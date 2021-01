Influencer Mo Bicep moet zijn nepvolgers wissen, maar heeft wel een eigen kipfilet bij de Jumbo

Vlogger-influencer Mo Bicep heeft nepvolgers en neplikes, en dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet goed. Hij moet ze wissen en mag geen nieuwe meer kopen, anders krijgt hij – als eerste influencer ooit – een dwangsom van honderdduizend euro. “Door het gebruik van neplikes en nepvolgers kan een positiever beeld van het bedrijf en de producten worden geschetst dan hoe het in werkelijkheid is”, zei de ACM.

Zijn merk is er een van flinke armen en foute bling

Mo zit niet in mijn bubbel, dus ik wist nauwelijks wie hij was, maar een blik op zijn Instagrampagina levert een helder beeld op. Daar heeft hij de aandacht van 478.000 volgers, minus de 98.000 die volgens de ACM niet bestaan. Zoals je verwacht van een man met een bovenarmspier als naam, heeft hij van musculaire kracht zijn unieke verkooppunt gemaakt. Zijn merk is er een van flinke armen en foute bling, met een vleugje knuffelkrachtpatser. Hij plaatste een selfie met zijn moeder, onherkenbaar gemaakt met een hartje over haar gezicht, zijn reusachtige rechterbiceps knus om haar schouder geslagen. Op YouTube praat Mo over work-outs en spieropbouwende diëten (groente en eiwit, eiwit, eiwit – het is allemaal erg repetitief), en deelt hij kipfilets uit aan drommende kinderen. Hij heeft namelijk, heel apart, een éigen kipfilet bij de Jumbo.

Alles is veel bij Mo: veel liefde, veel spiermassa, veel proteïnen, veel geld om veel luxe auto’s te kopen en veel stoute vrienden van de achterklappagina – zoals Badr Hari, rapper Boef en Dave Roelvink (die Biceps Lamborghini deze zomer total loss reed). Omdat hij in zijn webwinkel veel weipoeder, afslankpakketten en eiwitshakes wil verkopen moet hij ook veel volgers en likes hebben. Die zijn goede reclame, leiden tot sponsordeals en tot nog meer (echte) volgers. En daar ging het dus verkeerd.

Wat Bicep heeft gedaan is onbehoorlijk, niet wereldschokkend

Volgers en likes zijn zogeheten vanity metrics, die zo worden genoemd omdat het ‘ijdele’ cijfertjes zijn die eigenlijk weinig zeggen. Er wordt wel waarde aan gehecht, maar bij de meeste Instagramgebruikers heerst ook een bewustzijn dat die cijfertjes soms niet kloppen. Onder tieners gaat het bijvoorbeeld al snel over gekochte volgers als iemand er veel heeft. Wat Bicep heeft gedaan is onbehoorlijk, maar niet wereldschokkend. Ik vraag me af of iemand meer geneigd is een product te kopen met 50.000 likes dan met 25.000 likes – op dat verschil zal het ongeveer zijn aangekomen.

Wat de ACM bovendien over het hoofd ziet, is dat het ‘positieve beeld’ rond Mo en zijn Bicep-producten uit zoveel meer bestaat dan die ijdele nummertjes. Zijn vriendschap met profbokser Hari, bijvoorbeeld. Zijn knuffelgehalte en zijn bling, en hoe hij het hedendaagse ideaal van het maakbare, supersterke lijf promoot. Dit akkefietje richt daar de aandacht op. Een potentieel nieuw publiek ontdekt zo een ideale influencer-coach, die nog spiritueel is ook.

In een gefilmd mea culpa op Instagram vertelt hij hoe hij werkt om dit op te lossen (zonder enige instructie van de ACM, die hem zei: ‘Mo Bicep, wij weten er zelf ook geen raad mee’.). Als conclusie citeert hij zichzelf: “Alles gebeurt met een reden. Alles wat je meemaakt als persoon zijnde, gaat je vormen tot de persoon die je zal worden. Zie altijd het positieve in het negatieve. Mo Bicep.”

Laat die nieuwe volgers maar komen.

Kelli van der Waals bespreekt opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.