen, om jonkies enthousiast te maken voor het vissersleven. Maar ik weet niet hoeveel hij er binnen gaat hengelen, met zijn eerlijke verhaal dat je aan boord steeds wakker wordt gemaakt om uit je bed te springen, zo je rubber laarzen en broek in, om netten te legen. Soms wel veertig keer per week.

De drie dochters van Kees Lafeber hebben het familiebedrijf wel overgenomen: E. Lafeber in Gouda, voor al uw zware en exceptionele transporten. Een bedrijf dat al 202 jaar bestaat, dus op dertigers Barbara, Martine en Iris rust een beladen taak: zij zullen toch niet de laatste, zevende generatie zijn waar het bedrijf stopt? Hun moeder moest huilen toen de dochters in de zaak gingen: zij wist hoe zwaar hun leven ging worden. Of zoals pa Kees het omschrijft: “Een normaal mens werkt om te leven, ik leef om te werken.”

De zussen laten zich bijstaan door een coach die is gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerkende familieleden. Want juist als je elkaar zo goed kent als gezinsleden doen, wordt er veel gemakkelijker en harder op elkaar gescholden. Terwijl de gewone familiaire omgang er vaak aangaat. “Je gaat elkaar ‘s avonds niet ook nog eens opzoeken, dan ben je elkaar wel zat.”

Documentairemakers Veerle Neger en Daniel Aiss hebben duidelijk het vertrouwen gewonnen van de vijf families waar is gefilmd. Wanneer Oos Kesbeke scheldt op een haperende lopende band vol potjes zuur, wanneer kermisexploitant Peter Verwijk weer een trillende bovenlip krijgt, wanneer Barbara Lafeber haar zussen beticht van communisme: de intieme beelden geven je na een paar afleveringen het gevoel inmiddels ook een beetje bij deze families te horen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.