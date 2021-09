Internationale student is niet per definitie een buitenlandse student

Een lezer mailt zich keer op keer te verbazen over de term ‘internationale studenten’: ‘Hebben deze studenten soms meerdere paspoorten?’ Vooral het enkelvoud ‘internationale student’ vindt hij vreemd. Het gaat volgens hem gewoon om een student met een buitenlands paspoort. Wat hem betreft kun je die studenten als groep dan ook beter aanduiden als ‘buitenlandse studenten’.

Die redenering gaat niet helemaal op. In Nederland zijn internationale studenten weliswaar vaak buitenlandse studenten, maar ook van Nederlandse studenten kun je zeggen dat ze internationale studenten zijn, namelijk als ze een ‘internationale studie’ volgen en daarom een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit vertoeven.

Weliswaar is de definitie van ‘internationale student’ niet in graniet gebeiteld, maar ze luidt in elk geval niet ‘student met een buitenlands paspoort’. Een vaker gebruikte omschrijving is ‘student die (een deel van) de studie volgt aan een onderwijsinstelling in het buitenland’, of simpeler: ‘iemand die een internationale studie volgt’.

‘Internationale student(en) is al sinds de jaren negentig ingeburgerd

In ‘internationale studie’ heeft internationaal dan min of meer dezelfde betekenis als in ‘internationale wedstrijd’, namelijk ‘bestemd voor (natuurlijke) personen met verschillende nationaliteiten of personen uit verschillende landen’. Met ‘buitenlandse student’ kan in beginsel een iets ander type student worden aangeduid, namelijk ‘student die zijn complete studie in het buitenland volgt’. Kortom, ‘internationale studenten’ en ‘buitenlandse studenten’ vormen twee verschillende verzamelingen (die elkaar ten dele overlappen).

Vaak is het een relatief nieuwe taalvorm waarover taalgebruikers hun verbazing uitspreken. Dat geldt niet voor ‘internationale student(en)’. Deze woordgroep wordt al decennialang in de media aangetroffen, maar is in elk geval sinds midden jaren negentig volledig ingeburgerd.