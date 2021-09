Om redenen waar ik hier niet al te lang bij stil wil staan, vond ik mezelf­­ deze zomer op mijn bijna dertigste bij een theoriecursus autorijden. Al snel bleek het niet zozeer een cursus te zijn over verkeersregels en -veiligheid, eerder een stampdag waarin ik en een stuk of tachtig collega-cursisten constant vragen moesten herhalen, precies zoals we die op het examen zouden krijgen.

Iedereen mocht vragen stellen, maar alleen de relevante werden beantwoord. “Doet er niet toe”, zei de cursusleider als iemand met een ingewikkelde vraag over rotondes of aanhangers op de proppen kwam. “Krijg je niet op het examen.”

Hoe langer de dag vorderde, des te meer veranderde de leerstof in inhoudsloze maar onthoudbare oneliners. “In de rug, gas terug. In de zij, gas bij” – om te onthouden wanneer je een voetganger voorrang moet geven. Hoogtepunt was de vraag over de taperaansluiting, waarbij werd aangeraden simpelweg het langste, ingewikkeldste antwoord te kiezen. “Onthoud”, zei de cursusleider, “de T van taperaansluiting én teringlang antwoord.”

We denken in 280 tekens en laten Google Maps onze route bepalen

Belangrijkste op de agenda van de cursusleider was zoveel mogelijk van de duffe, verveelde cursisten te laten slagen – niet zozeer omdat hij zo met ons begaan was, maar veel meer met het oog op het behouden van zijn vijfsterren-rating op Google. Zodra iemand op zijn mobiel keek of in slaap dreigde te vallen, trad hij fel op. “Als je niet oplet, ga je het niet halen, en hoor ik straks in je online review dat dit een kutcursus is”, blafte hij naar een jongen die dacht zijn hoodie ver genoeg over zijn gezicht te hebben getrokken om zijn gesloten ogen te verbergen.

Zo draaide de hele dag om cijfers: zo min mogelijk fouten in het examen, zoveel mogelijk punten in de online review. Internetcriticus Jaron Lanier beschrijft in You Are Not A Gadget hoe mensen steeds meer gereduceerd worden tot computerprogramma’s. We bedenken 280 tekens tellende tweets in plaats van autonome gedachten; we laten onze route bepalen door Google Maps in plaats van om ons heen te kijken.

Natuurlijk is een cursus zoals ik heb gedaan belachelijk: het heeft niets met leren te maken, alleen maar met het onthouden van vraag-antwoord­­ combinaties. De verantwoordelijkheid voor die situatie ligt niet alleen bij de aanbieders van dit soort cursussen, maar ook bij instellingen als het CBR, die mensen op een steeds mechanischer en onpersoonlijker manier examineert – in het kader van efficiëntie.

Lanier ontwaart een wereld waarin mensen hun eigen denkniveau verlagen tot dat van een computer, omdat ze zo efficiënter kunnen werken. Doordat instellingen als het CBR kiezen voor een digitaal examenmodel, kiezen luie kandidaten als ik ervoor 100 euro te betalen om je in één dag om te laten vormen tot een computer die precies de juiste antwoorden kan geven.

Uiteindelijk haalde ik mijn examen met één fout – ik vraag me nog steeds af welke, want ik herkende elke vraag letterlijk uit de cursus. Weet ik nu iets over de theorie van autorijden­­? Waarschijnlijk niet of nauwelijks. Maar dat van die taperaansluiting vergeet ik nooit.