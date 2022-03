Inspiratie nodig voor het weekend? Deze voorstellingen, boeken en podcasts mag je niet missen

Van een bijzondere wandeling door een museumtuin tot een boek vol kogelgaten. De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

ZIEN

De Nacht van de Filosofie en de opening van de Maand van de Filosofie

De Rotterdamse Nacht van de Filosofie opent de Maand van de Filosofie met (boek)presentaties, workshops en een filosofische eerstehulppost. Thema: Intieme vreemden. David Wengrow wordt geïnterviewd over zijn baanbrekende boek Het begin van alles, met wijlen David Graeber (nu in vertaling). Paul Verhaeghe presenteert zijn essay voor de Maand, over ons gelijktijdige verlangen naar verbinding en onafhankelijkheid. Zie de andere sprekers op Arminius.nl/nacht-van-de-filosofie. (Maaike Bos)

Debatpodium Arminius, Rotterdam, en livestream op 1 april



Een spectaculaire, in het geheim gemaakte documentaire over Navalny

Het Movies that Matter Festival 2022: Changing Matters opent spectaculair met de in het geheim gemaakte documentaire Navalny. Filmmaker Daniel Roher kreeg exclusief toegang tot de inner circle van de Russische oppositieleider tijdens zijn moordaanslagonderzoek en terugkeer vanuit Duitsland. ‘Cruciale documentaire vol verbijsterende momenten’, schrijft het filmfestival. Verder nog ruim tachtig aangrijpende, internationale films (deels ook online te zien) en bijkomende evenementen met regisseurs, activisten, denkers en deskundigen. (Maaike Bos)

Openingsfilm Movies that matter festival: Navalny. Filmhuis Den Haag en Pathé Buitenhof, 8 t/m 16 april. Informatie op: Moviesthatmatter.nl

Een heftig schrijversleven op het toneel in ‘Sylvia & Ted’

Ze maakten poëzie die hen zou overleven: de twee grote schrijvers Sylvia Plath en Ted Hughes. Ze kregen twee kinderen, hij verliet haar voor een andere vrouw, en Plath – grappig, ­gevat en geniaal, maar ook ­manisch-depressief – kreeg haar poëzie niet verkocht en pleegde in 1963 suïcide.

Hoe breng je hun verhaal op het toneel? De makers van ­Sylvia & Ted doen dat aan de hand van de dichtbundels Verjaardagsbrieven van de ­Britse Hughes en Ariel van de Amerikaanse Plath, waar zij postuum beroemd mee werd. Die makers zijn tevens de ­acteurs die Hughes en Plath spelen: de Vlaming David ­Geysen en de Nederlandse ­Beaudil Elzenga, in het echte leven ook een stel.

Twee jaar geleden vonden zij in een boekwinkeltje in Antwerpen de dagboeken van Plath en brieven van Hughes. Dit moet op het toneel, dachten ze. ­Geysen schreef een geheel nieuwe tekst waarin hij ­Hughes zich steeds laat afvragen: Waarom? Waarom bereik ik je niet? Waarom lukte het leven jou niet? Was het een val waarin je mij wilde vangen om me te verzwelgen, zo onafscheidelijk als je van me wilde zijn?

Elzenga: “Ik herken me in Plath. David en ik hebben het er samen veel over gehad, wij hebben ook een kind. Ik ben niet ziek, zoals Plath, maar wel perfectionistisch. En ik worstel ook met de combinatie moeder en actrice zijn.” (Ally Smid)

Theatervoorstelling Sylvia & Ted is t/m 4 juni te zien in het hele land. Info: degrade.nl

Kinderen maken kennis met de ruimtevaart

Wat moet je allemaal kunnen als astronaut? Hoe kom je de ruimte in? In deze solovoorstelling met de stem van astronaut André Kuipers (schrijver van kinderboek André het astronautje) maken kinderen kennis met de ruimtevaart én onze kwetsbare planeet. De hoofdpersoon (Christian van Eijkelenburg of Melle Berendsen) bestelt op Aardbol.com lukraak allerlei ruimtevaart-spul, tot hij zelf zijn eigen raket weet te bouwen en naar de maan vliegt. (Maaike Bos)

