In zijn laatste ‘Per seconde wijzer’ zei Kees Driehuis al: Niets is blijvend

De aan de school voor journalistiek opgeleide Driehuis (1951) presenteerde in 1989 zijn eerste aflevering van Per seconde wijzer. Hij zou de kennisquiz 29 jaar lang presenteren, tot hij vorig jaar werd vervangen door Erik Dijkstra.

Door Per Seconde Wijzer zou hij herkend worden op straat, maar minstens zo imposant was zijn journalistieke carrière. De in Amsterdam geboren Driehuis begon na zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Journalistiek in 1975 bij de Vara, waar hij werkte als presentator, redacteur en eindredacteur voor diverse radioprogramma's.

In 1995 was hij samen met Carel Kuyl oprichter van het actualiteitenprogramma ‘Zembla’ en in 1997 volgde hij Paul Witteman op bij ‘Nova’, waar hij ook adjunct-hoofdredacteur werd. Nova zou hij tot 2002 presenteren, om daarna terug te keren bij Zembla.

Kees Driehuis begon in 1989 aan de presentatie van de teruggekeerde kennisquiz ‘Per seconde wijzer’. Beeld ANP

BNNVARA noemt hem ‘een vreedzame barricade-journalist’. “In de journalistieke programma’s waar hij aan werkte, koos Driehuis voor maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen, waarin een positie werd ingenomen. Waardevrije journalistiek bestond voor hem niet. Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet”, aldus de omroep.

‘Ik wil best toegeven dat we nooit een uitzending in Wilders’ voordeel zouden maken’

Dat bleek onder andere uit de uitzending van Zembla die hij in 2010 maakte over Geert Wilders, de politicus die doelbewust angstbeelden over de islam zou aanwakkeren. Het kwam Driehuis op kritiek te staan van zowel links als rechts. Hij begreep niks van de kritiek, en zei alleen maar de feiten op een rijtje te hebben gezet. “Journalistiek is nooit waardenvrij. Maar ik ga niet flauw doen, ik wil best toegeven dat we nooit een uitzending in Wilders’ voordeel zouden maken”, zei hij toen in de Volkskrant. “Ik vind niet dat de Nederlandse journalistiek zich ten opzichte van Wilders erg heldhaftig gedraagt. Jammer.”

In 2006 was er ook ophef over een uitzending van Zembla, toen het programma een broer van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zou hebben betaald voor een interview. Het werd ontkend door het programma. De onthulling dat Hirsi Ali bij haar asielaanvraag had gelogen over haar naam en geboortedatum leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet-Balkenende II.

Al die tijd bleef hij de kennisquiz Per seconde wijzer presenteren, met kenmerkende spitsvondigheid. De droge humor waarmee hij de onveranderlijke quiz presenteerde, maakte hem populair bij een vaste achterban. “Hij ís Per seconde wijzer”, zei BNNVARA-mediadirecteur Robert Kieviet bij diens afscheid in 2018. Desondanks had de omroep besloten dat het tijd werd voor vernieuwing, waarna Driehuis werd vervangen door Erik Dijkstra.

Niet lang na zijn pensionering werd Driehuis ziek. De oud-presentator werd 67 jaar. BNNVARA memoreert de woorden waarmee Driehuis zijn laatste aflevering van Per seconde wijzer, en daarmee zijn loopbaan, beëindigde: ‘Niets is blijvend’.