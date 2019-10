In ‘Mijn dochter de vlogger’ gaat het vooral over (te) fanatieke ouders

Iets meer omhoog kijken, denk aan je kin. Ja perfect, houden zo”, maant moeder haar driejarige dochter. De kleine Jaydie staat op een verhoging in de studio waar de filmpjes worden gemaakt voor hun YouTube-kanaal ‘Just Jaydie’, dat 1179 abonnees telt. Moeder is manager, regisseur en editor in één. Als de opname voor de zoveelste keer over moet, is Jaydie is er klaar mee. “Nee, nee, dat wil ik niet.” Diepe zucht. Maar moeder geeft niet op: “Jawel, ik wil de intro nog één keer doen. Maar je deed het héél goed. De laatste keer was het helemaal perfect.”

“Dat was wel een van de heftigste scènes”, blikt documentairemaker Joep van Osch terug. Samen met Doortje Smithuijsen maakte hij ‘Mijn dochter de vlogger’, op donderdag te zien op NPO3. Daarin staan de ouders van drie vloggende meisjes (3, 9 en 13) centraal. De kinderen knutselen niet stiekem zelf op hun zolderkamertje de vlogs in elkaar, ontdekten de makers. Vaak zijn de ouders de drijvende kracht achter de wens om een beroemde YouTuber te worden “Ik moet er wel voor waken dat ik niet mijn droom op haar projecteer”, onderkent de moeder van Jaydie.

Gouden toekomst

Veel ouders begrijpen niet dat je het lief en leed van je kind zomaar deelt op sociale media. “We merken dat het veel weerstand oproept”, zegt Smithuijsen. “Maar eigenlijk­­ is het een oud verhaal in een nieuwe wereld”, ligt Van Osch toe. Ouders willen altijd het beste voor hun kroost, of dat nou gaat over bijles, hockey of pianoles. Deze kinderen willen beroemde vloggers worden en hun ouders geven hun volledige steun omdat ze geloven dat YouTube hun kinderen een gouden toekomst kan bieden. “Ze proberen hun kinderen een voorsprong te geven”, zegt Smithuijsen. “Je moet er echt veel tijd en energie voor over hebben om je kind beroemd te maken.”

Bij alle gezinnen nemen de vlogs een prominente plaats in. Filmen­, evenementen, meet&greets. “Het kost wel aardig wat tijd, ja”, verzucht de vader van Jaylinn (9). “Sommige kinderen denken: kom we beginnen een YouTube-kanaal en het loopt vanzelf wel. Nou, dat is dus totaal niet zo.” Naast zijn drukke baan is Jaylinns vader zo’n vier dagen per week bezig met de vlogs van zijn dochter. Hij heeft soms moeite om zijn liefde te tonen, legt hij uit. “Misschien dat ik daarom zoveel tijd en energie in de filmpjes steek.” Het kanaal heeft 5110 abonnees, maar zit volgens hem nu even ‘in een dipje’. Ze zoeken naar manieren om meer mensen te bereiken. Ongeacht het succes gaan alle ouders in de documentaire door. Zolang de kinderen het leuk vinden, zeggen ze.

Algoritmes

Volgens Van Osch is het niet per se slecht om je kind online te zetten, hij heeft vooral moeite met de onzekerheid waar een platform als YouTube voor kan zorgen. “Mensen gaan zich vergelijken met anderen. Hoeveel views hebben we, hoe kom ik over, ben ik niet te dik? Op YouTube is alles meetbaar en daardoor word je kwetsbaar. Dat levert­­ competitie op en het is interessant om te zien hoe mensen daarmee omgaan. Mijn advies? Laat je niet meeslepen door algoritmes.”

‘Mijn dochter de vlogger’ staat vanaf­­ woensdag 16 oktober, 15 uur op NPO 3, YouTube, 3LAB en vpro.nl/mijndochterdevlogger. Op 17 oktober wordt de documentaire om 23.25 uur uitgezonden op NPO 3.

