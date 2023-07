Indonesië wil vooral de Javamens terug, en laat de claim op 40.000 fossielen even liggen

De Indonesische regering streeft op korte termijn niet naar de teruggave van pakweg 40.000 fossielen die momenteel in Naturalis liggen opgeslagen. Dat maakte de Indonesische restitutiecommissie deze week duidelijk tijdens een bezoek aan het Leidse museum.

In plaats daarvan richt het land zich allereerst op de teruggave van de Javamens. Naturalis heeft een dijbeen, schedelkapje en de kies van deze vroege mensachtige in de vitrines liggen. Ze vormen al jaren een belangrijke trekpleister voor het natuurhistorisch museum. De ‘thuiskomst’ van deze botten heeft de hoogste prioriteit, aldus de Repatriasi Commissie.

Onduidelijkheid over omvang claim

In oktober werd bekend dat Indonesië de Dubois-collectie terugvroeg, maar lange tijd was onduidelijk of het land daarmee daadwerkelijk alle 40.000 objecten bedoelde. De volledige collectie omvat behalve de Javamens ook tienduizenden fossielen van gewervelde dieren, zoals schildpadden, krokodillen en olifantachtigen. De verzameling is zo omvangrijk dat deze liefst een halve verdieping van het museumdepot van Naturalis beslaat.

De collectie werd eind negentiende eeuw verzameld door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois. De ontdekking van de Javamens, een homo erectus, maakte hem wereldberoemd, omdat het werd gezien als de ontbrekende schakel tussen aap en mens. Indonesië wil de botten terug omdat ze veel culturele en historische waarde hebben voor het land. Ze zijn in de koloniale tijd door dwangarbeiders opgegraven.

Nog geen knoop doorgehakt

Het is nog onduidelijk of de Javamens daadwerkelijk zal terugkeren naar Indonesië. Een onafhankelijke commissie bestudeert het verzoek en zal later dit jaar advies uitbrengen aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur). Zij hakt uiteindelijk de knoop door omdat de Dubois-collectie rijksbezit is. Het is niet uitgesloten dat Indonesië in een later stadium alsnog de andere fossielen zal opeisen, zegt de Nederlandse adviescommissie.

Naturalis zegt in een persbericht het Indonesische verzoek ‘volledig te begrijpen’, maar wil niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst. “De wens is uitgesproken samen te verkennen hoe de waarde ervan voor Indonesië, Nederland en de rest van de wereld het best kan worden gewaarborgd.”

Lombokschat en godenbeelden wel naar Indonesië

Sinds maandag is Indonesië al wel de nieuwe eigenaar van diverse kunstschatten die in de koloniale tijd naar Nederland werden gehaald. Onder meer de Lombokschat, een paar reusachtige godenbeelden en een rijkversierde dolk werden uit het Leidse museum Volkenkunde overgedragen aan het Aziatische land.

