Interactief socializen: Nederlanders zijn langer en vaker gaan gamen tijdens de coronacrisis

Populaire coronagames

The Last of Us Part II is een Playstationspel dat verscheen op 19 juni en had direct het record ‘snelstverkopende spel ooit’ te pakken. In de game moet hoofdpersoon Elly zich staande houden in een post-apocalyptische wereld met door een virus geïnfecteerde zombies.

De populariteit van Animal Crossing: New Horizons op de Nintendo Switch was vrij verrassend. In het spel bouw je aan een eigen eiland en heeft door de rustige muziek en liefelijke kleuren een kalmerende werking. Volgens analisten verklaart dat ook het succes van het spel: rust en regelmaat in hectische tijden.

Fall Guys voor de PC en Playstation is een typisch voorbeeld van gezellig online samenspelen. In een kleurrijke wereld vol luchtkussens en springkastelen moeten gummybeer-achtige karakters een hindernisbaan afleggen. In de afvalrace storten de gummyberen omlaag en de laatste die overblijft wint.