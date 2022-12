In Ethel Cain’s kerk klinkt de muziek soms ronduit luguber

Stampvol staat de Amsterdamse Bitterzoet deze zaterdagavond. En dan te bedenken dat Ethel Cain eigenlijk in de kleine zaal van Paradiso zou staan. Wegens de grote vraag naar kaartjes is de show verplaatst naar een ruimere locatie.

Een zaal die opmerkelijk passend is; met zijn glas-in-loodramen heeft de plek iets weg van een kerkje ergens op het platteland. Precies de plek waar Cains muziek zich afspeelt.

Fictieve vertelling

Ethel Cain heet eigenlijk Hayden Silas Anhedönia (24). Ze groeide op als kind van een diaken in een Amerikaans stadje. Buiten kerkelijke kringen mocht ze naar eigen zeggen ‘niets kennen’. In haar tienerjaren besefte ze dat ze een transgender vrouw is. Het behoeft helaas geen uitleg dat ze hierbij op weinig steun vanuit haar omgeving kon rekenen. “Het was ik versus mijn hele stadje”, zei ze er later over in een interview. Toen ze zestien was verliet ze de kerk.

Op die ervaringen is haar muziek gestoeld, al vertelt ze haar verhaal niet als zichzelf: Ethel Cain is een personage. Haar dit jaar verschenen – en alom geprezen – debuutalbum Preacher’s Daughter stelt Cain voor als een meisje dat van huis wegrent en in de armen van een psychopaat belandt. Het verklaart ook de naam The Freezer Bride Tour. De gevluchte jonge vrouw eindigt als lijk in een vrieskist. Cain omschrijft het concept als ‘het verhaal van wat er kan gebeuren als je jezelf niet bevrijdt’.

Korte setlist

Net als op de plaat is American Teenager vanavond het enige toegankelijke popnummer, dat al aan het begin voorbijkomt. Cain heeft weinig interesse in radiohits. De rest van zowel album als optreden bestaat uit donkere, droevige en soms ronduit lugubere dream-pop.

Het gros van de nummers is aan de lange kant. Als gevolg daarvan komt ze tijdens het uurtje dat ze optreedt aan slechts negen liedjes toe. Haar stem is echter loepzuiver, een schoonheidsfoutje daargelaten. Het is opvallend hoe vrolijk ze is. Was het niet nog krachtiger geweest als Cain in character was gebleven?

Alhoewel: het kerkelijke aspect blijft overeind. Zo nu en dan zingt ze recht in de gezichten van fans op de eerste rij terwijl ze hun hand vasthoudt. Bij Sun Bleached Flies roept ze het publiek op als kerkkoor te fungeren. Wanneer hun handen wat later van links naar rechts zwaaien, geeft dat op Cains dromerige tonen haast de suggestie dat de bezoekers in trance zijn. Ethel Cain is de prediker, zij de volgelingen.

Lees ook:

‘Ik ben geen transgender, ik ben een vrouw!’

Trouw volgt al een paar jaar de transformatie van de gelovige transgender Matthea Benders van man tot vrouw.