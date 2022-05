Inspiratie nodig voor het weekend? Deze voorstellingen, films en wandelingen mag u niet missen

De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

De open ateliers op de Amsterdamse Rijksakademie zijn een broeinest van veelbelovende kunst

De Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam biedt 46 veelbelovende kunstenaars twee jaar een studio aan om zich verder te ontwikkelen, ideeën uit te wisselen en vooral veel te experimenteren. Dit weekend openen zij hun ateliers om te laten zien wat dat oplevert.

Dat is heel divers: sculpturen van geurende specerijen, realistische portretten op autowrakken, een expres lekkend plafond, een video-installatie die je meeneemt naar een onheilspellende wereld – ieder atelier biedt een verrassing.

Open Studios 2022 is te zien op 21 en 22 mei. Kaarten (à 10 euro) moeten vooraf worden besteld op Rijksakademie.nl

Selah Sue in Den Haag

Zuiderparktheater Live, Den Haag, 24 juni. Koop (snel) tickets via Zuiderparktheater.nl.

Sinds de Vlaamse zangeres Selah Sue (33) bij Matthijs gaat door het nummer I put a spell on you zong, is het Nederlandse publiek om. Ze gromt, krast, en zingt de longen uit haar lijf in melodische pop, soul, funk, rap, r&b, jazz en meer. In 2010 brak ze door met haar single Raggamuffin, en kwam tot in het voorprogramma van Prince in Antwerpen. Afgelopen maart bracht ze het bejubelde, intieme album Persona uit.

Toon Hermans stelt tentoon

Herman van Veen Arts Center, Soest, tot 19 juni. Zie Hermanvanveenartscenter.com.

Het waren niet alleen woordgrappen die de gevierde cabaretier en zanger Toon Hermans (1916-2000) maakte. Hij was ook dichter, schrijver én gedreven kunstschilder. Zijn stillevens, landschappen en abstracten zijn tot 19 juni gratis te bezoeken in de Gallery van Herman van Veen, van wie Toon Hermans de mentor was.

Dag van het nationaal park

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal, 24 mei. Download de gratis bingokaart op Sallandseheuvelrug.nl/dagvanhetnp.

Deze vennen, heidevelden en bossen behoren tot wel vijf natuurgebieden van Europese topklasse. Op 24 mei staan alle Europese natuurparken in de schijnwerpers en schenkt ook IVN Natuureducatie extra aandacht aan bewust (fijn én verantwoordelijk) van de natuur genieten. Doe bij een wandeling bijvoorbeeld de ‘Op de paden bingo’: die uitgezette paden tonen de mooiste plekjes en gunnen tegelijk de planten en dieren elders meer rust.

Een voorstelling over straffen

Theatergezelschap BonteHond, Oerol, Terschelling, 10 t/m 19 juni. Kaarten via Oerol.nl, en meer informatie: Bontehond.net/straf.

Hoe groot is de stap van boefje naar crimineel? BonteHond dook in de wereld van de taakstraf. Daarin gaat het helemaal niet om de klus, maar om de ingepikte tijd, zo bleek. In STRAF spelen daadwerkelijk jongeren die een taakstraf opgelegd kregen: ze dachten mee over script, decor en rolverdeling. Het meewerken ís hun taakstraf, want BonteHond is sinds 2021 officieel een taakstraflocatie. De voorstelling helpt bij hun zelfreflectie.

O. operafestival in Rotterdam

t/m 29 mei, zie het programma op O-festival.nl.

Denk bij opera niet meer alleen aan plechtige, klassieke stukken. Het internationale festival O. breekt die kunstvorm open, en stimuleert het experiment en andere vertelvormen. Zie de indringende dans-en muziektheatervoorstelling LENTE/22K. van theatermaker/choreograaf Ryan Djojokarso, of de ruim 90 andere voorstellingen. Dagelijks maken Elfie Tromp, Meriç Artaç en Arlon Luijten in de Rotterdamse stationshal de mini-stationsopera Lost &Found, gebaseerd op verhalen van reizigers.

Rotterdam rooftop wandeling

Rotterdamse Dakendagen, 26 mei t/m 24 juni. Meer info: Rotterdamsedakendagen.nl.

En als u dan toch in Rotterdam komt: ga het dak op! Vanaf Hemelvaart (26 mei) kunt u de Coolsingel oversteken via een spectaculaire luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf (ontwerp onder anderen van architectenbureau MVRDV). Tijdens het festival van de Rotterdamse Dakendagen laten bedrijven en non-profitorganisaties zien hoe daken in de toekomst beter gebruikt kunnen worden met innovaties in wateropslag, energieopwekking, recreatie en groen.

TikTok-kanaal Natasha’s Russia toont Ruslands nieuwe realiteit

Het TikTok-kanaal Natasha’s Russia begon als een plek waar de Russische Natalia Konstantinova (33) vlotte, Engelstalige filmpjes postte over de eigenaardigheden van het dagelijks leven in Rusland. Hoe krijgen ze daar op school les over ­Stalin, bijvoorbeeld? En waar komt de Russische obsessie met dille vandaan?

Maar na de invasie van Oekraïne gebeurt er iets bijzonders: Natalia blijft doorgaan op TikTok. Ze filmt niet alleen haar protest tegen de oorlog, maar neemt je in korte, essayistische filmpjes mee in de nieuwe realiteit voor Russische burgers: de stijgende prijzen, gesloten winkels, de verraderlijke alledaagsheid van een zonsondergang in haar woonplaats. Dat is niet zonder gevaar: door een nieuwe wet kan ze tot vijftien jaar celstraf ­krijgen voor onwelgevallige ­berichten over de oorlog.

Een Russische vriendin rijker

“Toen ik jong was, vroeg ik me af hoe het was voor burgers in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog”, vertelt ze in een video. “Waar dachten ze aan? Hoe konden ze doorgaan met hun leven? Nu weet ik het antwoord.”

Wie al haar video’s terugkijkt, krijgt het gevoel er een Russische vriendin bij te hebben door de ogen van wie we getuige zijn van deze absurde geschiedenis. We zien hoe de oorlog haar raakt: door sancties kan ze geen ibuprofen kopen voor haar 8-jarige dochtertje, en haar Amerikaanse vriend ontvlucht uit voorzorg Rusland. “Ik vertrek zelf niet uit Rusland”, zegt ze. “Het is niet zo makkelijk als je denkt om alles achter je te laten.”

Volg Natalia via @natashasrussia op TikTok.