In het voorportaal van de dood ging schrijver Ivan Wolffers alsnog op zoek naar zijn Joodse wortels

Ivan Wolffers, auteur van medische bestsellers en vele romans, gaat in zijn laatste boek op zoek naar de geschiedenis van zijn Joodse familie. ‘Eerder had ik er geen woorden voor.’

“Ik was altijd bezig met dit onderwerp, maar voelde ook veel weerstand”, zegt schrijver Ivan Wolffers. “Ik was een Joods jongetje, maar niet echt. Mijn vader deed niets met zijn Joods zijn, mijn moeder was Nederlands hervormd. Rond je tiende ga je er wat van snappen. Misschien had ik het in het openbaar onderwijs eerder ontdekt. Maar op mijn School met de Bijbel in Amersfoort was Joods zijn niet populair.”

In zijn Kakelbont villa in Zeist, waar hij met partner Marion Bloem woont, is elke kamer én de gang gevuld met stapels boeken en kleurrijke schilderijen. In zijn werkkamer staat bovenin de boekenkast Medicijnen, waarmee hij in 1977 doorbrak en dat ruim een half miljoen keer is verkocht.

Alles werd een succes, zijn columns in de Volkskrant, in Vrij Nederland, zijn Medicijnenstrip. “Iemand moest gaan schrijven over medicijnen, dat hing in de lucht. Er was grote behoefte aan kennis. Als je die hebt, moet je die delen. Dat is mijn taak geweest, ook als hoogleraar, waarvoor ik dozen vol dankbare reacties heb gehad”, blikt hij terug.

Uitzaaiingen

Wolffers (73) ziet er topfit uit: “Gisteren hebben we 26.000 stappen gelopen, de bosomgeving is schitterend.” Maar na 19 jaar prostaatkanker is hij aan de verliezende hand. Het medicijn werkt niet meer, zijn bloedwaarden schieten omhoog. “Ik heb uitzaaiingen in mijn been en ribben. De enige mogelijkheid is chemo, tien keer in dertig weken. Die begint binnenkort.”

Eerst is het feest omdat Een kleine familie uit is. Het is zijn speurtocht naar zijn Joodse roots, en de ontdekking dat 67 familieleden zijn afgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het schrijven liep vertraging op omdat een nieuw medicijn vorig jaar ernstige geheugenproblemen veroorzaakte. “Na een halve zin was ik het einde kwijt. Marion dacht dat ik alzheimer had. De keus was helder achteruitgaan, of langer leven met alzheimer. Ik stopte met medicijnen waarop de verwarring verdween.”

In dezelfde stroom

Bloem hielp het boek afmaken. Inmiddels zijn de twee 50 jaar samen. “De eerste afspraak hebben we de hele nacht doorgepraat. We wilden allebei reizen en schrijven. Zij is nog steeds de leukste mens, degene bij wie ik wil zijn en me veilig voel. We zitten in dezelfde stroom. Ik heb een prachtleven gehad.”

Bloem leeft als Indische mét haar familie. Zij stimuleert Wolffers al decennia om over zijn familie en moeilijke jeugd na te denken. Nu, in het voorportaal van de dood, zoals hij het zelf beschrijft, moest hij eraan geloven. Oom Alfred blijkt als een van de weinige familieleden de Holocaust te hebben overleefd. Zijn zussen vergezelden vrijwillig hun partner naar Bergen-Belsen. Alfred zocht vaker contact met Ivan, maar die heeft dat altijd afgehouden. Het is wat verdrietig dat Wolffers het verhaal van Alfred pas vorig jaar bewust terugzag, en toen wel zeven keer. Het hoort bij het Shoahproject van Steven Spielberg dat hij financierde met de opbrengst van de film Schindlers’ List.

Schaamte

Vanwaar toch die weerstand? “Hij trok me terug in iets. Ik wilde nieuwe dingen meemaken. Ik schaamde me voor mijn vader die in 1933 met zijn ouders uit München naar Nederland kwam. Zo stond hij met korte lederhosen en spataderen bij een operettevoorstelling.”

Hoe Joods hij is? “Het is een continuüm. Op mijn dertiende las ik trots Exodus van Leon Uris, over de oprichting van Israël. Nu is het niet relevant meer. Toen had het een functie bij mijn onrust, het conflict met mijn moeder. We zijn allemaal iets, je identiteit wordt grotendeels gevormd door omstandigheden. Ik voel me wereldburger en nergens trots op.”

