In hoeveel bagagekluizen staat je bagage veilig?

Ik zat onlangs sinds lange tijd weer eens in de trein, en je hoeft maar een paar stappen buiten de deur te doen om tot nieuwe taalobservaties te komen. De NS blijkt een nieuwe campagne te hebben met allerlei weetjes over stations, die op grote reclameborden worden uitgeven. Op een van die borden staat: ‘Je bagage staat veilig in 2400 bagagekluizen’. Daar bleef ik toch even achter haken.

Grammaticaal is het onberispelijk, en in tweede instantie is de betekenis natuurlijk ook duidelijk: er zijn 2400 bagagekluizen op alle stations bij elkaar, en in elk van deze kluizen staat je bagage veilig. Niks mis mee. Maar waarom las ik het nou eerst verkeerd, dat mijn bagage in 2400 bagagekluizen tegelijk zou staan? Je zou zeggen: dat is onmogelijk, dat is wel een heel rare werkelijkheid waarin je bagage over zoveel kluizen verdeeld wordt, nog afgezien van het onpraktische hiervan. Dus hoe kom ik daarbij?

Nog gekker is dat die verkeerde lezing naar mijn indruk veel minder sterk op de voorgrond komt bij de tekst ‘Je bagage is veilig in 2400 bagagekluizen’. Dan had ik meteen gelezen dat mijn bagage op allerlei plaatsen afzonderlijk veilig is.

Ik denk dat het cruciale punt is dat het inderdaad gaat om die veiligheid, dus dat ‘veilig zijn’, en dat door dat ‘staan’ ten onrechte de gedachte wordt opgeroepen aan een gebeurtenis met een begin en een eind. Als je zegt dat iets veilig staat dan is dat ooit begonnen en waarschijnlijk eindigt dat ook weer. Zeg je daarentegen dat iets veilig is, dan heb je het eerder over een permanente (of ongedefinieerde) toestand.

Door die nadruk op een gebeurtenis ben je geneigd om bepalingen ook op die afzonderlijke gebeurtenis te betrekken. Dus bij ‘in 2400 bagagekluizen’ denk je in eerste instantie aan één sta-gebeurtenis die over verschillende locaties verdeeld is. Dus hapert je taalgevoel even.