Deze week rolde Instagram ‘Reels’ uit, een nieuwe functie waarmee je zelfgemaakte filmpjes kan combineren met bepaalde effecten en audiobestanden. Precies zoals op het nu retepopulaire TikTok, eigenlijk – het is een weinig verhulde kopieeractie. Veel mensen vinden dat flauw, maar Instagram is nooit vies geweest van een beetje na-aperij. Toen het Facebook niet lukte om Snapchat te kopen, creëerde het gewoon Snapchat-achtige fotofilters voor Instagram (waar het eigenaar van is). En het installeerde Instagram Stories: berichten die net als bij Snapchat maar tijdelijk te zien waren.

Die filters en Stories bleken een succes, maar vooralsnog wordt er niet stuiterend enthousiast gereageerd op Reels. Een journalist van het Amerikaans Vox probeerde de vinger te leggen op ‘waarom Reels zo hard zuigt’ en kwam tot een interessante conclusie: het ligt aan de blauwe vinkjes. Die vink-jes geven aan dat een gebruiker ‘geverifieerd’ is, net als bij Twitter bijvoorbeeld. Het gaat dan vaak om beroemdheden of semi-beroemdheden, gevestigde types. Reels wordt nu nog hoofdzakelijk gebruikt door blauwe vinkjes-mensen, die meer te verliezen hebben en niet zo gauw wild creatieve en gekke content zouden plaatsen.

En het is nu juist het onbeholpen amateurisme, de wild creatieve en gekke content, die TikTok zo’n charmant en geliefd medium maakt. Een nodig contrast met de al te gelikte inhoud waar Instagram om bekendstaat. In de steeds strakker geregisseerde wereld van sociale media hebben we blijkbaar ook nog behoefte aan wat spontaniteit.

Een blozende en ietwat verwilderde Willem-Alexander

Daarin zit volgens mij ook de aantrekkingskracht van de koninklijke vakantiefoto die afgelopen dagen zoveel publieke verontwaardiging teweegbracht. Daarop schurkt het staatshoofdelijk echtpaar veel te dicht tegen een Griekse restauranteigenaar aan. Links een blozende en ietwat verwilderde Willem-Alexander met een dubbelgevouwen mondkapje in de hand. In het midden Máxima. En rechts de restaurateur wiens hand ergens op Máxima’s onderrug lijkt te rusten. Nee, hier zat géén anderhalve meter tussen.

Het koninklijk paar met de restaurateur.

Vanzelfsprekend werden mensen daar boos over – voor die hoge ‘grondwettelijke uitkering’ mag de belastingbetaler ook wel een goed voorbeeld verwachten, hallo – en vanzelfsprekend ging daarom veel aandacht naar de foto uit. Maar hij was ook zo heerlijk en nadrukkelijk ongereguleerd. Net als de foto’s waarop het echtpaar recreëert op hun pas aangeschafte jacht, en die door het twitteraccount @MaximaKoningin_ (niet-geverifieerd: een parodie) met bijdehante bijschriften werden rondgetwitterd. Erg verfrissend, naast de keurige (Instagram-waardige) foto’s die het publiek doorgaans krijgt voorgeschoteld van het Koninklijk Huis.

Zie ook de populariteit van Alexia, de middelste van de drie prinsessen. De TikTok-filmpjes waarop zij met vriendinnen playbackt (‘I don’t think that’s the nigga that you wanna keep’), werden gretig geconsumeerd. Gretiger, waarschijnlijk, dan het portret dat eergisteren van haar werd vrijgegeven. Ook schijnt Alexia keer op keer openbare Instagram-accounts te onderhouden, die nadat ze door de media zijn ontdekt worden opgeheven. Maar dan maakt ze gewoon, spontaan, weer een nieuwe aan. Ziedaar een prinses van deze tijd. Wellicht treffen we haar binnenkort op Reels. Zonder blauw vinkje, natuurlijk.

Een beetje spontaniteit, graag.

In ‘Swipen & klikken’ bespreekt Kelli van der Waals opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.