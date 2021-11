In ‘Hebriana’ moet je zelf de stippen met elkaar verbinden en dat is best een opgave

Families en hoe ze in elkaar zitten, het fascineert schrijvers en regisseurs al jaren. Talloze tafels zijn er op het toneel verschenen, met voedsel, met kandelaren en bovenal; met familieleden die elkaar vroeg of laat beginnen uit te schelden. In Hebriana is dat niet anders.

Dit stuk van Lars Norén (1944-2021) is gesitueerd in het jaar 1986, het jaar van Tsjernobyl en de moord op de Zweedse premier Olof Palme. Een familie komt samen om het midden van de zomer te vieren, in een familiehuisje op een Zweeds eiland.

De zusjes kibbelen, de mannen bungelen erbij

In de regie van Erik Whien bij Het Nationale Theater zijn de kaarten geschud. Iedereen kent zijn familieplek. Er is de hysterische zus Lena (Keja Klaasje Kwestro) en er is zus Anna die de controle niet kan loslaten (Jacqueline Blom). Hun echtgenotes zijn de gefnuikte schrijver Erik (Joris Smit) en Jonas (Hein van der Heijden), een man met politieke ambities. De zusjes kibbelen, de mannen bungelen erbij als machteloze slungels, als jongens die ze allang niet meer zijn. Tot slot is er moeder Ingrid (Betty Schuurman) die zo weinig hart geeft, maar er zo veel voor terugverlangt.

Het gekke kuikentje Hebriana, de jongste dochter (Soumaya Ahouaoui), wordt als vanzelf het middelpunt van dit disfunctionele samenzijn. Zij heeft net jaren in een inrichting doorgebracht en staart meestal in de verte. Iedereen projecteert zijn frustraties en verlangens op haar, het komt dus goed uit dat ze zo weinig zegt.

Heel prettig is de aanwezigheid van een gast, Axel, een geweldige rol van Mark Rietman. De lobbesachtige Axel vertelt ongevraagd over al zijn problemen – en dat zijn er nogal wat. Hij doet dit zo aandoenlijk irritant dat hij vanaf het eerste moment de lachers op zijn hand heeft. Het brengt wat lucht in de deprimerende verhaallijnen, met een dode pater familias en kwakkelende carrières. Wat Axels verdere rol in dit verhaal is, blijft overigens onduidelijk.

Het is lastig om grip op het geheel te krijgen

Die onduidelijkheid geldt niet alleen voor de rol van Axel. Het is lastig om grip op het geheel te krijgen. Gaat het nou over het sentiment van de jaren tachtig, of over universele familieverhoudingen? En zo ja, wat wringt er dan precies?

Het schetsboek van Hebriana zou wat dat betreft symbool kunnen staan voor het hele stuk: Hebriana tekende er alleen maar strepen en stippen in. Gefnuikte schrijver Erik vindt dat prachtig, de overige familieleden delen zijn bewondering niet. Zij zien alleen de stippen, kunnen zich de verbindende lijntjes niet voorstellen. Precies dat heeft de voorstelling ook. Op de goeie momenten heb je een fraai avondje ‘familieverhoudingen’ met puike acteurs. Op andere momenten wordt er veel aangestipt, maar blijft de afstand tot het verhaal te groot. Wat doen die mensen daar toch tussen die kandelaars? Eén antwoord krijg je alvast cadeau: de ‘gekke zus’ is zeker de gekste niet.

Hebriana is nog te zien t/m 26 december, hnt.nl