Het Astronautje. Klein Amsterdam Producties. Landelijke tournee t/m oktober. Meer informatie: Kleinamsterdamproducties.nl/het-astronautje

HOREN

Een pijnlijke podcast over de doorwerking van koloniale geschiedenis

Iris van Santen werkte aan de tentoonstelling Revolusi!, Indonesië onafhankelijk van het Rijksmuseum, toen ze dezelfde rugpijn kreeg als haar Nederlands-Molukse vader. Met Marjolijn van Heemstra maakte ze dit podcast-drieluik over de doorwerking van koloniale geschiedenis. Over het (fysieke) herkennen van familiepijn, en hoe trauma zich in volgende generaties manifesteert. Ze willen de geschiedenis recht aankijken, hoe pijnlijk ook. (Maaike Bos)

Als geschiedenis in je opstaat. Marjolijn van Heemstra en Iris van Santen. VPRO, Rijksmuseum. Luister via Apple Podcasts, Spotify, Marjolijnvanheemstra.nl of de VPRO.

VOLGEN

Kijk nooit meer hetzelfde naar krantenkoppen

Wie het instagramaccount @woordschittering (4494 volgers) volgt, kijkt wellicht net als ondergetekende met een nieuwe blik naar krantenkoppen. Welke woorden zou ik er eens uit kunnen knippen? Beheerder en woordkunstenaar Marloes laat zien dat wanneer je woorden (vrij letterlijk, met een schaar) uit de context haalt en in een nieuwe plaatst, er prikkelende poëtische creaties kunnen ontstaan. Woordschitteringen, noemt ze dat. Ze knipt woorden uit kranten en maakt er een spreuk of klein gedichtje van. Het collage-effect daarvan is op zich al leuk: achter elkaar geplakte woorden in verschillende groottes, lettertypes en kleuren. Door het talige spel worden de woorden tot een gedichtje gevormd dat je soms een paar keer moet lezen. Ze komen ‘met veel bezieling en vanuit een diepere bron tot stand’, aldus Marloes op haar website.

‘Wat zie je er mooi uit. Ik draag mezelf.’ Of: ‘Zie ik de wolken in de Zaan varen en verandert de Wilhelminabrug in zonlicht, ik kan dan nog zo hard fietsen, maar ik stap af. Want het lijkt wel of dit moment alle Zaankanters omtovert tot molens.’ Deze woordschittering maakt duidelijk dat Marloes ook de regionale kranten verknipt tot poëzie. De creaties verschillen van een geintje (‘Als het echt de bedoeling was dat we in hokjes zouden denken, dan waren we wel vierkant geboren’) tot een hart onder de riem: ‘Lieve pijn, zonder jou is beter. Maar met jou leer ik luisteren.’ De meest actuele woordschittering is een rake: ‘Een oorlog is alleen gewonnen als hij nooit was begonnen’. (Maud Sintenie)

DOEN

Een kunstzinnige wandeling met interessante opdrachten

Naar een museum gaan en dan buiten blijven: bij het Kunstmuseum is dat de moeite waard. Het maakte een Tuinwandeling-boekje langs veel beelden uit de collectie en langs functionele en decoratieve foefjes die architect Berlage bedacht: vijvers, naar buiten gebouwde wandvitrines en hoge schoorsteenpijpen. Het nieuwe boekje wijst de weg en biedt interessante opdrachten. (Maaike Bos)

Tuinwandeling Beelden en Berlage van buiten. Kunstmuseum Den Haag. Verkrijgbaar bij de infobalie in de hal of te downloaden via de Tuinwandeling-pagina van Kunstmuseum.nl (scroll naar beneden).

Interactieve expeditie brengt kleuren tot leven

De bank, de jas: alles van stof heeft kleur. Deze expositie begint bij rood, geel en blauw en draait om de herkomst van kleurstoffen: soms natuurlijk, soms heel vervuilend. Bekijk het maakproces aan de hand van werk van Claudy Jongstra en anderen. Stap de Verfplantentuin in voor natuurlijke pigmenten, of doe mee met interactieve expeditie die kleuren tot leven brengt. Het eerste weekend is Familieweekend met gratis kleurstofworkshops. (Maaike Bos)

Kleurstof. TextielMuseum Tilburg, 9 april t/m 2 oktober

Informatie op: Textielmuseum.nl.

