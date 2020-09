Inktspotprijs is voor Trouw-tekenaar Len: ‘Hij verbeeldt de tragikomedie van de mens’

De belastingcrisis, racisme, vluchtelingen, Trump: de jury van de Inktspotprijs had dit jaar een rijk aanbod om uit te kiezen. Maar tussen de 108 ingezonden tekeningen zat er een die zichtbaar boven de rest uitstak. Voor die prent, een commentaar op de coronacrisis, krijgt Trouw-tekenaar Len Munnik de Inktspotprijs 2020 gekregen. Dat is een prijs voor de beste politieke tekening van het jaar.

Juryvoorzitter Saskia de Bodt spreekt van een ‘ogenschijnlijk eenvoudige prent’ die in werkelijkheid ‘bijna filosofisch’ is. “Hij verbeeldt de tragikomedie van de mens. Het stel op het bankje wil tijdens de corona-lockdown niets liever dan terug naar normaal. Maar wat ís normaal?”

De Inktspotprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt door de Stichting Pers en Prent. Omdat de stichting veertig jaar bestaat, is er een bijzondere uitvoering van de catalogus verschenen met alle 108 ingezonden tekeningen van in totaal 36 tekenaars. Naast persoonlijke quotes van de inzenders staan er verhalen in over de geschiedenis van de politieke spotprent. ‘Inktspot, politieke spotprenten 2019-2020’ is voor 22,50 euro te koop op persenprent.nl.

De tekening verscheen in de krant op 4 juni, toen het vliegverkeer naar vakantiebestemmingen net weer was vrijgegeven. “Op dat moment waren we het er allemaal juist over eens dat we nooit moesten terugkeren naar dat oude consumptiepatroon”, aldus De Bodt. “De prent geeft een omslagpunt weer. Hoe kneuterig ook, hij kaart een mondiaal probleem aan.”

Met zijn minimalistische tekst en rustige pasteltinten zoekt Len nooit de confrontatie, aldus De Bodt. “Maar hij trekt je wel de tekening in en zet je aan tot nadenken. Dat is de functie van een goede politieke prent. Len is daar heel bedreven in. Hij loopt al decennia mee en heeft een constant oeuvre opgebouwd.”

Een tekening recht uit het hart

De kunstenaar zelf moet ‘een beetje blozen’ van al die lof, zegt hij aan de telefoon. “Maar ik vind het ook wel lekker hoor, zo’n schouderklopje.” Zijn tekening kwam ‘recht uit het hart’. “Mijn vrouw en ik stonden ’s ochtends op en merkten dat het vliegverkeer weer op gang was gekomen. Natuurlijk wilden we in veel opzichten terug naar normaal, maar op dit punt niet. Dat vliegen is zo slecht voor het milieu.”

In 1996 won hij de Inktspotprijs ook al eens, toen met een tekening over Srebrenica. Hij schetste een Nederlandse soldaat die bij de psychiater op de bank ligt en zegt: ‘We hebben niks gedaan’. Dat was uiteraard ironisch: de soldaten begingen zelf weliswaar geen misdaad, maar deden evenmin iets tegen de genocide.

Len tekent sinds eind jaren zeventig voor Trouw. Hij werkt ook voor actiegroepen en idealistische organisaties, zoals het vroegere Interkerkelijk Vredesberaad IKV dat nu Pax heet. In de jaren tachtig nam hij stelling tegen kernwapens, onder meer op affiches voor de jaarlijkse vredesweek. Zijn affiches van de afgelopen vier decennia zijn nog tot en met 18 oktober te zien op een expositie in Museum Vlaardingen.

Vorige maand werd Len 75 jaar, maar van pensioen wil hij niets weten. “Ik heb er veel te veel lol in. Toen ik met dit werk begon, was het een hobby van me. Dat is het altijd gebleven. Ik sta twee keer per week in Trouw. Daar kan ik mijn ei kwijt. Ik heb inspiratie genoeg om nog heel lang door te gaan.”

