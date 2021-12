In het leven is er geen vaste weg, voor Amalia niet en voor ons allemaal niet

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, schreef de Spaanse dichter Antonio Machado. “Wandelaar, er is geen weg, de weg maak je zelf, door te gaan.” Die eerste regel vormde de basis van de meanderende terugblikdocumentaire No hay camino (NTR) van bekroond filmmaakster Heddy Honigmann woensdag. Een groot maker, maar ik had helaas geen geduld voor de zoekende beelden en gesprekken. De dichtregel van de titel deed me denken aan de kroonprinses wier constitutionele volwassenheid woensdag werd bezegeld met haar binnengeleiding in de Raad van State.

Over haar ging het in het live verslag van de NOS, in Nieuwsuur, in twee documentaires deze week en in de boeken van cabaretier Claudia de Breij en staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel.

Wat gaat ze doen, hoe gaat ze het doen, welke weg wordt de hare? Ik was vast niet de enige die naar alle details van haar gezicht en lichaamshouding zat te kijken. “Dank u wel voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen”, lachte ze naar haar vader de voorzitter, bij het begin van haar speech in de Raad van State.

En daar gebeurde van alles. Met dat ‘u’ accepteerde ze de formaliteit, steeg er bovenuit door die al vousvoyerend te benoemen, en trok haar vader in één blik en lach weer naar zich toe. Haar bestemming mag vastliggen, het pad erheen moet ze zelf gaan. Deze jongedame beheerst in ieder geval het intermenselijke spel.

Een dag eerder, dinsdag, ging een bizarre documentaire over een vrouw die haar wereld helemáál naar haar hand had gezet: Misha and the Wolves (VPRO). Wie íets wil terugzien deze week zoekt deze film van Sam Hobkinson nog eens op. Een grote hit op de internationale filmfestivals deze zomer. Het is een spannend narratief dat als bij een ui de lagen af pelt van het huiveringwekkende levensverhaal van de Belgische Misha Defonseca (1937).

Oog in oog met een wolf

Ze is zeven jaar oud als ze haar ouders gaat zoeken die door de nazi’s naar Duitsland zijn gedeporteerd. Haar onderduikgezin is vreselijk en op de kaart lijkt Duitsland niet ver weg, dus ze vertrekt, te voet. Ook voor haar was er geen weg. Ze bleef gewoon doorlopen naar het oosten. Ze sliep, at wat, bleef weg van mensen, “want ik heb het overleefd door mensen te wantrouwen”, zegt de later naar Amerika geëmigreerde vrouw in de film. En plots stond ze oog in oog met een wolf. Het dier en de roedel accepteerde en beschermde haar, zei ze. Jarenlang.

Ze had zich laten overhalen er een boek over te schrijven. Disney en Oprah Winfrey raakten geïnteresseerd. Als voorbereiding op de Oprah-show werd ze gefotografeerd in de hokken bij wolvenexpert Joni Soffron. Een grote wolf legde zijn poten op haar schouders en zette zijn snijtanden op haar slapen. Een minuut lang had die haar hoofd in zijn bek. Ze bleef stil. De wolf liet los. Zij stiet een huil uit. En de huil werd beantwoord door de andere wolven. Onvoorstelbaar, deze mens-dier-connectie.

Maar Disney en Oprah ketsten af op haar onwil, ze dreef weg van haar uitgever en bracht het boek in Frankrijk opnieuw uit – in Europa een miljoenenbestseller. Tot het verhaal in 2008 in duizend stukjes brak en ze bekende: “Het was niet de realiteit, maar mijn waarheid.” Deze film ontrafelt met verschillende mensen wie de getraumatiseerde Defonseca echt was. In het leven is er geen weg. En soms raakt iemand echt verdwaald.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.