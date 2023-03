Integriteit bestuurders meldpunt Mores was al langer een twistpunt

Het voltallige bestuur van het meldpunt Mores is opgestapt. “Het bestuur is zelf onderwerp van gesprek geworden en daardoor is ook het imago van het meldpunt aangetast”, zo liet voorzitter Amber de Vente woensdag weten in een verklaring.

De Vente nam twee weken geleden de plaats in van Janke Dekker, die terugtrad nadat haar man, presentator Tom Egbers, in opspraak was geraakt na een artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport.

Bestuur bestond vooral uit producenten

Het was niet voor het eerst dat er klachten kwamen over de onafhankelijkheid van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Zo zei actrice Maryam Hassouni eerder dit jaar tegen het Algemeen Dagblad dat ze geen vertrouwen had in Mores omdat het bestuur voornamelijk bestond uit producenten. “Je kunt wel melding doen, maar wat als er iets gebeurt op een filmset van een producent die in het bestuur zit?”

Hassouni vertelde in het betreffende artikel ook dat ze contact had met staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media en Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Uslu vroeg onlangs aan Hamer te onderzoeken hoe Mores weer zou kunnen functioneren als meldpunt voor de culturele, creatieve en mediasector. Mensen moeten zich ‘op een veilige manier kunnen melden en worden ondersteund’, aldus de staatssecretaris. Hamer zou voor 15 april met een uitspraak komen.

De staatssecretaris wilde ook weten hoe het beleid van Mores moet worden aangepast. De positie van de bestuursleden stond volgens Uslu ter discussie en dat zou mensen ‘kunnen weerhouden van het doen van meldingen omdat het vragen oproept over de vertrouwelijke behandeling van meldingen, wat uiteraard zeer onwenselijk is’.

389 meldingen

Mores.online werd opgericht in 2018 als onafhankelijk en extern meldpunt waar slachtoffers van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten in de culturele sector terechtkonden. Vorig jaar, na het schandaal bij The Voice of Holland, sloot ook de NPO zich aan bij het meldpunt. Na de onthullingen over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door kwamen er binnen enkele dagen tientallen meldingen binnen.

In 2022 kwamen er bij het meldpunt in totaal 389 meldingen binnen over misstanden in de gehele culturele sector. Dat stond in een rapport dat op Tweede Kerstdag verscheen. Een jaar eerder, in 2021, waren dat er iets meer dan 50.

Het opstappen van het bestuur heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd, laat voormalig voorzitter De Vente weten. Het bestuur heeft een onafhankelijke externe adviseur aangesteld om een nieuw bestuur te vormen dat Mores ‘de komende jaren verder vorm kan geven’.

