Instagramkoks zijn populair met hun makkelijke en kleurrijke recepten

Snelle en toegankelijke gerechten die passen in het haastige leven van mensen: koks op Instagram zijn ongekend populair.

Van een update van het populaire pasta pesto tot een quiche van geitenkaas, de gerechten van koks op Instagram lopen nogal uiteen, maar hebben gemeen dat het allemaal snelle, gezonde happen zijn. De koks poseren vrijwel altijd met een stuk groente in een smetteloze keuken en sommige van hen hebben vele volgers.

Zo heeft Pien Wekking van het account Pien laat haar eten zien 133.000 volgers. Wekking post gezonde gerechten zoals een cous­cous­salade met geroosterde bloemkool en dadels.

Andere koks schrijven vooral over lekker makkelijk eten, kleurrijk in beeld gebracht met groente en fruit. Zoals het account Oatmeal stories (havermoutverhalen), waar gerechten op staan die er heerlijk uitzien. Een cake van blauwe bessen die bijna van je scherm afspat of groene toastjes met avocado.

Meditatie­foto’s

Ook zijn er accounts van mannelijke koks, zoals dat van Nigel van der Horst, die recepten plaatst tussen zijn sportschool- en meditatie­foto’s. De foto’s waarop hij in poloshirt met armen vol ­tattoos vooral veganistische gerechten maakt, krijgen veel reacties. Of het account van Jason Tjon Affo, die kleurrijke gerechten maakt gebaseerd op de Surinaamse keuken.

Hun succes gaat verder dan Instagram. Veel van de koks hebben een kookboek gepubliceerd. Pien Wekking heeft, met een kookboek genoemd naar haar account, zelfs een bestseller op haar naam en Jason Tjon Affo’s ­Vegan Soul Food is verkozen tot het beste vegan kookboek van 2020.