Influencer Dorien Rose Duinker: Corona is gewoon een griepje

Deze week ontplofte het internet toen een trits bekende Nederlanders zoals Thomas Berge, Mental Theo en Tim Douwsma met #ikdoenietmeermee lieten weten het niet eens te zijn met het coronabeleid van de overheid. Het idee was bedacht in een besloten whatsappgroep, waarvan ook Viruswaarheid-oprichter Willem Engel lid is.

Inmiddels hebben enkele influencers de berichten verwijderd en heeft Famke Louise, die met de grootste aanhang voor de meeste ophef zorgde, laten weten spijt te hebben van de actie. Maar actrice en model Dorien Rose Duinker staat ze er nog wel vierkant achter. Zij is onder meer bekend van ‘Temptation Island’ en richtte de appgroep ‘Watchdogs’ op.

Waarom heeft u de groep opgericht?

“Ik kende Willem (Engel, red.) al en wij vinden dat in de mainstream media het tegengeluid te weinig is te horen. Dus toen hij vroeg of ik hem wilde helpen, ben ik die groep begonnen. De mensen die ik toevoegde, voegden ook weer contacten toe en inmiddels is de groep gegroeid tot zo’n honderdvijftig mensen. Dat zijn echt niet allemaal complotgekkies, er zitten ook wetenschappers en artsen in. Er verschijnen ongeveer driehonderd berichten per dag, het is een heel actieve groep.”

Waar gaan die berichten zoal over?

“Dat er ook een andere kant is, die je nergens hoort. Corona is gewoon een normale griep en niemand kan mij vertellen met wie ik wel of niet kan knuffelen. Zo vertrouw ik de farmaceutische industrie voor geen meter, die willen alleen maar vaccins verkopen. En waarom hoor je niemand over het verbeteren van je immuunsysteem? De accijnzen op groente en fruit zijn ook weer gestegen. En wist je dat er ongeveer 300.000 mensen per dag sterven door de lockdown? En dat het algemeen bekend is dat ze (het IMF, red.) Wit-Rusland 900.000 miljoen hebben geboden om ook in lockdown te gaan, maar dat de regering dat heeft geweigerd? Dat hoor je nergens. De staatsmedia laten maar één geluid horen, maar we zijn nu een half jaar verder en nu blijkt het middel erger dan de kwaal.”

Weet u zeker dat het geen nepnieuws is en dat het van betrouwbare bronnen komt?

“Vooral de artsen en wetenschappers delen dit soort artikelen in de groep. En Willem weet alles. Ik ga niet alle bronnen van die berichten onderzoeken, maar het komt zeker niet van de mainstreammedia. Het is goed mogelijk dat sommige berichten nepnieuws zijn, maar nu wordt dit soort nieuws genegeerd door de klassieke media en die zouden het juist moeten onderzoeken. Nu zaaien ze vooral angst. Ik wil journalisten oproepen kritisch te zijn, want zij moeten het volk informeren.”

Dorien Rose Duinker Beeld rv

Wat wilde u bereiken met #ikdoenietmeermee?

“Niet dat mensen de coronamaatregelen gaan negeren, maar wel dat ze kritische vragen gaan stellen. Omdat de klassieke media dat niet doen, hebben we er als influencers bewust voor gekozen om onze achterban in te schakelen. Om het bereik te vergroten heeft Bizzey aan Famke Louise gevraagd of zij haar volgers ook wilde inzetten. Zij zit niet in de appgroep, daarom hebben we haar nog afgeraden om naar ‘Jinek’ te gaan, want eigenlijk wist ze er te weinig vanaf en zodoende was ze een makkelijke prooi. Ik denk niet dat die hashtag ongelukkig was gekozen, want hij zorgde voor veel aandacht.”

Wij hebben veel influencers benaderd met de vraag waarom ze meededen met #ikdoenietmeermee, maar ze wilden ons niet te woord staan. Waarom is dat, denkt u?

“Omdat ze zo veel haat over zich heen hebben gekregen. Er waren zelfs fysieke bedreigingen. Maar ze hebben zich niet teruggetrokken, ze zijn wel teleurgesteld dat er niet naar hun vragen is gekeken. Binnenkort komt er een tegenactie en hopelijk met dezelfde influencers.”

Lees ook:

BN’ers slaags over anti-coronaregels-actie #ikdoenietmeermee

Influencers komen op Instagram in verzet tegen de coronamaatregelen. En dat schiet andere BN’ers in het verkeerde keelgat. ‘Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.’

Bekende coronacritici #doentochweermee

De influencers en artiesten die zich eerder deze week tegen de coronamaatregelen verzetten, trekken hun steun voor de omstreden actie #ikdoenietmeermee terug. Ze #doenwelweermee.