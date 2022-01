Inclusief, woke of flexiseksueel: 2021 was een jaar vol taalgevoeligheden

Woorden doen ertoe. Dat mantra hebben we een jaar of tien geleden geleend uit het Engels: words matter. Je woordkeus zegt veel over je wereldbeeld en kan, bedoeld of onbedoeld, kwetsend zijn voor anderen: ­bepaalde woorden en uitdrukkingen kun je maar beter niet meer gebruiken.

Veelal gaat het om taalvormen die wijzelf of onze ouders twee of drie decennia geleden nog volstrekt te goeder trouw gebruikten: indiaan, kleurling, slaaf, blank en gekleurd, (mensen)ras, alsmede het woord dat zo taboe is, dat we het maar liever eufemistisch omschrijven als ‘het n-woord’.

Schrijvers, journalisten en welbeschouwd alle taalgebruikers hebben met die nieuwe gevoeligheden te maken. Ook taalbeschrijvers zoals ik. Als woordenboekmaker is het mijn taak de Nederlandse woordenschat neutraal te registreren. Een aspect daarvan, de beschrijving van de gevoelswaarde van woorden en uitdrukkingen, is de laatste decennia een uitdaging geworden. Door de introductie van nieuwe woorden proberen groepen mensen hun stempel te drukken op onze woordenschat. Problematischer is dat ze andermans woordkeuze nadrukkelijk veroordelen.

Als fenomeen vind ik dat weliswaar razend interessant, maar pas als deze vorm van taalsturing heeft geleid tot duurzame veranderingen in onze woordenschat, kan het woordenboek die registreren. Laat mij u meenemen in een wereld vol voetangels en klemmen.

Hoe doodgewone woorden begonnen te wringen

De taalontwikkeling van de laatste decennia wortelt in ongemak met, en kritiek op, waarden die een halve eeuw geleden nauwelijks ter discussie stonden: eurocentrisme, dat Europa als het centrum van de wereld beschouwt, en heteronormativiteit, die de relatie tussen man en vrouw tot norm verheft. Sommige woorden en uitdrukkingen die ooit doodgewoon waren, wringen nu met de kernwaarden van een pluriforme en multiculturele samenleving: diversiteit en inclusiviteit.

Een woord als indiaan is op grond van die veranderde waarden niet meer acceptabel, omdat het ooit vanuit Europees perspectief is bedacht voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Het berust niet alleen op een geografisch misverstand (de Europese ontdekkingsreizigers dachten in India te zijn aangeland), maar scheert ook alle oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s over één kam. Terwijl zij vele volken zijn – van Cherokee, Shawnee, Sioux tot Washo – met een eigen taal en cultuur, die zich onderscheiden van hun buurvolken.

Benamingen als het Nabije en het Verre Oosten gaan ervan uit dat het Westen de navel der aarde is. Van daaruit is de rest van de wereld geografisch in kaart gebracht: het Verre Oosten is ver weg vanuit Europees perspectief. Al is dat perspectief wel verklaarbaar: ieder mens beschrijft zichzelf en de ander nu eenmaal het gemakkelijkst vanuit het eigen perspectief. Zoals die ander dat ook doet.

Ton den Boon

Ton den Boon (1962) is hoofdredacteur van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (beter bekend als de Dikke Van Dale). Daarnaast schrijft hij over taal, literatuur en beeldende kunst. Voor Trouw schrijft hij beurtelings met Peter-Arno Coppen de rubriek Taal.

Zolang die ander daar niet tegen kan protesteren, is dat mechanisme misschien kwalijk, maar niet problematisch. Dat wordt het pas als de ander een gelijkwaardige gespreksgenoot wordt. Dan worden omschrijvingen als ‘mensen met een andere huidskleur’ en ‘mensen met een andere cultuur’ ter discussie gesteld. Want blijkbaar zijn de westerse cultuur en blank of, zo u wilt, wit de standaard. Waarom heten westerlingen eigenlijk geen ‘mensen met een andere cultuur’?

