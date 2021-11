In het nieuwe seizoen van Undercover buitelen de plottwists over elkaar heen

Door een speling van het lot zijn in seizoen 3 van Undercover de aimabele crimineel Ferry Bouman en de norse agent Bob weer tot elkaar veroordeeld. Dat doet de serie goed, evenals de introductie van Nazmiye Oral als statige drugsbarones.

Als vanouds zitten de getroebleerde agent Bob (Tom Waes) en de Brabantse xtc-boer Ferry Bouman (Frank Lammers) in seizoen 3 van Undercover in een chaletje op een morsige camping. Het moge duidelijk zijn: na een uitstapje in seizoen 2 is de Vlaams-Nederlandse Netflixserie terug waar hij begon: op de grens tussen Nederland en België, en op de grens tussen hardcore misdaadserie, drama en komedie.

Zowel Ferry als Bob zijn dan ook in dit seizoen terug bij af. Bob heeft het verbruid bij de politie en hunkert naar eerherstel. Ferry komt er na een lange gevangenisstraf achter dat hij als crimineel uitgerangeerd is; er is een nieuwe speler op het criminele toneel verschenen, de mysterieuze xtc-handelaar Serkan Bulut.

Aanvankelijk heeft Ferry geen hoge pet op van de concurrentie. “Die kan nog geen zak snoep bezorgen”, schampert hij over Serkan, maar even later kijkt hij toch op zijn neus wanneer blijkt dat zijn hele netwerk van pillenkoks en sjacheraars inmiddels naar de pijpen van deze Turkse drugsbaas danst.

Een nieuwe missie is zodoende snel geboren: Ferry en Bob moeten sámen undercover om Serkan ten val te brengen. Dat is niet eenvoudig, want Serkan komt na een mislukte aanslag zijn woning niet meer uit. Bovendien staat achter iedere man een sterke vrouw, en Serkan kan bouwen op zijn echtgenote Leyla (Nazmiye Oral). Zij heeft de touwtjes stevig in handen en vertrouwt het nieuwbakken duo Bob en Ferry voor geen cent.

Met de introductie van het echtpaar Bulut belandt Undercover 3 in een sneltreinvaart waarin de plot langs een aantal scherpe haarspeldbochten voert. Nazmiye Oral is als Leyla een mooie evenknie van Ferry: charismatisch, maar ook meedogenloos. Voor de kijker is het plaatsvervangend sidderen als ze Bob weer eens onderwerpt aan een priemende blik of een spervuur aan lastige vragen.

Ook dit nieuwe seizoen van Undercover ontkomt echter niet aan een aantal vette clichés uit andere (Amerikaanse) misdaadseries. Zo moet een zogenaamd nonchalante politieman de hele tijd achteloos op een sandwich kauwen. Jammer, maar ook niet zo erg. Er valt genoeg te lachen én te huiveren in dit nieuwe seizoen.

De eerste aflevering van Undercover seizoen 3 is nu te zien op Netflix.

