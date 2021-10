In de verhalen van Nelleke Noordervliet komt Rotterdam altijd weer om de hoek kijken

Nelleke Noordervliet schreef een boek over haar jeugd in Rotterdam en daarmee tegelijkertijd over een gebombardeerde stad die uit de as herrees. Over het oorlogsleed werd gezwegen. ‘Mensen uit de kampen kregen te horen: wij hebben het ook erg gehad hoor, dus ga maar gewoon door.’

Het waait op het Weena, zoals het altijd waait op het Weena. Nelleke Noordervliet heeft het erover in haar nieuwe boek Het wonder van Rotterdam, waarin ze persoonlijke herinneringen aan de havenstad noteert.

We spreken af op die winderige plek, waar de schrijfster meteen een herinnering te binnen schiet. Ze wijst naar het Groothándelsgebouw, met de klemtoon op de tweede lettergreep, zoals het echte Rotterdammers betaamt. “Op het dak had je vroeger een bioscoop, Kriterion, het eerste arthouse-theater van Rotterdam. Als meisje ging ik er naar Ingmar Bergman.”

In Kriterion, dat allang geen bioscoop meer is, werd in 2015 herdacht dat Rotterdam driekwart eeuw eerder ten prooi viel aan bommen. “De zaal zat vol jongeren, en ik vertelde over de kale stad waarin ik in de jaren vijftig was opgegroeid. Toen aan het eind van de bijeenkomst het gordijn met een theatraal gebaar openging, schoot ik vol. Al die lichten, waar in mijn jeugd slechts leegte was.”

In Het wonder van Rotterdam vertelt Noordervliet met kleine verhalen uit eigen kring het grote verhaal van Rotterdam na het bombardement en de jaren van de wederopbouw. Voor het boek was geen directe aanleiding, behalve dat de nieuwe Rotterdamse uitgeverij De Meent haar erom vroeg. De auteur had nog wat, deels eerder gepubliceerd, materiaal ‘op de plank’ liggen en reeg die petites histoires aaneen in twee boeiende essays over een stad in transitie. Andere literaire genres waarmee Noordervliet haar boek kruidt, zijn de novelle (over multicultureel Rotterdam) en het gedicht, als ode aan de gewone Rotterdammer. Verschillende stijlmiddelen, passend bij de vele facetten van de stad, vindt de schrijfster.

Nelleke Noordervliet, inmiddels al decennia woonachtig in Amsterdam, kwam in november 1945 in de Maasstad ter wereld in een rooms-rood gezin, waarvan de vader automonteur was en de moeder huisvrouw.

Nelleke Noordervliet Nelleke Noordervliet (Rotterdam-Crooswijk, 1945) volgde het katholieke lyceum voor meisjes Maria Virgo in Rotterdam en studeerde daarna Nederlands aan de Universiteit Leiden (kandidaats) en die van Utrecht (doctoraal). Na een baan als bureauredactrice bij een wetenschappelijke uitgeverij en lerares Nederlands debuteerde ze in 1987 als schrijfster met de historische roman Tine of de dalen waar het leven woont. Daarna volgden nog ruim dertig romans, essays en novelles. Haar laatste boek heeft als titel Het wonder van Rotterdam Beelden en herinneringen, en is een terugblik op haar jeugd in de havenstad. Noordervliet won in 1994 de Multatuliprijs voor De naam van de vader en in 2018 de Constantijn Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre. Noordervliet komt uit een rooms-rood arbeidersgezin en was zelf enige tijd gemeenteraadslid van de PvdA in Monster. Noordervliet woont in Amsterdam en is getrouwd met een fysisch chemicus, met wie ze twee dochters heeft. Om de zaterdag schrijft ze een column in Trouw.

In uw boek beschrijft u familie-anekdotes over de oorlog, maar niet het grote leed. Waarom niet?

“Het waren verhalen over klein leed en klein heldendom. Mijn vader bijvoorbeeld vertelde dikwijls dat hij voor de Duitsers zakken meel moest schudden en daarbij veel meel voor het gezin achteroverdrukte. Het waren de jaren vijftig, je sprak niet over je gevoelens. Heel anders dan de tijd van nu, waarin emoties, soms tot vervelens toe, worden geuit. Toen verwerkte je je leed in stilte en ging door. Mijn vader verloor twee broers in de oorlog, maar er werd nooit over gepraat. Die zwijgzaamheid heerste in andere gezinnen ook. De stad moest worden opgebouwd. Aan de slag.”