Zelfs simpele verwijswoorden als hij of zij, en zijn of haar doen ertoe. Wie zich niet identificeert als man of vrouw, kan zich daardoor immers uitgesloten voelen en zal de voorkeur geven aan geslachts- en genderneutrale alternatieven als ‘die’ of ‘hen’ en ‘hun’: hen wil niet meer dat we hun hem of haar noemen. Hedendaagse inzichten in seksuele en genderidentiteit zorgen voor ongemak met de woorden en uitdrukkingen die we in het verleden gebruikten. Taalvormen als ‘andersgeaard’ en ‘van de andere kant’ of – gênanter nog – ‘van de verkeerde kant’ komen voort uit de achterhaalde gedachte dat heteroseksualiteit de standaard is.

Woke in het woordenboek Woordenboeken schrijven geen woorden of (taal)trends voor en lopen dus nooit voorop in het registreren daarvan, maar als zulke woorden en uitdrukkingen eenmaal ingeburgerd zijn, komen ze in het woordenboek. Agender, bigender, cisgender, multigender, pangender, transgender, non- en niet-binair; ze hebben de laatste 15 jaar hun opwachting in Van Dale gemaakt. Een uitbreiding van de woordenschat kan ook zijn dat woorden die al in de Van Dale stonden, er een betekenis bij krijgen. Zoals binair: ‘zich man of vrouw voelend en/of zich prettig voelend bij de indeling van mensen in mannen en vrouwen’. Juist op het gebied van identiteit zijn onze woordenschat en dus ook het woordenboek de afgelopen decennia sterk veranderd. En ook taalvormen die verband kunnen houden met identiteit hebben soms een andere strekking gekregen. Neem racisme: combinaties als alledaags racisme en institutioneel, structureel en systemisch racisme zijn pas de afgelopen jaren zo gangbaar geworden, dat het woordenboek ze heeft opgenomen. De beschrijving van zulke taalvormen in het woordenboek weerspiegelt een veranderende samenleving, maar maakt een woordenboek zelf natuurlijk niet diverser of inclusiever. Dat wordt een woordenboek wel van de aanpassing van omschrijvingen en voorbeelden, zoals de vervanging van ‘hij is benoemd tot geneesheer-directeur’ door ‘zij is benoemd tot geneesheer-directeur’. Zo’n voorbeeldzin maakt trouwens ook duidelijk dat het traditionele woordgeslacht van geneesheer-directeur (namelijk: mannelijk) niet meer spoort met een werkelijkheid waarin vrouwen en mannen dezelfde taken vervullen. Daarom heeft Van Dale de oude officiële genusaanduiding m bij persoonsnamen als geneesheer, ridder en secretaris vervangen door m/v. De volgende stap is natuurlijk m/v/x.

Beeld

Soms krijgt taal een zetje

Verandering van de woordenschat gaat vanzelf, maar kan een beetje worden gestuurd. Als de overheid besluit het woord allochtoon niet langer te gebruiken, is de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen. Maar er is geen garantie op succes.

Ook activisten verklaren een woord weleens taboe en dat kan effect hebben. Taboeïsering van het n-woord is het beste voorbeeld. In de media zijn zowel dat woord als de samenstellingen ermee in relatief korte tijd zo goed als verdwenen. Ook groepsdrang kan effectief zijn. Schrijvers in progressieve kringen ervaren druk om wit te gebruiken in plaats van blank als omschrijving van (mensen met) een lichtroze huidskleur. Was het gebruik van ‘witte mensen’ een jaar of tien geleden zo ongeveer een politiek statement, nu geldt dat voor ‘blanke mensen’, althans in ­bepaalde media.

Wat stuwt deze taalontwikkelingen? Westerse ­samenlevingen zijn etnisch pluriformer dan voorheen, minderheden hebben zich geëmancipeerd. Woorden die negatief op hen afstralen, accepteren ze niet langer. Dus raakten gastarbeider en vreemdeling in onbruik en verliest allochtoon terrein.

Meer dan vijftig nieuwe gender-samenstellingen

Biologische feitelijkheden over ‘man’ en ‘vrouw’ zijn ter discussie gesteld en zo is een tamelijk breedgedragen bewustzijn ontstaan van een breed scala aan genderidentiteiten. We denken niet langer binair – in termen van man en vrouw – en dus raakten we vertrouwd met een woord als non-binair. En er horen veel meer woorden bij deze verschuiving: trans-, poly-, multi- of cisgender en een nog grotere verzameling samenstellingen die beginnen met gender. Van gender­beleving tot genderwisseling, de Dikke Van Dale vermeldt meer dan vijftig van dit soort samenstellingen, die vrijwel allemaal in de laatste tien tot vijftien jaar zijn ontstaan.

