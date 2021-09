In slordige spijkerpakkies lekker verder paffen tijdens 2voor12, en meer iconische beelden uit de oude doos

Ik vind ze eng, die nieuwe Abba-filmpjes waarin de vier Zweedse muzikanten met behulp van de modernste technieken ogen alsof voor hen de tijd heeft stil gestaan. U heeft het stelletje smokkelende zeventigplussers vast ergens voorbij zien komen, hun comeback is wereldnieuws en trouwe fans doen heel ontroerd. Maar mij geven de clipjes het gevoel dat de robots de wereld overnemen. En dat het begrip ‘echt’ nu definitief overbodig wordt.

Of is ‘echt’ gewoon altijd iets tijdelijks? Misschien genoot u deze week ook van de vijftigste verjaardag van kennisquiz 2voor12, die werd gevierd met een dagelijkse uitzending. Mét Astrid Joosten en zonder al te veel toeters en bellen, precies zoals het deze bedaarde quiz betaamt.

Groezelige kandidaten

Woensdag werd teruggeblikt op de jaren negentig, maar de beelden leken wel uit de prehistorie te komen. Die groezelige kandidaten, die in slordige spijkerpakkies stug doorrookten tijdens het spelletje. En het gewonnen geldbedrag ter plekke contant uitbetaald kregen door Joop Koopman. Toentertijd ongetwijfeld allemaal heel gewoon en echt, nu verbazingwekkend vreemd. Zeker dat paffen in beeld. Ik besefte niet dat dat nog maar zo kortgeleden kon.

In de jaren negentig rookten kandidaten van 2voor12 gewoon door tijdens de quiz. Beeld

Er komen deze weken meer beelden uit de oude doos voorbij, in de aanloop naar de viering van zeventig jaar Nederlandse televisie op 2 oktober aanstaande. Mede dankzij de immer bevlogen Eppo van Nispen tot Sevenaer, baas van het grote Instituut voor Beeld en Geluid, waar onder meer de Nederlandse televisiegeschiedenis wordt bewaard. En gekoesterd, als je ziet met hoeveel liefde Van Nispen zijn trouvailles presenteert.

Zo liet hij donderdag bij zijn vaste afnemer Op1 zien hoe pers en politici vroeger met elkaar omgingen. Hoe de eenvoudige minister-president Drees steevast met excellentie werd aangesproken. Hoe de theatrale Joseph Luns zich bij Willem Duys eindeloos liet toeklappen, als een echte diva. Maar ook kwam de narrige Pim Fortuin voorbij, die Wouke van Scherrenburg in 2002 naar het fornuis verwees. Anti-woke avant la lettre. Al kon dat ook toen echt niet.

Een uitpuilende kledingkast

De kersverse praatshow Sophie & Khalid is nu al heel retro bezig een canon van vijftig iconische tv-beelden samen te stellen. Zoals een fragment met Joop van Tijn die als eerste het woord ‘neuken’ gebruikte bij de publieke omroep.

Wie zelf ook een mijlpaal wil aanmelden, kan dat doen via tv-canon.nl. Of beelden uit de afgelopen tv-week kans maken die canon te halen? Ik heb niet de indruk. Maar een tijdsbeeld krijgt altijd pas na dato vorm. Zo toonde in Zembla een meisje haar uitpuilende kledingkast vol modieuze niemendalletjes. Er werden achtendertig broeken geteld. Misschien wordt dit beeld ooit iconisch voor deze tijd.

Ook de Tata-schoorsteen rookte door

Of kijken we later bevreemd terug naar het beleefde gesprek dat Mariëlle Tweebeeke donderdag in Nieuwsuur had met de baas van Tata Steel. Deze Hans van den Berg kan er sinds het nieuwe RIVM-rapport nu dan echt niet meer omheen dat het bedrijf veel schoner had moeten werken. Zelfs schoner dan de wet stelt.

Dat Tata serieuzer had mogen reageren op de duizend klachten die het bedrijf jaarlijks ontving van omwonenden, dat wil hij nu ook wel toegeven. Echt. Duizend klachten per jaar. Maar ja, ook de schoorsteen mocht gewoon doorroken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.