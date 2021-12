In het bitter proefde Adriaan van Dis het zoet, en in het zoet het bitter

‘Het weer ziet er ook al zo somber uit”, verzuchtte Journaal-lezeres Simone Weimans zaterdagavond. Waarop de weervrouw van dienst opgewekt repliceerde: “Maar dát is over vierentwintig uur voorbij.” Dat andere dus niet. Alweer een lockdown. “Verschrikkelijk”, zei premier Rutte tijdens zijn persconferentie.

Ik besloot me de rest van de avond te troosten met schoonheid. Die vond ik in Adriaan van Dis, een wanhopig optimist, een cadeautje van Coen Verbraak aan de 75-jarige schrijver. Verbraak heeft een mooie stem, er zit iets vriendelijks in, iets van medeleven. Een journalist voor wie je graag je hart opent. Dat deed Van Dis dan ook meteen. Hij begon over Zilver, een van zijn eerste romans waarvan het omslag een grote man voorstelt met in diens schaduw een klein jongetje. “Ik voel me nog steeds verwant met die jongen”, sprak de auteur.

Waarna het verhaal volgde dat veel kijkers al kennen, maar dat nog steeds schrijnt en schroeit. De vader, die als krijgsgevangene had gewerkt aan de Pakanbaroe-spoorweg op Sumatra. De moeder en Van Dis’ drie halfzusjes die in Nederlands-Indië in een jappenkamp hadden gezeten. Te midden van dat verknipte gezin groeide de schrijver op in Bergen aan Zee. Een vader die hem bewusteloos sloeg, een moeder die hem niet aanraakte.

Al schrijvende schiep hij zich een betere versie van zijn ouders. Zijn vader werd de best geklede werkloze van Bergen. Zijn moeder, die over haar kamptijd niets anders had te melden dan dat ze er ‘altijd zo had gelachen’, kwam pas los tijdens een reisje naar Arras, waar ze in een vorig leven zou hebben gewoond. “Ze liet haar oorlog een reis maken en daardoor kon ze erover spreken”, zei Van Dis beeldend. Hij schreef er een boek over, De rat van Arras, dat zijn moeder ongelezen in de boekenkast liet staan. “Ik ben de schatbewaarder van hun trauma’s.”

Adriaan van Dis in Parijs.

Een man die dankzij zijn pen overeind bleef in het leven. En meer nog: uitgroeide tot een erudiete, geestige persoonlijkheid. Er viel wat te lachen in de VPRO-docu. Bijvoorbeeld toen de auteur herinneringen ophaalde aan zijn boekenprogramma Hier is Adriaan van Dis. “Wat wordt de formule?”, had regisseur Ellen Jens gevraagd. Waarop Van Dis had geantwoord: “La formule, c’est moi”.

In Parijs beleefde hij zijn gelukkigste jaren, maar toch ook weer niet, want het bestaan was er duur en hij ‘viel uit Nederland’. Van Dis noemde het leven op zich ‘een akelige bedoening’, maar hij maakte er het beste van. Troost vond hij in poëzie, literatuur of een beeldje van Brancusi. De docu eindigde weer met het omslag van Zilver. “Ik vecht nog elke dag tegen dat bange jongetje.” Een mooie, rond gecomponeerde film van Coen Verbraak.

De EO vertoonde een familieportret van prins Philip, die in april, vlak voor zijn 100ste verjaardag, overleed. Was hier ook schoonheid en troost te vinden? Nauwelijks, want het programma was één langgerekte hagiografie. De prins was overal goed in, zelfs in bbq’en. Geeuw.

Troost zit hem niet in het succesverhaal, maar juist in de tegenslag en hoe je die weet te overwinnen. En daarnaast in de wijsheid dat ook over het schone vaak een schaduw hangt. Oscar Wilde verwoordde het zo: in het bitter proefde ik het zoet, en in het zoet het bitter. Zoals Van Dis.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.