LEZEN

In deze novelle vol kogelgaten en pratende patronen spat het vertelplezier van de pagina’s

Een boek met een kogelgat, hoe leuk is dat, je kijkt met één oog door het gat, je duwt je pink er een stukje in, even voel je je een kind met een nieuw prentenboek als je Het licht aan het einde van de loop in handen hebt. De diameter van het gat is 9 millimeter, exact de afmeting van het patroon dat in deze novelle van Martin Michael Driessen het woord tot ons richt. De kogel bevindt zich in het magazijn van een ouderwetse colt en wacht geduldig – soms ook ongeduldig – op het moment dat hij eindelijk het licht aan het einde van de loop zal zien, op scherp staat dus.

Een boek met een gat, een pratende kogel, dat lijkt een hoogst origineel, maar ook een beetje vreemd, experimenteel boek te worden. Dat valt echter mee. Driessen zet zijn klassiek aandoende, goed verzorgde stijl in om een in wezen eenvoudig, lineair verhaal te vertellen vol scherts, maar met een serieuze ondertoon. Het is speels en geestig, maar er is ook dreiging, want de lezer weet dat die kogel op een dag afgevuurd zal worden. Of toch niet? Lees hier onze hele recensie. (Gerwin van der Werf)

Een sprankelend prentenboek over een vrolijke eekhoorn

Het zal je maar gebeuren dat iemand een verrassing voor je heeft. In de belevingswereld van August de Vos is dat een ramp. Eekhoorn Suus heeft aangekondigd hem te komen ophalen om iets leuks te gaan doen, maar wát wilde ze niet zeggen. En dat baart hem zorgen, want Suus is heel anders dan hij. Zij houdt van ravotten en dollen, hij van lezen en andere rustige dingen. Doemdenker August piekert er vervolgens op los en de tekeningen verbeelden zijn fantasieën: straks neemt ze hem mee naar een druk feestje, of naar een café waar hij moet kiezen tussen heel veel lekkers, of wil ze iets wilds doen, zoals met een karretje de heuvel af.

Het debuutprentenboek (met stofomslag!) van ­Miriam Bos valt op door haar sprankelende kleurgebruik en sfeervolle decors, gevarieerd in materiaal: van spetters uitvloeiende waterverf tot stevige krijtstrepen. Wel zijn de meeste platen vrij vol en had iets meer ‘lucht’ het ritme van de beelden goed gedaan. De vos en de eekhoorn krijgen fysiek mooi karakter, met hun grote oranje pluisstaarten en treffende gestiek. (Bas Maliepaard)

Miriam Bos, Help! Een verrassing! Lemniscaat; 26 blz. € 14,99. Vanaf 3 jaar.

KOKEN

Van kazige frieten tot feestmaaltijden met lamsbout

Meer dan tweehonderd recepten staan er in Keukenkronieken, de nieuwe van voedseljournalist en kookboekenschrijver Nigel Slater. Een dikke pil, maar wel een smakelijke.

De Slater liet een loopbaan als chef aan zich voorbijgaan. Hij schrijft. Met succes. Kookboeken, columns in de Britse krant The Observer. Ook maakte hij kookprogramma’s voor de BBC.

Zijn voorkeur: eenvoudige, alledaagse kost. ‘Van enkele ingrediënten iets lekkers maken geeft me onmetelijk veel plezier’, licht hij toe. En dat lukt aardig, blijkt uit de rijke verzameling recepten, die aangevuld worden met anekdotes. zoals die over de troostende spinazie-stiltonpastei die hij ­tijdens de lockdown maakte.

Aan pasteien, Britse pies, geen gebrek trouwens. Maar Keukenkronieken bevat meer. Van opkikkerende maaltijd­soepen, geroosterde groenten, kazige frieten en eenvoudige pasta’s, tot feestmaaltijden met lamsbout. Weinig tijd? Probeer de oosters geïnspireerde noedels met lentekool. Simpel en bij de kinderen direct een hit. (Rick Pullens)