Ook het gebruik van woorden als geboortegeslacht (biologisch geslacht dat bij de geboorte wordt vastgesteld op basis van fysieke kenmerken), deadname (naam die een trans of non-binair persoon bij de geboorte heeft gekregen en niet meer gebruikt) en tussenmens (non-binaire persoon) wordt steeds gewoner.

Dan is er nog het groeiend besef van seksuele diversiteit. Daardoor deden woorden als flexiseksueel en panseksualiteit hun intrede. Al verdwijnen er onder invloed van die ontwikkeling ook woorden. In een samenleving die seksuele pluriformiteit en genderdiversiteit heeft omarmd vallen oude taboes, zoals op homoseksualiteit, weg.

Al dan niet schertsend bedoelde eufemismen als ‘de Griekse liefde’ en ‘van het handje/van de club zijn’, zijn min of meer uit de taal verdwenen. Dat geldt ook voor scheldwoorden als poot, mie(tje) en al helemaal sodomiet, en beledigende stereotyperingen die naar specifieke seksuele handelingen verwijzen, zoals rugridder.

Er zijn woorden die die omwentelingen weliswaar overleven, maar een andere strekking of bijklank krijgen. Persoonsnamen die iemand identificeren op basis van gen­der of seksuele oriëntatie (voorheen seksuele geaardheid, voorkeur, identiteit) zijn niet meer wenselijk. Woorden als lesbienne en transseksueel zijn verouderd. Ze hebben plaatsgemaakt voor ‘regenboogtaal’ waarin gender en seksualiteit slechts één aspect van iemands identiteit vormen: een lesbische vrouw, een transgender man.

Beeld

White privilege of wit voorrecht Bij taalverandering die verband houdt met de pluriformiteit van identiteiten is het Angelsaksische taalgebied ons grote voorbeeld. Leenwoorden en -uitdrukkingen als queer, identity politics, male supremacist (mannelijke seksist) en white supremacy (wit superioriteitsdenken oftewel blank racisme) en male dan wel white gaze (tekst die en beeld dat is afgestemd op de heteroman dan wel de witte man) zijn in rap tempo kernwoorden geworden in het Nederlandse discours over identiteitspolitiek. Soms worden zulke taalvormen vernederlandst: bij supremacist kun je nog kiezen tussen de oorspronkelijke Engelse en een vernederlandste uitspraak, maar bij de meervoudsvorm supremacisten word je wel gedwongen het woord op z’n Nederlands uit te spreken. Een Engelse term als white privilege (de maatschappelijke voordelen die witte mensen, vaak zonder het te beseffen, hebben in westerse landen, vooral in vergelijking met mensen met een getinte of donkere huidskleur) is door vertaling zelfs helemaal vernederlandst: wit privilege of wit voorrecht. Taalveranderingen op het gebied van identiteit zijn soms vluchtig en gaan vaak zo snel dat je nog maar net gewend bent aan een woord als dat vervangen wordt door een ander: een identiteitsterm als white fragility (het aan blanke mensen toegeschreven onvermogen hun eigen racisme onder ogen te zien) is hard op weg vervangen te worden door de Nederlandse pendant witte fragiliteit. Die vernederlandsing kun je trouwens opvatten als een signaal dat het identiteitsdenken al diep wortel geschoten heeft in ons taalgebied.

Beeld

Nieuwe woorden voor de een, bron van spot voor de ander

Bij etniciteit speelt iets vergelijkbaars. Slechts de vermelding van iemands geografische herkomst is niet langer bruikbaar. De migrant die twee, drie decennia geleden nog Marokkaan of Turk werd genoemd, heet nu een Marokkaanse respectievelijk Turkse Nederlander. Dat zou inclusiever zijn. Anciënniteit en mate van inburgering van migranten spelen bij de woordkeus wel een rol: Afghaanse, Irakese en Syrische Nederlanders noemen we veel makkelijker Afghanen, Irakezen en Syriërs dan we Surinaamse Nederlanders Surinamers noemen.