En op verjaardagen werden in die wederopbouwtijd hilarische verhalen over de oorlog opgedist, zoals door een vriend van uw moeder, oom Jilles.

“Hij werd in 1944 opgepakt bij een grote razzia in Rotterdam om bij de Arbeitseinsatz te gaan werken. Wachtend op transport, samen met allerlei andere mannen, dacht oom Jilles: ik heb eigenlijk best honger, laat ik snel iets te eten halen voor onderweg. Dus hij loopt een slagerij in, koopt een end worst, en keert terug naar het plein. Maar daar was inmiddels iedereen verdwenen. Dus, hij gaat naar huis en roept: ‘Zo Fie, daar ben ik weer’. Op verjaardagen lag iedereen blauw.”

Beeld Jildiz Kaptein

Er was het Rotterdam van uw moeder en dat van de jonge Nelleke. Legt u eens uit.

“Als we met de tram over de Coolsingel reden zei mijn moeder: ‘Kijk, daar was Pschorr’. En dan kwamen er verhalen over het dansen op die mooie glazen vloer. Maar voor mij had Pschorr nooit bestaan. Ik zag alleen een lege stad, waarin zo’n beetje alleen het stadhuis nog recht overeind stond. Als kind dacht ik dat het stadhuis van karton was, omdat het zo merkwaardig heel was gebleven te midden van alle vernieling.”

De titel, Het wonder van Rotterdam, slaat op dat wegstoppen van het grote leed, waardoor de stad redelijk snel kon herrijzen. Was er ook een schaduwzijde?

“Zeker. Er zat een heel kille kant aan dat zwijgen. Er is geen collectieve erkenning geweest van leed en rouw. De mensen die terugkwamen uit de kampen werden hier allerminst hartelijk ontvangen. Ze kregen te horen: wij hebben het ook erg gehad hoor, dus ga maar gewoon door.”

U vraagt zich af hoe het verder moet met de herdenking van het bombardement, nu er steeds meer Rotterdammers zijn die er door leeftijd of etnische achtergrond weinig mee hebben.

“Een ontzettend ingewikkeld vraagstuk. Zelf vind ik dodenherdenkingen van groot belang, maar ik kan me voorstellen dat de gemeenteraad van Rotterdam er in 2040, een eeuw na dato, een punt achter zet en zegt: we volstaan met een speciaal lesprogramma op de scholen. Op een gegeven moment moet je erkennen dat de levende herinnering aan een ingrijpende gebeurtenis verdwijnt. De Slag bij Austerlitz herdenken we ook niet meer.”

U heeft voor uw boek een wandeling gemaakt door de drie wijken waar u tussen 1945 en 1963, toen u het huis uit ging, woonde: Crooswijk (bij uw grootouders in), Bergpolder en Coolhaven. Wat trof u daar aan?

“Verwaarloosde huizen, verrommelde omgeving, dichte gordijnen, een naar binnen gekeerd leven. Vroeger hadden de bewoners het er evenmin breed – het waren per slot van rekening arbeidersbuurten – maar de huizen zaten netjes in de verf, en men leefde naar buiten. De drie wijken vormen nu een treurigstemmende schil om een stralend stadscentrum. De kloof tussen arm en rijk is in Rotterdam levensgroot.”

U bent in uw boek behoorlijk openhartig over uzelf, bijvoorbeeld dat u zich vaak schaamt. Dat had u als meisje al. U vond zichzelf niet veel soeps: fors, loensend, fout haar. Heeft u de schaamte inmiddels overwonnen?

“Als puber had ik het voor die leeftijd gebruikelijke negatieve zelfbeeld. En ik kan niet zeggen dat ik de schaamte voorbij ben. Die gaat nu vooral over mijn schrijverschap. Achter mijn bureau ben ik voortdurend in gevecht met mezelf. Niet alleen als ik non-fictie schrijf, over hoe ik was of ben, maar ook bij fictie. Zit ik te tikken en denk ik: stel je niet zo aan, Nelleke, moet iedereen dit lezen? Auteurschap is in essentie het overwinnen van schaamte.”

U bent voor uw schaamte ‘behandeld’, maar dat heeft niet geholpen?

“Ha nee. Maar gelukkig heb ik tegelijkertijd genoeg geldingsdrang om mijn schaamte, althans tijdens het schrijven, de baas te blijven. Het ‘let maar niet op mij’ tegenover het ‘wel verdomme, ik wil er zijn’, daartussen beweegt mijn schrijverschap zich.”

