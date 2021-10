In het kuuroord hopen op een wedergeboorte

Het klinkt aanlokkelijk, een luxueus wellness resort waar je tien dagen lang gezonde maaltijden nuttigt, in een natuurbad zwemt, in het bos wandelt en niets anders doet dan je overgeven aan yoga, meditatie. Herboren, of niet?

In de achtdelige serie Nine Perfect Strangers van regisseur Jonathan Levine hebben negen gasten, de volmaakt vreemden uit de titel, een fiks bedrag neergeteld om in het superchique Californische kuuroord Tranquillum House een transformatie te ondergaan. Alle gasten die zich voor de retraite melden, willen gelukkiger en gezonder worden.

‘Je zult op de laatste dag naar me toe komen en zeggen, je had gelijk, ik ben geheeld’, aldus wellness-goeroe Masha. De eigenaresse van Tranquillum (kalmte) wordt gespeeld door een eigenaardig ogende Nicole Kidman. Als de van oorsprong Russische Masha spreekt ze Engels met een stroperig Russisch accent. Ook heeft ze voor de gelegenheid een pruik opgezet van lang blond engelenhaar. Gebotoxt was de 54-jarige Kidman al, en het is natuurlijk haar goed recht om haar rimpels te verhullen, maar het is ook eeuwig zonde. Het arsenaal aan uitdrukkingsmogelijkheden dat een acteur ter beschikking staat, wordt met een gladgestreken gezicht aardig beperkt.

Een mystieke Oostblok-eenhoorn

Aan de andere kant past het juist wel bij haar ietwat griezelige, etherische verschijning. De Amerikaanse comédienne Melissa McCarthy die een van de negen gasten speelt, omschrijft Kidmans Masha als een mystieke Oostblok-eenhoorn. Gasten moeten bij binnenkomst hun smartphones inleveren, alsmede verstopte chocoladerepen en flessen wijn. Ze worden tijdens hun verblijf gevolgd op monitoren. En dagelijks wordt er bloed afgenomen om – zoals het heet – een wellnessbelevenis op maat te garanderen.

Als kijker sta je op scherp. Want er gaat natuurlijk het een ander gebeuren als je negen gasten tien dagen lang met elkaar laat optrekken. En dan heb je ook nog die raadselachtige Masha met haar robotachtige assistenten die het kuuroord een sekte-achtige sfeer geven. Toch is het beter hier niet te veel van te verwachten, dat loopt alleen maar uit op een teleurstelling. Leuker is het om de gasten op hun pad te volgen, hoe ze steeds iets meer van zichzelf prijsgeven.

Nicole Kidman als Masha’s in Nine Perfect Strangers Beeld Hulu

Geweldig is bijvoorbeeld Michael Shannon als Napoleon Marconi, de immer optimistische leraar die met zijn vrouw en dochter naar het resort is gekomen om een sterfgeval in het gezin te verwerken. Amusant is ook de voorzichtige toenadering tussen Melissa McCarthy als bestsellerschrijfster Frances en Bobby Cannavale als voormalig American football-ster Tony. De twee, die om verschillende redenen met hun gevoelens overhoop liggen, kunnen elkaar aanvankelijk niet uitstaan.

Maar niet iedereen krijgt evenveel aandacht. Minder goed uitgewerkt is Carmel die maar blijft treuren om haar scheiding. Ook van Lars die als undercover journalist naar het kuuroord is gekomen, krijgen we niet veel hoogte. Loterijwinnaar Ben en Instagram-babe Jessica die in een knalgele Lamborghini in het resort arriveren, zijn helaas niet meer dan stereotypen.

Hoofdrolspeelster Nicole Kidman en schrijver en bedenker Richard E. Kelly zijn inmiddels wel goed op elkaar ingespeeld. Eerder maakten ze samen op basis van een bestseller van Liane Moriarty de hitserie Big Little Lies, over een toegedekte moord in Californische rijkeluiskringen. Daarna maakten ze een New Yorkse variatie op hun hitserie The Undoing waarin Kidman werd gepaard aan Hugh Grant. En nu is er dan Nine Perfect Strangers, het derde Kidman-Kelly-project in relatief korte tijd, aardig maar niet legendarisch. Al blijft het wel een goeie vraag wat er elke ochtend in de smoothies van de gasten gaat.

Belinda van de Graaf

Nine Perfect Strangers is te zien op Amazon Prime Video