In de TheaterHangaar gaat voor dertig man het licht niet aan

Gelukkig is de cast weer gezond. Drie weken geleden kampte de musical Soldaat van Oranje ondanks strikte protocollen met een corona-uitbraak, waarbij vijftien musicalacteurs besmet bleken. “Maar acteurs hebben ook een privéleven, het kan zomaar bij het groenteschap zijn gebeurd”, zegt producent Fred Boot.

Pas toen de hele cast was genezen, werden de voorstellingen vorige week woensdag weer hervat, steeds voor 250 mensen. “Daar moesten elke avond al duizenden euro's bij", zegt Boot. Met het nieuwe maximum - 30 man publiek – kan hij niks beginnen, de TheaterHangaar in Katwijk is dicht. “Een droeve aanblik is dat.”

Soldaat van Oranje is ongesubsidieerd, net als zo'n zeventig procent van het theateraanbod in Nederland. Dat betekent dat alle kosten uit de kaartverkoop moeten komen. Gemiddeld speelt een voorstelling quitte bij een zaalbezetting van 50 tot 60 procent. Voor de langstlopende musical van Nederland was dat nooit een probleem, integendeel: al tien jaar is de Soldaat stijf uitverkocht.

Signaal afgegeven

Maar nu verdampen de winsten gauw. In de hele vrije cultuursector is sinds maart al 80 miljoen verlies geleden zegt Boot, die ook vice-voorzitter is van de Vereniging Vrije Theaterproducenten. De kaartverkoop viel maandenlang helemaal weg, de investeringen voor een coronaproof herstart waren groot. De zaal moest verbouwd, stoelen eruit, voor het ‘crowdmanagement’ was extra personeel nodig. “Ik denk dat het zomaar richting een ton gaat.”

Met de heropening van het musicaltheater in september wilde Boot ook zijn vele zzp-medewerkers weer aan het werk zetten. Maar ook het signaal afgeven dat het theater een veilige omgeving is. Voor het publiek althans; er is voor zover bekend niemand besmet geraakt in een theater, de protocollen werken. “We wilden de overheid laten zien dat we wel naar een bezetting van 50 procent konden. Dat er één stoel tussen de huishoudens kan, in plaats van twee stoelen.”

Maar nu zijn ze terug bij af. Boot snapt wel dat het virus nu moet worden teruggedrongen met algemene maatregelen. “Maar we moeten echt naar een situatie waarin maatwerk geleverd wordt. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een voorstelling waarbij je stil zit en een festival waarbij je rondloopt.”

Als een kaartenhuis in elkaar

Ook móét er volgens Boot een steunpakket komen, nu voor de vrije producenten die eerder niet in aanmerking kwamen voor de twee extra steunpakketten van minister Van Engelshoven. Ze ontvingen alleen NOW-steun, zoals alle ondernemers. “Als wij omvallen, valt de hele theaterwereld als een kaartenhuis in elkaar.”

En dan is er nog iets waaraan Boot en de 150 medewerkers van de Soldaat behoefte hebben: perspectief. Op dit moment is het donker en koud in de TheaterHangaar, want voor dertig of zestig man kan het licht niet aan. Wanneer dat aantal omhoog gaat, weet niemand.

Coronaproof Tina nog niet uitgevoerd “In april zei ik: Ik denk dat we pas volgend voorjaar weer kunnen spelen. Daar schrok toen iedereen van”, zegt theaterproducent Albert Verlinde van Stage Entertainment. Nu lijkt zijn voorspelling zo gek nog niet. Rond de zomer besloot Verlinde toch een aangepaste editie van Tina te laten maken. De musical was in februari in première gegaan en meteen een succes; bij de lockdown in maart waren er al 100.000 tickets verkocht. De musicalacteurs volgenden speciale choreografieworkshops van de Engelse makers van het origineel. “Hoe doe je vechtscènes op afstand, hoe los je zoenscènes anders op. Want het publiek vindt het ook raar als acteurs met elkaar zoenen.” Nu ligt er een coronaproof Tina klaar. De repetities zijn in volle gang, per 1 november zouden er weer voorstellingen zijn voor telkens 450 man, maar die zijn nu geschrapt. “Ik heb het gisteren aan iedereen verteld. Ik zei: Hou vol, blijf in je vak geloven, dat is het enige wat telt.” Als de theaters straks weer open mogen, is het volgens Verlinde “de missie voor de komende twee, drie seizoenen om het publiek weer binnen te halen.”

