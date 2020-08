In de ‘Quiz met ballen’ overbrugt Frank Evenblij het euvel van elke quiz

Ze straalt, ze is gevat en presenteert als een professional: ­musicalster Romy Monteiro die Whitney Houston speelde in ‘The Bodyguard’. Een muziekspel als ‘De Hit Kwis’ (AvroTros) past haar prima. Aan haar ligt het niet dat de quiz maar 371 duizend kijkers trekt op het populaire ‘De Wereld Draait Door’-tijdstip op NPO1.

Medepresentator Kees Tol is even enthousiast en professioneel. Ze wagen een dansje op nummers die de kandidaten moeten raden, of Romy zingt een liedje met een kandidaat. Het ziet er ontspannen uit en ­genoeg liedjes geven je het ‘o ja’-gevoel waarop muziekomroep AvroTros wel gegokt zal hebben.

Maar zie je even later ‘Quiz met ballen’ (BNNVara) van Frank Evenblij op datzelfde NPO1, dan weet je met terugwerkende kracht dat een quiz niet per definitie kan drijven op vragen stellen aan kandidaten en hopen dat de kijker meedenkt.

Toch wat voetbalgeleuter op tv

Quiz met ballen trapt er meer lagen in en werd donderdag dubbel zo goed bekeken met 769 duizend kijkers. Bij gebrek aan een EK Voetbal brengt dit toch wat voetbal­geleuter op tv, want wat missen we de peper van al die spannende sportevenementen plus het geklets eromheen op televisie deze zomer.

Beginnen we bij de naam: even simpel als slim gevonden. Die verwijst naar voetbal, naar lef (en het mannenscrotum) en naar de ballen zelf natuurlijk, die elk team met vragen kan winnen. De hoofdprijs op 27 augustus is de Grote cup met ballen – en die doet me weer glimlachend aan een goedgevulde bh denken.

Zes teams onder aanvoering van bekende (oud-)voetballers strijden de komende weken in een poule tegen elkaar. Deze donderdag waren het die van Ronald de Boer (67 interlands) en Anouk Hoogendijk (103 interlands).

Hoe meer ballen een team wint, des te meer penalty’s de aanvoerder in de slotronde kan nemen om de opgeblazen voetbalplaatjes om te schieten en punten te winnen – ook creatief bedacht. Hoogendijk is zwanger; is dat waarom ze teamgenoot Viggo Waas laat schieten?

Evenblij overbrugt het euvel van elke quiz

Het geheel is lekker lullig en ironisch in een toch gelikt voetbaldecor, en Frank Evenblij neemt de tijd om geintjes te maken met de kandidaten zodat ze voor je gaan leven. Daar mag De Hit Kwis wel meer in investeren.

Met alle extra’s overbrugt Evenblij het euvel van elke quiz: hoe houd je kijkers geboeid als de vragen te makkelijk of te moeilijk zijn? Ik ken bij De Hit Kwis net zo weinig zangers als ik bij Quiz met ballen de juichtechnieken van scorende voetballers herken. Maar bij die laatste blijf ik hangen door de pesterijtjes met Ronald de Boer, de fascinerende feitenkennis van Fox Sport-verslaggever Fresia Cousiño Arias en de bizarre verhalen van nestor in de sportverslaggeverij Kees Jansma. Had Louis van Gaal echt de Tottenham Hotspur-voorzitter in de kofferbak van een taxi laten vertrekken toen hij in het geheim met hem in gesprek was en Jack van Gelder zag staan? Ja dus.

Op de fundamentele vraag van man T: “Wat is dat toch voor gedoe dat je moet kijken naar andere mensen die vragen beantwoorden?”, heb ik nu een antwoord. Bij De Hit Kwis is het niet meer dan dat, en dan gaat het vervelen. Bij de Quiz met ballen is het vragenspelletje een vehikel voor slim geleuter over sport en de mensen daarin. En dan heb je met al die voorzetjes algauw een voltreffer.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.