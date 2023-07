In haar songs kon de moedige Sinéad O’Connor haar overtuigingen kwijt

In haar muziek en in haar privéleven kon het stormen. Muziek was het lichtpunt in het leven van Sinéad O’Connor.

Haar foto, uitgeknipt uit de krant, stond weken op mijn kast. De foto waarop Sinéad O’Connor is vastgelegd op het moment dat ze op 16 oktober 1992 in Madison Square Garden het nummer War a capella op het publiek afvuurt.

Het is een uitdagende reactie op het minutenlange boe-geroep waarmee het Amerikaanse publiek haar ontvangt. En die massale afkeuring is weer een reactie op haar actie enkele weken eerder, wanneer ze in een uitzending van het televisieprogramma Saturday Night Live een foto van paus Johannes Paulus II verscheurt als protest tegen het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Met de kennis van nu zou je zeggen: ze was haar tijd ver vooruit. Maar in 1992 valt de hele wereld over haar heen.

Ik was op dat moment al fan van haar muziek, maar raakte nu ook geïnteresseerd in de persoon. Wie was die frêle vrouw die in haar eentje de confrontatie met een duizendkoppig publiek aandurfde? Jaren later zou ze in een interview met Trouw uitleggen waar ze de moed vandaan had gehaald: als ze het niet had gedaan zou ze zichzelf verloochend hebben en dat was ondenkbaar.

Het verscheuren van de foto van de paus zal echter een grote impact op haar carrière krijgen. De Ierse zangeres stond op dat moment op de top van haar roem. Ze had met haar eerste album The Lion and the Cobra een overdonderende entree in de popmuziek gemaakt.

Volstrekt eigen sound en stemgeluid

Ze viel niet alleen op door haar kaalgeschoren hoofd, maar vooral door een volstrekt eigen sound en een uit duizenden herkenbaar stemgeluid. Indruk maakte ze vooral met haar songs die in gelijke delen uit woede, pijn en schoonheid bestonden.

Na het bejubelde debuut volgde het album I Do Not Want What I Haven’t Got, met daarop de cover van het nummer Nothing Compares 2 U van Prince. Het werd, mede door de indringende videoclip waarin alleen O’Connor te zien is die recht in de camera zingt en een traan plengt, een grote hit. Het maakte van de zangeres een wereldwijde ster.

In 2013 trad Sinéad O'Connor op tijdens Parkpop in Den Haag. Beeld ANP / EPA

Maar net toen er een gouden toekomst in het verschiet leek te liggen, zorgde het paus-incident ervoor dat haar loopbaan in een vrije val terecht kwam. Ze hield een trouwe fanbase en bleef sterke albums uitbrengen, maar toch verschoof ze vanaf dat moment een beetje naar de periferie van de popmuziek. En ze zou nooit meer een nummer 1-hitsingle of nummer 1-album scoren.

Tumult

Net als haar muziek stond ook haar privéleven vaak in het teken van tumult. In haar jeugd werd O’Connor regelmatig mishandeld door haar moeder en na die moeizame start werd het niet veel beter. Vier huwelijken eindigden in evenveel scheidingen.

In 2000 verklaarde ze lesbisch te zijn, om een paar jaar later te melden dat ze driekwart hetero een kwart gay was. En ondanks haar afkeer van de rooms-katholieke kerk liet ze zich inwijden tot priester in de afgesplitste Latijns-tridentijnse kerk. Maar in 2018 besloot ze zich te bekeren tot de islam en ging ze privé de naam Shuhada’ Sadaqat gebruiken.

Op zoek naar rustpunt in leven

Zo rijst het beeld op van een vrouw die een rustpunt in haar leven zocht, maar dat niet kon vinden. En nadat haar oudste zoon vorig jaar uit het leven was gestapt was, zoals ze zelf zei, alle vreugde uit haar leven verdwenen.

Toch bleef de muziek een belangrijk lichtpunt in haar leven. Vanaf het moment dat een non in het Magdalene klooster, waar ze als tiener naartoe werd gestuurd, haar een gitaar gaf, was ze in de ban van de muziek. En nog tot vlak voor haar dood werkte ze aan een nieuw album dat later dit jaar had moeten uitkomen. In haar songs kon ze haar gevoel kwijt.

Pal voor haar overtuigingen

Maar ook haar ideeën en idealen. Zo schreef ze nummers over racisme (Black Boys on Mopeds) en verwees ze in de single Mandinka naar vrouwenbesnijdenis. In 2013 raakte ze verstrikt in een ruzie met Miley Cyrus, toen ze de Amerikaanse zangeres verweet dat haar video’s te geseksualiseerd waren. Cyrus zette haar daarop weg als ‘gek’.

Hoewel ze zich bewust was van de prijs die ze moest betalen (‘Je wordt verrot geschopt. Zeker als vrouw’, zei ze in 2012 in Trouw), bleef Sinéad O’Connor zich uitspreken. Misschien is dat wel hoe we haar het best kunnen herinneren. Als een moedige vrouw, die pal stond voor haar overtuigingen. Ook al kostte het haar haar carrière.

Sinéad O’Connor (8 december 1966-26 juli 2023)

