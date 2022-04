Inspiratie nodig voor het weekend? Deze voorstellingen, boeken en activiteiten mag je niet missen

Van kleurrijk speelgoed tot een filosofische wandeling. De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

ZIEN

Even ontsnappen naar de speelse wereld van ontwerper Floris Hovers

De 'archetoys' van Floris Hovers.

Wie in deze sombere en verwarrende tijden even wil ontsnappen naar een overzichtelijke, kleurrijke wereld, kan terecht in het Amstelveense Museum Jan (tot voorheen Museum Jan van der Togt). Daar is een charmante expositie te zien met werk van ontwerper Floris Hovers. Hij noemt zijn atelier een ‘speelplaats’ en zijn ontwerpen ademen inderdaad een kinderlijk enthousiasme.

Hovers (1976) is bekend vanwege zijn kleurige voertuigen, sterk vereenvoudigd tot alleen een herkenbare basisvorm overblijft: brandweerauto, tractor, vrachtwagen. Archetoys noemt hij ze; archetypisch speelgoed.

Die voertuigen maken deel uit van een complete wereld: kleurige steden opgebouwd uit allerlei afvalmateriaal. Tafelpoten, stekkers, punaises, plastic flessen en metalen profielen veranderen in de handen van Hovers in flats, kerktorens, hijskranen en zendmasten.

Vernuftige wereld

In Museum Jan kun je je verliezen in een enorme maquette die op de grond staat opgesteld. Maar er hangen ook kleinere ‘steden’ aan de muur, die daardoor abstracte sculpturen lijken. Het is niet per se een romantische wereld die Hovers creëert. Maar wel een die door de vrolijke kleuren en de overzichtelijke indeling geruststellend werkt.

Hovers ontwerpt ook meubels, waarbij dezelfde versimpelde vormen een hoofdrol spelen. Zoals een stoel die vernuftig in elkaar is gezet door alle onderdelen te verbinden met een touw dat vervolgens strak wordt aangespannen. Of een eenvoudig houten kastje dat bij nadere inspectie helemaal van blik blijkt te zijn. De ontwerper werd geïnspireerd door historisch blikken speelgoed – uiteraard.

De tentoonstelling De kunst van het spelen is t/m 26 juni te zien in Museum Jan in Amstelveen. Info: museumjan.nl

Scapino Ballet: The Square 2

The Square is het podium voor jong choreografietalent, bedacht door artistiek directeur Ed Wubbe. Op klanken van dance en ambient danst een jong internationaal gezelschap verschillende choreografieën, samengebracht tot één avondvoorstelling. Nederlands muzikant en producer Richard van Kruysdijk speelt live en stuwt hen op in hun ‘reis’ van eenzaamheid naar ontmoeting, vernieuwde innerlijke kracht en inzicht.

Meer via scapinoballet.nl, of beluister alvast de podcastserie over de achtergronden via de website of via Spotify. Toernee 7 april t/m 10 juni

Instaptour Calder Now

In de Nationale Museumweek (4 t/m 10 april) nemen gidsen van Urban Guides u mee langs de innovatieve mobiles en grote publieke sculpturen van de Amerikaanse beeldhouwer Alexander Calder (1898-1976). Naast zijn werk komt u langs installaties, performances en sculpturen van tien internationale, hedendaagse kunstenaars die door Calder zijn geïnspireerd. Met kaartje van de Kunsthal zijn de tours gratis. Meld u wel aan bij de kassa, vol is vol.

Calder Now is te zien in de Kunsthal Rotterdam, 6 t/m 9 april om 13.30 uur en 14.30 uur. Kijk voor meer informatie op kunsthal.nl.

VOLGEN

Dansen op de tonen van een paddenstoel

Hoe klinkt een cacaoboon? En kun je dansen op het ritme van een ananas? Muzikant Tarun Nayar (@modernbiology) laat op TikTok zien dat er muziek zit in zo ongeveer alles wat leeft. Hij duikt geregeld de Canadese bossen in en sluit daar zijn synthesizer aan op allerlei planten die hij tegenkomt om er vervolgens muziek mee te maken.

Wel een kleine kanttekening. De planten maken de muziek niet echt zelf. Nayar, opgeleid als bioloog, gebruikt de bio-elektriciteit die door de bladeren of stammen stroomt. Die pikt zijn synthesizer op als een ritme. Vervolgens draait hij aan wat knoppen en klinkt het ineens als muziek.

En daar komen af en toe best dansbare nummers uit. Zo produceert hij met behulp van paddenstoelen eighties-achtige klanken die niet zouden misstaan in de serie Stranger Things, klinken er wat lieflijke fluitachtige tonen uit een appelboom, en weet hij uit een aronskelk een modern klinkend dancenummer te halen. Nayar heeft zelfs al een album vol plantenmuziek uitgebracht en is van plan nog veel meer muziek te maken.

Begrijpelijk ook, als je ziet dat zijn video’s soms wel tientallen miljoenen keer zijn bekeken. Vooral zijn paddenstoelenmuziek is populair, vertelde hij onlangs aan The Verge. “Als ik alleen nog muziek met paddenstoelen zou maken, belt een grote muzikant als Tyler, the Creator me nog een keer voor een samenwerking.”

