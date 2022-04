Ineens is iedereen coach, ik vraag me af of het nog goedkomt met deze wereld

In het kleine stukje lente voordat het weer winter werd, pakte ik met een vriend al laptoppende wat zon mee. We zaten aan een picknicktafel buiten het gebouw waar we allebei een werkplek huren. Het werd middag en er verzamelden zich blije, lunchende mensen om ons heen. Sinds een jong en hip doende partij het onroerend goed van de antikraakorganisatie had overgenomen, was het hier gauw volgelopen met opstartende eenmanszaakjes. De deze tijd typerende combinatie van flexibel werken en krampachtig streven naar doing what you love: gouden kans voor verhuurders.

Terwijl flarden van andermans gesprek onze kant opdreven – ‘En wat doe jij dan?’ – constateerde de vriend iets waar ik nog niet bij had stilgestaan, namelijk dat een uitzonderlijk hoog percentage van de kantoorhuurders bestond uit – hoe zal ik het eens beschrijven? – ‘levensbegeleiders’. Inderdaad, besefte ik, had ik al kennisgenomen van masseurs van diverse pluimage (ontspannings-, zwangerschaps-, burn-out- en bamboe-), allerlei therapeuten (onder wie één die ook vorige levens incorporeert), heel veel coaches en zelfs een specialist in het optekenen van andermans levensverhaal.

Maar vooral heel veel coaches.

De observatie van mijn vriend zal te maken hebben met zijn fascinatie voor het Instagramaccount Onpersoonlijkegroei2 (geen idee wat er met het eerste is gebeurd). Daar worden opvallende sociale media-uitingen van deze beroepsgroep verzameld, ter vermaak. Het account speelt in op de algemeen heersende ergernis over spiritualistische, aandachtsbeluste navelstaarderij, die vaak ook samenhangt met Engel-achtig complotdenken en wellness-rechts. De vriend had het me meermaals aangeraden, en uit antropologische interesse ben ik het ook maar gaan volgen.

De misplaatste autoriteit van iemand die een heel overtuigd broertje dood heeft aan echte wetenschap

Erg blij werd ik er niet van. De coaches deden me stuk voor stuk denken aan de lullo die me in advertenties voorafgaand aan YouTube-yogasessies staat aan te praten wat ik zou moeten eten, met de misplaatste autoriteit van iemand die een heel overtuigd broertje dood heeft aan echte wetenschap. Ik zet dan gauw het geluid uit en concentreer me op het hoekje van het scherm waar ik na een seconde of twintig de advertentie kan wegklikken. Advertentie overslaan! Advertentie overslaan!

De filmpjes op Onpersoonlijkegroei2 naderen de sketches van Toren C soms zo dicht, dat in het bijschrift wordt gevraagd: ‘Coach of kitsch?’ Sommige zíjn ook sketches, van een geverifieerde comédienne. Daardoor is het heel moeilijk in te schatten hoe het dan met de rest zit.

Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat ik deze week heb moeten kijken naar veel te veel vrouwen die me toespreken alsof ik een peuter ben; naar videodagboekverslagen van iemand bij wie het ‘inzichten regende’; naar een hele hoop geschreeuw en gezang; naar een jongetje dat vermoedelijk ruimschoots is blootgesteld aan de persoonlijke-groeitaal van Ali B (‘Er is geen perfecte tijd; jouw tijd is nu’); en een man die andere mannen aanraadt hun ballen te vertroetelen. ‘Vitale ballen, vitale mannen’, is zijn lijfspreuk. ‘De testosteron producerende organen in jouw lichaam zorgen voor zo veel kwaliteit en zo veel, ja, potentieel, dat je echt vrienden moet worden met die twee grote kleine jongens die daar beneden hangen.’ Hij beloofde meer energie, meer weerstand, meer daadkracht.

Dan hoop ik enorm dat het kitsch is, maar ik vrees toch coach, en vraag me af of het ooit nog goed zal komen met de wereld.