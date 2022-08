Instagram: een opgedrongen huisfeestje waar je iedereen wilt wurgen

Aan het begin van de zomer maakte ik een screenshot van een Instagramstory: een plaatje van een vrouw die zogenaamd net wakker (modische pyjama, slaapmasker nog op het hoofd, blootvoets) door haar opzettelijk nonchalant ingerichte huis wandelt en grapt dat ze al toe is aan wijn.

Iemand had het plaatje gedeeld om te klagen over veranderingen in het Instagram-algoritme: ‘Instagram is een soort huisfeestje geworden waar ik iedereen wil wurgen. Van de helft van de mensen waar mijn tijdlijn nu vol mee staat weet ik niet eens wie ze zijn.’

Ik had het gescreenshot, omdat ik me er zo in kon vinden. Op sociale media voel ik me sowieso vaak als op een huisfeestje met mensen die ik niet per se hoef te kennen. Maar op Instagram liep het plots wel heel erg uit de hand, toen het platform was begonnen met meer (veel meer) ‘aanbevolen’ video’s op te dringen, iets waar TikToks ‘Voor jou’-pagina om bekendstaat en daar uitstekend lijkt te werken, wat de mensen achter Instagram angstig en na-aperig maakt.

Een week of twee terug schreef ik al over mijn ongemak met de algoritmes die bepalen wat ik van de wereld te zien krijg. Dankzij de losgeslagen tijdlijn van Instagram zag ik dat ik niet alleen was: er werd online volop gemopperd, over het gebrek aan content van bekenden, de overdaad aan advertenties, en het onprettige gevoel iets te worden opgedrongen. Of Instagram wilde ophouden met TikTok nadoen en gewoon weer foto’s van onze vrienden wilde tonen, dank u.

Onlangs ontdekte ik dat er zelfs een term bestaat voor zulk ongemak: algorithmic anxiety.

‘In het spervuur van automatische aanbevelingen, moeten we maar raden in hoeverre die ons werkelijk beïnvloeden,’ legde schrijver Kyle Chayga uit in The New Yorker. ‘Soms lijkt de computer meer grip op onze keuzes te hebben dan wijzelf.’

Om toch een gevoel van controle te krijgen over deze intransparante processen, proberen sommigen het algoritme handmatig te beïnvloeden. Zij geven Netflix-aanbevelingen een duimpje naar beneden, en scrollen vliegensvlug voorbij posts waarin ze niet geïnteresseerd zijn.

De algoritmische ongerustheid strekt zich niet alleen tot wat wij voorgeschoteld krijgen, maar ook wie óns voorgeschoteld krijgt. Airbnb-verhuurders gebruiken termen als ‘kindveilig’ in de hoop hoger in de zoekresultaten te verschijnen. Op Facebook verpakken gebruikers posts als verlovingsaankondiging, om aandacht te genereren voor wat ze echt te zeggen hebben. Of het werkt is de vraag.

Minder ‘aanbevolen posts’

Wel merkte ik toen ik vanochtend door Instagram scrolde dat het weer rustiger leek, stiller. Er werd nog steeds van alle kanten tegen me geblèrd, maar voornamelijk door de partijen die ik zelf had uitgekozen. Een verademing vergeleken met de periode ervoor. Instagram-baas Adam Mosseri had het eind juli al aangekondigd: na bakken kritiek zou het sociale medium zijn gebruikers minder ‘aanbevolen’ posts door de strot duwen.

Helaas is de terugdraaiing van tijdelijke aard, eind 2023 wil Zuckerberg het aantal aanbevelingen hebben verdubbeld. Volgens Mosseri omdat ze meer ‘talent’ willen pushen. Zo klinkt het alsof Instagram een plek wordt waar roemzuchtige mensen met elkaar kunnen wedijveren, een showcase van celebrity’s en wannabe’s. Lijkt me wel een opluchting voor de middenmoot: die hoeft tenminste niet meer mee te doen aan deze bij voorbaat verloren strijd om aandacht.