Terwijl u de Constantijn Huygens-prijs heeft gekregen voor uw gehele oeuvre?

Lachend: “Tja, dan zal het toch wel goed zijn… Of, ze hebben het in ieder geval gelezen.”

Bent u het meisje gebleven dat nergens bij hoorde?

“Ja, dat zit heel diep in me, en dat krijg je er nooit meer uit.”

Bestaat er zoiets als een Rotterdamse literaire school met schrijvers als Anna Blaman, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Marcel Möring, Jules Deelder, Maarten Biesheuvel en u?

“Er is wel zoiets als een schrijversmentaliteit die mede gevormd wordt door de stad waarin je woont. Weinig bovenlaag, kleine middengroep, en een grote klasse van gewone mensen. Een no-nonsensehouding, en een gevoel voor humor dat verwant is aan het Engelse understatement. In Rotterdam wordt de gein nooit gestapeld. Dat understatement zie je goed terug bij Deelder. Trouwens ook bij Biesheuvel.”

Beeld Jildiz Kaptein

U heeft een kosmopolitisch oeuvre. Uw debuut in 1987 Tine of de dalen waar het leven woont speelt zich af in Nederlands-Indië en uw laatste roman De val van Thomas G. deels in Ierland. Hoe was het om nu ‘alleen maar’ in Rotterdam te vertoeven?

“Ik denk dat ik, zeker in het begin van mijn schrijverschap, wilde laten zien dat ik weliswaar een meisje uit Crooswijk was, maar wel eentje dat de wereld kende. Nu ben ik dat stadium voorbij. Het verhaal mag louter hier gebeuren. In veel van mijn romans komt Rotterdam trouwens om de hoek kijken. Ook mijn nieuwste boek Wij kunnen dit, dat in januari uitkomt, speelt hier. En laten we eerlijk zijn, Rotterdam is door zijn handelsrelaties de meest kosmopolitische stad van Nederland.”

Het wonder van Rotterdam bevat poëzie: Een vlaag van troost. Een familie gaat in de jaren van de wederopbouw, na het winnen van de Engelse toto, uit eten in hotel Atlanta. Wat wilt u met dat gedicht zeggen?

“Ik wil laten zien hoe het was na de oorlog voor de gewone Rotterdammer. Een tijd van hard werken, en nette armoede. Maar op zaterdagavond wel keurig opgetut de stad in naar Atlanta.”

En daar in gesprek raken met een zeeman…

“Het is God, de onnoembare, die troost komt brengen in de gedaante van een zeeman. Vandaar de titel. Even is er dat moment van stilte, van die hand die beduidt: alles is goed. Maar dan breekt de werkelijkheid in: Henk, gemodelleerd naar mijn grootvader, die na een paar borrels de Internationale begint te zingen.”

In dat gedicht zit in feite heel uw opvoeding: rooms en rood door elkaar. Hoeveel rooms-rood zit er nog in u?

“Dat roomse is eraf. Toen ik een jaar of vijftien was heb ik wel iets wezenlijks aan het geloof ervaren. Dat had te maken met menswording. Dat je een betrekking probeert te vinden tussen jezelf en het onbeschrijflijke. Je wilt het raadsel van het leven op die leeftijd niet duiden, maar beleven, als onderdeel van een zinvol geheel. Maar dat er een god bestaat die als een kracht in de wereld aanwezig is, daar was ik na het lezen van Kierkegaard, Camus en Nietzsche wel vanaf.”

Geen heimwee naar God?

“Wel heimwee in de zin van opgeheven worden uit je eenzaamheid.”

Vervult het schrijverschap nu voor u die rol?

“Zeker. Als je schrijft en trouwens ook als je leest ben je opgenomen in dat grote, onzichtbare geheim, zou je kunnen zeggen, dat geheel van waarden dat je met elkaar deelt. Dat gevoel kun je ook hebben tijdens een mooie theatervoorstelling. Dat de stilte zich verdiept, niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Dat is een ervaring waar je iedere keer weer op hoopt en naar verlangt.”

Niet meer eenzaam?

“Je blijft altijd eenzaam omdat het leven zich afspeelt in je eigen hoofd en je eigen lijf. Tijdens het bestaan wandelen er mensen met je mee, maar je blijft ten diepste altijd alleen.”