Overigens heeft ook rapper Snoop Dogg ervaring met plantenmuziek, in 2019 was hij betrokken bij het nummer Sticky Situation, gemaakt met behulp van een wietplant.

Wie dat wil, kan ook zelf aan de slag met planten. Zo heb je apparaten met klinkende namen als Plantwave of Plantchoir waarmee je vanuit je woonkamer je eigen plantenmuziek kan maken. Dat is alleen geen goedkope hobby, je bent er al gauw zo’n 200 euro aan kwijt. (Gabriella Codonesu)

DOEN

Wandelen door het Limburgse Mergelland

Glooiende heuvels met bloeiende fruitbomen: het Limburgse Mergelland is nu op zijn mooist. Deze fikse wandeling (4 à 5 uur) voert u langs bosrijke heuvels, holle wegen en glooiende akkers. Onderweg passeert u een paar kastelen, de Geul, een kalksteenwand en een vroegere kluizenaarswoning.

De route vindt u hier. Is 15 kilometer te veel? Er zijn ook kortere routes!

Wandelen door het filosofische landschap

In de Maand van de filosofie zijn er filosofische wandelingen: bewegen met de voeten én de geest. Praktisch filosoof Leo Hollander legt uit wat de natuur voor uw brein doet en komt met verrassende vragen. Wandel door een bos en ontdek de verwondering, stel de zintuigen open. In een filosofisch gesprek gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe naar dode bomen te kijken. Zit er schoonheid in de dood of moet alles wat dood is weg? Na die vijf kilometer is uw hoofd leeg.

Filosofisch wandelen kan op 2 april in het Mastbos, Breda en op 30 april in Katendrecht, Rotterdam. Lees hier meer.

LEZEN

Dit vrolijke en originele telboek zal zelfs bij derdegroepers voor hilariteit zorgen

In gewone telboeken leren peuters tot tien tellen, maar in dit prentenboek gaat het om tellen tot één. En ab-so-luut niet verder dan één! Dat is al grappig, juist voor kinderen die dat al heel goed kunnen.

Maar het boek bevat slimme instinkers, want na een tekening van één appel en één olifant – makkie! – volgt er een plaat met twee enorme walvissen. Terwijl je brein al ‘twéé!’ begint te schreeuwen, lees je pas de vraag: ‘Hoeveel worstjes zie je?’ En ja, op het fonteintje van één van de walvissen danst één piepklein worstje.

De toon en humor doen denken aan Het boek zonder tekeningen van B.J. Novak. Net als dat geweldig grappige boek zal dit originele, vrolijk geïllustreerde telboek zelfs bij derdegroepers nog voor hilariteit kunnen zorgen.

Caspar Salmon, Het nummer één telboek. Gottmer. 26 blz. € 13,99. Vanaf 4 jaar.

Vergeet Spotify niet bij het lezen van dit boek van Dolly Parton

Dolly Parton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze commercieel is. Dus komt er bij haar eerste boek ook een gelijknamige cd uit. De superster schreef het boek samen met bestsellerauteur James Patterson (goed voor honderden titels en meer dan 400 miljoen verkochte exemplaren). Maar Ren, Rose, Ren is toch vooral het boek van Dolly Parton geworden. In de twee hoofdpersonen herkent de lezer moeiteloos een jonge, zich uit armoede opwerkende Dolly en de oudere, succesvolle Dolly.

Als de jonge dakloze AnnieLee Keyes op goed geluk een kroeg instapt in Nashville om te smeken of ze mag optreden weet ze niet dat dit de plek is waar superster Ruthannah Rider ooit begon. AnnieLee is uitzonderlijk talentvol en Ruthanna neemt haar onder haar hoede.

Grijpgrage handjes

Parton gebruikt het boek vooral om een appeltje te schillen met de muziekindustrie. Vilein vertelt haar personage Ruthannah wat ze zoal tegenkwam op weg naar de top. Radiozenders die nooit twee keer achter elkaar een nummer van een vrouw wilden uitzenden. Hoe vrouwen vooral gezien werden als versiering voor mannelijke muzikanten. Dat het wel erg lang duurde voordat begrepen werd dat vrouwelijke muzikanten ook een coutryhit konden scoren. En dan waren er natuurlijk nog de grijprage handjes van de producers.

AnnieLee is van later datum en laat zich weinig welgevallen. Ze schrijft haar eigen nummers in rap tempo. (Parton zou haar hits Jolene en I Will Always Love You ook op een dag hebben geschreven). Maar AnnieLee heeft ook een geheim verleden. Ze wordt achtervolgd en slaat tot verbijstering van haar weldoeners, net als alles goed lijkt te gaan, op de vlucht.

Co-schrijver James Patterson, beroemd om zijn spannende boeken, heeft zich ingehouden. Het duurt lang voor er wat spanning in het verhaal komt. Tussen de verwikkelingen en alle romantiek door wordt gretig gerefereerd aan grootheden uit de countrymuziek en het is leuk Spotify erbij te nemen onder het lezen. Dat levert bij elkaar een onderhoudend maar ook wel Dolly-zoet boek op.