Cultureel of politiek correcte taal komt uit de koker van voorlopers en voortrekkers. Mensen die zich bewust zijn van hun gender- of etnische identiteit en activisten die strijden voor emancipatie. Of academici en journalisten, die zich bewust zijn van historische of sociaal-economische misstanden.

De taal van de progressieve gemeenschap is ten dele jargon, ontwikkeld en gebruikt door gelijkgestemden. Voor cabaretiers en columnisten is die taal voorwerp van parodie, persiflage of kritiek. Niet-professionele taalgebruikers, en daartoe behoren de meeste mensen, zijn er volstrekt niet mee bekend, laat staan dat ze die taal gewenst vinden. Mensen omarmen weliswaar gemakkelijk neologismen voor nieuwe ontwikkelingen en verschijnselen, maar conserveren tegelijkertijd de taal waarmee ze van kinds af vertrouwd zijn. Met die woorden hebben ze zich leren identificeren met de groep waartoe ze behoren. Daarmee onderscheiden ze zich van anderen.

De woorden blank en wit liggen op een goudschaaltje

Razend interessant zijn de recente ontwikkelingen rond het woordenpaar wit en blank ter aanduiding van huidskleur. Met welk van de twee je regelmatig geconfronteerd wordt en aan welk woord je de voorkeur geeft, hangt sterk af van welke krant je leest, met wie je omgaat en in welke groepen je je begeeft. Beide woorden liggen als gevolg van identiteitsactivisme en de invloed van het Engels daarop, op een goudschaaltje. De keuze ertussen is bijna een mijnenveld geworden.

Anders dan in het Engels, dat alleen de tegenstelling black-white kent, heeft het Nederlands al sinds de middeleeuwen zowel ‘wit-zwart’ als ‘blank-zwart’. Het eerste paar komt uit het spectrum wit-alle kleuren van de regenboog-zwart, het tweede uit de reeks blank-bruin-geel-rood-(gekleurd/getint)-zwart, ofwel aanduidingen voor huidskleuren.

Complicerende factor: in beide kleurengroepen ­kunnen wit en blank synoniemen van elkaar zijn. Wit wordt gebruikt om iemands gelaatskleur (‘Wat zie je wit’) aan te duiden en werd ook in het verleden al wel gebruikt ter aanduiding van iemands huidskleur. Blank betekende vroeger soms (spier)wit – denk aan de oude naam van onze driekleur: oranje, blanje, bleu – maar hield en houdt toch vooral verband met huidskleur.

Bruin, geel en rood als aanduidingen voor huidskleur zijn geruisloos verdwenen. Rond 2000 kwam er kritiek op het woord blank. Dat zou associaties oproepen met reinheid en superioriteit en zo gunstig afsteken tegen zwart. Dat (vermeende) verschil in gevoelswaarde interpreteren sommige groepen als uiting van ongelijkheid en zij ruilden blank, na ruim zeven eeuwen trouwe dienst, in voor wit. En dus omschrijven sommige bronnen, zoals Trouw, lichtroze mensen niet meer als blank, maar als wit. Andere bronnen, zoals De Telegraaf, houden blank in ere.

Het blijft tobben

Vrijheid, blijheid heerst. Maar de keerzijde is dat blank besmet is geraakt, althans bij de groepen die wit gebruiken. En het blijft tobben, want door de negatieve bijklank die blank in spraakmakende progressieve kringen heeft, werkt het gebruik ervan daar als een sjibbolet: als indicatie dat de taalgebruiker die nog altijd blank zegt of schrijft geen antenne heeft voor de (historische) ongelijkheid tussen groepen mensen van verschillende afkomst en het onrecht dat daaruit voortvloeit. Of dat hij in het beste geval conservatief of hopeloos ouderwets is. Wie wit zegt, wordt oké gevonden, wie blank zegt plaatst zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Woorden doen ertoe, soms meer dan wenselijk is.

