In wiens handen wordt het heft genomen?

Een lezer schrijft naar de ombudsman van de krant om zijn ongenoegen te uiten over de krantenkop ‘Horecazaken nemen het heft in eigen handen’. Triest, noemt de lezer dit. Volgens hem is hier sprake van een contaminatie tussen ‘het recht in eigen hand ­nemen’ en ‘het heft in handen ­nemen’. Heeft de lezer gelijk?

Het woordenboek vermeldt alleen de uitdrukking ‘het heft in handen hebben, houden, krijgen’. Het werkwoord ‘nemen’ staat er niet bij, maar blijkbaar vindt de ­lezer dat wel een goede variatie. Ik neem aan dat ook de toevoeging van ‘stevig’ niet bezwaarlijk is. Waarom zou dan het extra woordje ‘eigen’ wel problematisch zijn?

De oorsprong van de uitdrukking blijkt nog anders te zijn. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal noemt in 1901 alleen ‘het hecht in de hand hebben of houden, krijgen enz.’, dus met het enkelvoud ‘de hand’ (‘heft’ is een nevenvorm van het oorspronkelijke ‘hecht’). De ontwikkeling naar het meervoud is dus jonger. Hoe jong?

Bijna uitgestorven

In kranten zie je dat ‘het heft in de hand’ al rond 1910 bijna uitgestorven is. ‘Het heft in handen’ overheerst. Rond 1950 komen tegelijkertijd ‘het heft in eigen handen’ en ‘het heft in eigen hand’ op. Aanvankelijk in 8 procent van de gevallen, maar aan het eind van de eeuw loopt dit op tot 28 procent.

Wat zegt dit? Dat die contaminatie steeds erger wordt? Dat is ­onwaarschijnlijk. Het lijkt er meer op dat ‘eigen’ als een versterking wordt toegepast. Het is een algemeen verschijnsel dat de betekenis van uitdrukkingen verzwakt, waardoor ze behoefte krijgen aan versterkende toevoegingen. Daar komt bij dat de toevoeging van ‘eigen’ de weg weer vrijmaakt voor het enkelvoud. Vermoedelijk wordt ‘eigen’ door de taalgebruiker dus als een geschikt middel gezien om ‘het heft in handen’ te versterken. ‘Triest’ is daar geen goed woord voor. ‘Handig’ lijkt me beter.