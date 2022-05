Ineens bleek dat Jodensterren niet in Polen, maar in Enschede waren gemaakt

Het is een ongelooflijk verhaal. De makers van de theatervoorstelling De Jodensterren van Enschede zijn zich er goed van bewust hoe bijzonder hun materiaal is, vertelt hun artistiek leider Karine Roldaan. Want ze voerden de afgelopen tijd talloze gesprekken met mensen die vroeger, soms al op hun veertiende, in de textielfabriek De Nijverheid van de Joodse familie Van Gelderen werkten.

In de voorstelling van de Theatermakerij in de Museumfabriek in Enschede spelen op 4 mei acht jongeren tussen de 13 en 17 in een decor van oude weefgetouwen, zoals ze ook in De Nijverheid stonden. De scènes zijn geschreven op basis van de opgenomen gesprekken met betrokkenen, soms zelfs emigranten in Australië. In het stuk stellen de jongeren elkaar vragen als: wat zouden wij hebben gedaan als we toen in die fabriek hadden gewerkt, en of ze in het verzet waren gegaan.

Pas in de jaren negentig komt een medewerker van het Joods Historisch Museum er achter dat de fabriek, die in de oorlog onder Duits bewind stond, de Jodensterren maakte. Ze kwamen dus niet uit het getto van Lodz, in Polen, zoals Lou de Jong schreef in zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog.

De stof met de Jodensterren zoals die in de Enschedese fabriek De Nijverheid werd gemaakt. Beeld Emiel Muijderman

In mei 1946, een jaar na de bevrijding, werd de Joods-Enschedese Henk van Gelderen (1921-2020) directeur van de fabriek, die voor de oorlog door zijn familie werd gerund. Hijzelf overleefde de oorlog, maar vier van zijn familieleden werden vermoord. Hij zat ondergedoken in Amsterdam en was actief in de verzetsgroep Rolls Royce die hielp bij het maken van valse persoonsbewijzen. Van Gelderen verborg zich onder meer op het adres Amstel 93, waar ook de Joodse Raad zat die de Jodensterren daar voor 4 cent per stuk verkocht.

Karine Roldaan vindt het jammer dat ze niemand meer hebben kunnen opsporen die er bij was toen Van Gelderen in 1946 ontdekte dat zijn fabriek in de oorlog de sterren produceerde. Roldaan: “Hij trok ineens een laatje open en hij zag daar een lap stof, geel en bedrukt met zespuntige sterren met in het midden het woord ‘Jood’. Van Gelderen hield het al die jaren stil, niemand sprak erover. Over de niet-Joodse medewerkers van de fabriek in de oorlog was hij altijd mild. Tegen Tubantia zei hij een paar jaar geleden: ‘Ze moesten het doen. Als zij die opdracht niet hadden uitgevoerd, had een ander het gedaan.’

De Theatermakerij speelt ‘De Jodensterren van Enschede’ op 4 mei om 20.30 uur in De Museumfabriek in Enschede. Info: demuseumfabriek.nl

