In Liverpool kun je niet om het Songfestival heen

Zodra je Lime Station uitloopt is het duidelijk: Liverpool is de Songfestivalhoofdstad van dit jaar. Op een enorm ledscherm flikkeren de vlaggen en deelnemende landen je in neonkleuren tegemoet. Over het plein lopen mensen met rolkoffers en Eurovisie-buttons, dure sneakers en jonge vrouwen in joggingbroek en crop top – ook wel bekend als naveltruitje – kriskras door elkaar.

Het thema is dit jaar United by Music, en de kleuren die daarbij horen zijn geel en blauw, en een klein beetje roze. Dat is natuurlijk omdat het eigenlijk een Oekraïens feestje is. Het Verenigd Koninkrijk eindigde vorig jaar met Sam Ryder op de tweede plek; het was het Oekraïense Kalush Orchestra dat er eigenlijk met de winst vandoor ging. Maar zo'n groot evenement organiseren in Kiev is geen goed idee, zolang Poetin nog dagelijks met bommen strooit. Dus wierp het Verenigd Koninkrijk zich op als plaatsvervangend gastland.

Deze editie van het Songfestival is dus vooral een eerbetoon aan Oekraïne. Er wapperen Oekraïense vlaggetjes bij de restaurants op het Royal Albert Dock, het gebied met winkeltjes en restaurantjes vlak om de hoek bij de Echo Arena waar de shows worden gehouden.

Al op maandagavond kronkelt een lange rij vrolijk uitgedoste bezoekers langs het enorme reuzenrad. Ze gaan naar de tweede repetitie, en die is met publiek. "Deze kaartjes waren tenminste nog beschikbaar", zegt een een groepje Britten. Ze dragen allemaal roze hoedjes, net als zanger Oleh Psiuk van Kalush Orchestra. De sfeer is gemoedelijk, de Britten weten wat queuing – in de rij staan – is.

De Oekraïense vriendinnen Mila Kumganova en Julia Koron hebben hun kaartjes voor de repetitie gewonnen, vertellen ze. Om hun schouders hangt de Oekraïense geel-blauwe tweekleur. Toen Poetin hun land binnenviel, zijn ze gevlucht en sindsdien woonden ze op verschillende plekken in Europa, zoals in Londen en Amsterdam.

Trots zijn ze dat hun land vorig jaar won, maar ook teleurgesteld. Vooral omdat het door de oorlog niet mogelijk is om de liedjescompetitie in hun eigen land te organiseren. En die dikke middelvinger die Oekraïense Tvorchi maakt aan het begin van liedje Heart of Steel? “Ja, die is natuurlijk bedoeld voor Poetin. Volgens mij is die man echt gek geworden”, aldus Kumganova. (Nienke Schipper)