Identiteit in de krant Trouw-columnisten Stevo Akkerman en Sylvain Ephimenco schrijven geregeld over identiteit. Woordkeus en taal spelen daarbij een rol. Kwesties rond identiteit, al dan niet in relatie tot taal, zijn dankbare onderwerpen voor columnisten en commentatoren: iedereen heeft er wel een mening over, om te prikkelen, te provoceren of in elk geval reacties op te roepen. Geen wonder dat dit onderwerp in de columns van Stevo Akkerman en Sylvain Ephimenco op pagina 2 van Trouw – het onvolprezen peper-en-zoutstel van de krant – geregeld ter sprake komt. Voor Akkerman is identiteit echt een thema. Onder het aan de Libanese schrijver Elias Khoury ontleende motto ‘identiteit is: identificeren met’ reflecteert hij in zijn columns vaak op dit onderwerp. Dat leidt geregeld tot intrigerende gedachten van het type: “Niets zo goed voor het ontwikkelen van een eigen identiteit als de confrontatie met mensen die overal zomaar heel anders over denken”.

Columnist Sylvain Ephimenco Beeld Maartje Geels

Als Ephimenco over identiteit schrijft, gaat het juist vaak over nationale identiteit of groeps­identiteit en de omarming dan wel afwijzing daarvan door anderen. Vooral mensen die om een of andere reden een historisch gegroeide groepsidentiteit afwijzen of willen veranderen, persifleert of bespot hij nogal eens. Ook taalveranderaars komen er soms ongenadig van af: “Op aandrang van oud-linkse controleurs en identiteitsprogressieve censoren is het nu bon ton om de taal permanent om te woelen. Allochtonen zijn nu ‘mensen met een migratieachtergrond’ geworden, illegalen moet je ‘ongedocumenteerden’ noemen, blank is ‘wit’ en slaven zijn ‘tot slaaf gemaakte mensen’.”

Columnist Stevo Akkerman

Akkerman doet dat soms met vergelijkbare uitspraken, maar neemt doorgaans juist identitair denkende Nederlanders met Europese roots op de hak: “Voor het herstel van de nationale identiteit werd een deltaplan opgesteld, dat betrekking had op de taal, cultuur en geschiedenis. Woorden als Christendom, Paashaas, Carnaval en Banketstaaf werden voortaan met hoofdletter geschreven. De term ‘wit’ ging eruit en ‘blank’ kwam er weer in.” Je zou verwachten dat de verschillende visies op identiteit leiden tot grootschalige verschillen in woordkeus, maar dat valt mee. De ‘identitaire taal’ van verschillende groepen mag een dankbaar onderwerp zijn, de woordkeus van de columnisten zelf conformeert zich daar nauwelijks aan. Het meest opvallende (maar niet geheel verrassende) verschil schuilt in het gebruik van wit of blank ter aanduiding van de geelroze huidskleur van mensen van Europese afkomst. Ephimenco heeft dat laatste woord (weer?) omarmd, terwijl Akkerman juist wit is gaan gebruiken. Daar ligt bij hem ongetwijfeld een bewuste keuze aan ten grondslag: als Akkerman eerder dit jaar op een oudere tekst van zijn hand reflecteert “valt mij vooral het woord ‘blank’ op, waar ik nu ‘wit’ zou gebruiken”. Het zal de vrucht zijn van een voortdurende reflectie op woordkeus in relatie tot de aard van de tekst en het doel ervan, want, schrijft Akkerman (en daar heeft hij gelijk in): “Het is in het contact met anderen dat woorden en namen hun betekenis en gevoelswaarde krijgen – die liggen niet in lettercombinaties, niet in klanken, maar in herkomst, bedoeling en context.”

Hoe kijkt u aan ­tegen recente taalontwikkelingen? Reacties (max. 150 woorden) zijn welkom via tijdgeestreacties@trouw.nl. Graag naam en woonplaats vermelden.

Lees ook:

Is die tweet woke of niet? Een politiek-correcte quiz

Woke begon als een woord voor mensen die racisme bestrijden. Tegenwoordig staat het voor diverse protestbewegingen. In felle Twitterdiscussies wordt uitgevochten wat wel en niet woke is. Voelt u de tijdgeest goed aan?

Het Engelse leenwoord ‘woke’ is in hoog tempo vernederlandst

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon.